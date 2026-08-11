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लखनऊ में ​शिया धर्मगुरु के खिलाफ अश्लील व भ्रामक पोस्ट, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज

लखनऊ : शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद, एडवोकेट मोहम्मद नकवी और मीसम समेत अन्य प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर आपत्तिजनक, भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने का गंभीर मामला सामने आया है. इस संबंध में सआदतगंज पुलिस स्टेशन में अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है.







​पुलिस को दी गई तहरीर में सआदतगंज वजीरबाग रुस्तम नगर निवासी अब्बास मेंहदी ने बताया कि फेसबुक पर मैं कुछ कह गया और दिलदार हुसैन नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाई गई हैं. इन आईडीज के जरिए मौलाना कल्बे जवाद और अन्य प्रतिष्ठित लोगों की तस्वीरों का बिना उनकी अनुमति के अनधिकृत उपयोग किया जा रहा है.



​अब्बास मेंहदी के अनुसार असामाजिक तत्व इन तस्वीरों पर घृणास्पद, अमर्यादित और अपमानजनक बातें लिखकर सार्वजनिक रूप से प्रसारित कर रहे हैं. इन फर्जी पोस्ट्स के माध्यम से आधारहीन आरोप लगाकर समाज में उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है.