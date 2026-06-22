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लखनऊ अग्निकांड; आग की लपटों के बीच फंसे रह गए बेजुबान, पुलिसकर्मी की गोद में सहमी दिखी बिल्ली

लखनऊ: राजधानी के अलीगंज इलाके की जिस बिल्डिंग में आग भड़की, उसके निचले तल पर PET शॉप भी है. 15 लोगों की मौत और कई के घायल होने के बीच पालतू कुत्ते-बिल्लियों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया. भारी अफरातफरी और तार के सहारे गेमिंग जोन और सॉफ्टवेयर ऑफिस से नीचे कूदते लोगों के बीच बेजुबानों को देखने वाला शायद कोई नहीं था. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि, कुछ पालतू कुत्तों को तो बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन बाकी अंदर ही रह गए. जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो एक पुलिसकर्मी बिल्ली को बचाते हुए गोद में लिए नजर आया.

घटना के बारे में जानकारी देते प्रत्यक्षदर्शी. (Video Credit; ETV Bharat)

गेमिंग जोन के नीचे ही पालतू जानवरों की केयर के लिए शॉप है. अपने पालतू कुत्ते के बाल कटवाने आए एक युवक ने बताया कि शुरू में आग इतनी विकराल नहीं थी. तार पकड़कर कुछ बच्चे नीचे कूद रहे थे. इसके बाद से ही आग तेजी से फैली और पूरी इमारत को चपेट में ले लिया. घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य युवक ने बताया कि निचले तल पर पालतू जानवरों के कई केज बाहर निकाल लिए गए थे, हालांकि आशंका है कि कई बेजुबान अंदर ही रह गए.