यूपी में युवा फुटबॉलर तलाश रहा FIFA, ओपन ट्रायल में 300 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) प्रदेश भर से प्रतिभाशाली बच्चों की खोज कर रहा है.

गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज ऐशबाग में दमखम दिखाते नन्हे फुटबाॅलर.
गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज ऐशबाग में दमखम दिखाते नन्हे फुटबाॅलर. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 9:09 AM IST

3 Min Read
लखनऊ : फुटबॉल विश्व कप में देश का जलवा दिखाई नहीं देता है. यह तथ्य देश के खेल प्रेमियों के लिए गंभीर है. इसको लेकर फुटबॉल गेम को संचालित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (FIFA) भी चिंतित है. FIFA चाहती है कि भारतीय टीम विश्व कप में खेले. इसके लिए जरूरी है कि भारत में जूनियर स्तर पर फुटबॉल के लिए टैलेंट हंट गतिविधियां आयोजित की जाएं. इसी कड़ी में 30 और 31 जनवरी को लखनऊ में ओपन ट्रायल आयोजित किए गए. यहां से चयनित युवा फुटबॉलर भुवनेश्वर और हैदराबाद में फीफा की अकादमी में प्रशिक्षण लेंगे.

यूपी में युवा फुटबॉलर तलाश रहा FIFA. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)




अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) के टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) प्रदेश भर से प्रतिभाशाली बच्चों की खोज कर रहा है. इसी क्रम में 30 और 31 जनवरी को लखनऊ में ओपन ट्रायल आयोजित किए गए. ट्रायल गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज ऐशबाग के मैदान में हुआ और करीब 300 फुटबॉलर ने भाग लिया. यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे फीफा टैलेंट प्रोग्राम का हिस्सा है. जिसका मकसद युवा खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देकर भारतीय फुटबॉल टीम में जगह दिलाना है. ट्रायल में हिस्सा लेने वाले लड़के और लड़कियां खास उम्र के होने चाहिए. लड़कों के लिए 30 जनवरी को 2012 में जन्मे और 31 जनवरी को 2013 में जन्मे खिलाड़ी, जबकि लड़कियों के लिए अलग तारीख (जैसे 1 फरवरी) पर 2011-2012 है.



चयनकर्ता हिमांशु भट्ट बताते हैं कि हम खुद चाहते हैं कि भारतीय टीम विश्व कप में खेले. इसके लिए जरूरी है कि कम उम्र के फुटबॉलर को प्रशिक्षित किया जाए. वर्तमान में ऐसे बहुत सारे फुटबॉलर सामने आ रहे हैं, जो छोटी उम्र से ही फुटबाॅल में दिलचस्पी ले रहे हैं. फीफा का प्रयास निश्चित तौर पर भारत में फुटबॉल को चमकने का मौका देगा.



गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर काॅलेज ऐशबाग लखनऊ के शारीरिक शिक्षक लईक खान ने बताया कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा (SGFI) द्वारा नागपुर महाराष्ट्र में 30 जनवरी से 02 फ़रवरी तक आयोजित होने वाली अंडर-19 वर्ष आयु बालिका एवं बालिका वर्ग सॉफ्टबाल नेशनल प्रतियोगिता में फील्ड ऑफिसर नियुक्ति किया है. आर्मी में रहते हुए भारतीय फुटबाॅल की सभी स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका के साथ एथलेटिक्स, रग्बी, फुटबॉल, हैंडबॉल और सॉफ्टबॉल की राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिताओं में फील्ड ऑफिसर की भूमिका निभा चुके हैं.

