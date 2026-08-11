लखनऊ में शिया धर्मगुरु के खिलाफ अश्लील व भ्रामक पोस्ट, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज
शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद समेत शहर की कई प्रमुख हस्तियों के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 1:28 PM IST
लखनऊ : शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद, एडवोकेट मोहम्मद नकवी और मीसम समेत अन्य प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर आपत्तिजनक, भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने का गंभीर मामला सामने आया है. इस संबंध में सआदतगंज पुलिस स्टेशन में अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है.
पुलिस को दी गई तहरीर में सआदतगंज वजीरबाग रुस्तम नगर निवासी अब्बास मेंहदी ने बताया कि फेसबुक पर मैं कुछ कह गया और दिलदार हुसैन नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाई गई हैं. इन आईडीज के जरिए मौलाना कल्बे जवाद और अन्य प्रतिष्ठित लोगों की तस्वीरों का बिना उनकी अनुमति के अनधिकृत उपयोग किया जा रहा है.
अब्बास मेंहदी के अनुसार असामाजिक तत्व इन तस्वीरों पर घृणास्पद, अमर्यादित और अपमानजनक बातें लिखकर सार्वजनिक रूप से प्रसारित कर रहे हैं. इन फर्जी पोस्ट्स के माध्यम से आधारहीन आरोप लगाकर समाज में उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने अपनी असली पहचान छिपाकर ये फर्जी अकाउंट बनाए हैं. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. इंटरनेट पर मौजूद सभी आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट्स को तत्काल हटवाया जाए. साथ ही संबंधित फर्जी सोशल मीडिया आईडी को स्थायी रूप से बंद करवाया जाए.
एडीसीपी पश्चिम धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि तहरीर के आधार पर सआदतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. साइबर सेल की मदद से फर्जी आईडी चलाने वालों की लोकेशन और पहचान ट्रेस की जा रही है. जल्द ही आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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