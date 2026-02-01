ETV Bharat / state

यूपी में युवा फुटबॉलर तलाश रहा FIFA, ओपन ट्रायल में 300 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

लखनऊ : फुटबॉल विश्व कप में देश का जलवा दिखाई नहीं देता है. यह तथ्य देश के खेल प्रेमियों के लिए गंभीर है. इसको लेकर फुटबॉल गेम को संचालित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (FIFA) भी चिंतित है. FIFA चाहती है कि भारतीय टीम विश्व कप में खेले. इसके लिए जरूरी है कि भारत में जूनियर स्तर पर फुटबॉल के लिए टैलेंट हंट गतिविधियां आयोजित की जाएं. इसी कड़ी में 30 और 31 जनवरी को लखनऊ में ओपन ट्रायल आयोजित किए गए. यहां से चयनित युवा फुटबॉलर भुवनेश्वर और हैदराबाद में फीफा की अकादमी में प्रशिक्षण लेंगे.

यूपी में युवा फुटबॉलर तलाश रहा FIFA. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)







अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) के टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) प्रदेश भर से प्रतिभाशाली बच्चों की खोज कर रहा है. इसी क्रम में 30 और 31 जनवरी को लखनऊ में ओपन ट्रायल आयोजित किए गए. ट्रायल गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज ऐशबाग के मैदान में हुआ और करीब 300 फुटबॉलर ने भाग लिया. यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे फीफा टैलेंट प्रोग्राम का हिस्सा है. जिसका मकसद युवा खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देकर भारतीय फुटबॉल टीम में जगह दिलाना है. ट्रायल में हिस्सा लेने वाले लड़के और लड़कियां खास उम्र के होने चाहिए. लड़कों के लिए 30 जनवरी को 2012 में जन्मे और 31 जनवरी को 2013 में जन्मे खिलाड़ी, जबकि लड़कियों के लिए अलग तारीख (जैसे 1 फरवरी) पर 2011-2012 है.