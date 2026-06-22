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लखनऊ अग्निकांड; आग की लपटों के बीच फंसे रह गए बेजुबान, पुलिसकर्मी की गोद में सहमी दिखी बिल्ली

बिल्डिंग के निचले हिस्से में पालतू जानवरों की होती थी केयर, अफरातफरी में नहीं गई लोगों की नजर.

फायरकर्मियों ने बचाई बिल्ली की जान.
फायरकर्मियों ने बचाई बिल्ली की जान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 8:46 PM IST

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लखनऊ: राजधानी के अलीगंज इलाके की जिस बिल्डिंग में आग भड़की, उसके निचले तल पर PET शॉप भी है. 15 लोगों की मौत और कई के घायल होने के बीच पालतू कुत्ते-बिल्लियों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया. भारी अफरातफरी और तार के सहारे गेमिंग जोन और सॉफ्टवेयर ऑफिस से नीचे कूदते लोगों के बीच बेजुबानों को देखने वाला शायद कोई नहीं था. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि, कुछ पालतू कुत्तों को तो बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन बाकी अंदर ही रह गए. जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो एक पुलिसकर्मी बिल्ली को बचाते हुए गोद में लिए नजर आया.

घटना के बारे में जानकारी देते प्रत्यक्षदर्शी. (Video Credit; ETV Bharat)

गेमिंग जोन के नीचे ही पालतू जानवरों की केयर के लिए शॉप है. अपने पालतू कुत्ते के बाल कटवाने आए एक युवक ने बताया कि शुरू में आग इतनी विकराल नहीं थी. तार पकड़कर कुछ बच्चे नीचे कूद रहे थे. इसके बाद से ही आग तेजी से फैली और पूरी इमारत को चपेट में ले लिया. घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य युवक ने बताया कि निचले तल पर पालतू जानवरों के कई केज बाहर निकाल लिए गए थे, हालांकि आशंका है कि कई बेजुबान अंदर ही रह गए.

जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो अपने पालतू पेट लेकर लोग वहां से भागते नजर आए. इस बीच फायरकर्मियों ने एक बिल्ली को बचाया, जो पूरी तरह पानी में भीगी हुई थी. आशंका है कि इसी तरह कई और बेजुबान अंदर रह गए होंगे.

बता दें कि अग्निकांड के बाद देर शाम सीएम योगी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके पर जायजा लिया. फिलहाल, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है. सीएम योगी ने घटनास्थल से निकलने के तत्काल बाद एक मीटिंग भी बुलाई. यह बात सामने आ रही है कि बिना एनओसी बिल्डिंग में कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित थीं. अगर समय रहते ध्यान दिया गया होता यह दर्दनाक घटना नहीं होती. 15 लोगों की मौत और कई के घायल होने के बाद जिम्मेदारों पर अंगुली उठ रही है.

यह भी पढ़ें: VIDEO,लखनऊ अग्निकांड; 15 लोगों की मौत, CM योगी बोले-एक भी जिम्मेदार को बख्शेंगे नहीं

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लखनऊ आग में फंसे पालतू जानवर
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