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लखनऊ अग्निकांड: बिल्डिंग मालिक पर एक और FIR, बिजली कनेक्शन लेने में फर्जीवाड़ा

सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा आलोक शुक्ला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज.

लखनऊ अग्निकांड
लखनऊ अग्निकांड (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 12:08 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 12:31 PM IST

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लखनऊ : राजधानी में बीते 22 जून को भीषण अग्निकांड के मामले में बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है. यह एफआईआर विद्युत सुरक्षा निदेशालय की ओर से की गई शिकायत के बाद अलीगंज थाने में दर्ज की गई है. सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा आलोक शुक्ला की शिकायत पर बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज बनाने के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय की ओर से मिली शिकायत पर बिल्डिंग मलिक वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

राजधानी लखनऊ में हुए अग्निकांड में पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मलिक के खिलाफ मानकों के विपरीत बिल्डिंग का संचालन करने सहित हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. दूसरी ओर विद्युत सुरक्षा निदेशालय की शिकायत पर अलीगंज थाने में मकान मालिक देवेन्द्र शुक्ल के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, देवेंद्र शुक्ला ने बिजली का कनेक्शन लेने के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय की फर्जी एनओसी तैयार की थी. इस शिकायत के आधार पर मकान मालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है.

दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक आलोक शुक्ला ने यह आरोप लगाए हैं कि 22 जून को सेक्टर डी के 102 बिल्डिंग में अग्निकांड की घटना की जांच के दौरान या जानकारी मिली कि भवन की विद्युत सुरक्षा एनओसी फर्जी तरह की से बनाई गई है. एनओसी का सत्यापन किया गया तो पता चला की बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला ने जो एनओसी जांच के दौरान दिखाई है, वह विभागीय अभिलेख से मैच नहीं कर रही है. बिल्डिंग मलिक द्वारा जो एनओसी दिखाई गई, उस पर जो पत्रांक संख्या अंकित है, वह विभागीय दस्तावेजों से अलग है.

वहीं तत्कालीन सहायक निदेशक के जो हस्ताक्षर व लिखावट सरकारी दस्तावेजों में है, वह दिखाई गई एनओसी से अलग है. कुल मिलाकर जो एनओसी बिल्डिंग मलिक की ओर से दिखाई गई है, वह विभाग के दस्तावेजों से मेल नहीं खाती है. ऐसे में विभाग यह मान रहा है कि बिल्डिंग मलिक ने कुटरचित तरीके से एनओसी तैयार की है और इसी एनओसी के आधार पर बिजली का कनेक्शन दिया गया है. 2016 में जारी की गई एनओसी को फर्जी मानते हुए विद्युत सुरक्षा निदेशालय की ओर से अलीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई.

बता दें कि इस बिल्डिंग में 22 जून को भीषण अग्निकांड हो गया था, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई. जिसके बाद जांच में यह बात निकल के सामने आई कि बिल्डिंग का आवासीय नक्शा पास है, जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही है. काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम नहीं किए गए थे. अग्नि सुरक्षा के संयंत्र भी मौके पर नहीं मिले थे. इस बिल्डिंग में फायर एग्जिट ना होने की वजह से 15 युवक फंस गए थे, जिनकी मौत हो गई थी. मामले में एसआईटी भी जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ अग्निकांड; 15 लोगों की मौत, SIT गठित, 7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट, तीन गिरफ्तार, दो इंजीनियर समेत चार सस्पेंड

Last Updated : June 30, 2026 at 12:31 PM IST

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