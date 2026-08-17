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​लखनऊ में छात्राओं ने दुबग्गा-कानपुर बाईपास पर मानव शृंखला बनाकर लगाया जाम, इन मांगों पर नहीं हुई कार्रवाई

मोहान रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं लंबे समय से शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग कर रही हैं.

छात्राओं को समझाते पुलिस अधिकारी.
छात्राओं को समझाते पुलिस अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 9:50 AM IST

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Updated : August 17, 2026 at 10:27 AM IST

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लखनऊ : मोहान रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं ने सोमवार सुबह दुबग्गा-कानपुर बाईपास पर मानव शृंखला बनाकर मुख्य मार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. बारिश के बीच सुबह करीब 7 बजे से ही सैकड़ों छात्राएं स्कूल से निकलकर मुख्य मार्ग पर बैठ गई थीं. छात्राओं के चक्काजाम से बाईपास और चौराहे के चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया. मौके पर पहुंचे एडीसीपी पश्चिम और पुलिस अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद छात्राओं को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया और यातायात बहाल कराया.​


​लखनऊ में छात्राओं का जाम प्रदर्शन. (Video Credit : ETV Bharat)


बता दें, ​समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की कमी की समस्या बनी हुई है. ​इसी समस्या को लेकर छात्राओं ने 14 अगस्त को आगरा एक्सप्रेस वे लिंक रोड जाम किया था. संयोगवश उसी दौरान समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण का काफिला जाम में फंस गया था. तब मंत्री ने समझा-बुझाकर सबको स्कूल वापस भेज दिया था और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया था. इसके बाद कोई ठोस कार्रवाई न होने पर छात्राओं ने सोमवार को फिर से मोर्चा खोल दिया. तेज बारिश के बावजूद छात्राएं एकत्र हुईं और 'हमारी मांगें पूरी करो' तथा शिक्षकों की तैनाती करो के नारे लगाते हुए सड़क पर बैठ गईं.

दुबग्गा-कानपुर बाईपास पर मानव शृंखला बना बैठीं छात्राएं.
दुबग्गा-कानपुर बाईपास पर मानव शृंखला बना बैठीं छात्राएं. (Photo Credit : ETV Bharat)


​सुबह के व्यस्त समय में बाईपास जाम होने से देखते ही देखते दोनों तरफ भारी वाहनों, बसों और एंबुलेंस समेत सैकड़ों गाड़ियों की कतारें लग गईं. चौराहे के चारों तरफ की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. ​प्रदर्शनकारी छात्राओं ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है.

दुबग्गा-कानपुर बाईपास पर जाम प्रदर्शन.
दुबग्गा-कानपुर बाईपास पर जाम प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं. जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह ठप हो चुकी है. इसके अलावा मेस में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है. बीमार पड़ने पर छात्राओं को समुचित इलाज तक नहीं मिलता. कई बार स्कूल स्तर और विभागीय स्तर पर शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके चलते उन्हें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा.

​एडीसीपी पश्चिम धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी छात्राओं से लगातार बातचीत कर उन्हें समझाने और यातायात को सुचारू कराने का प्रयास कर रहे हैं. मौके पर पहुंचे एडीसीपी पश्चिम और पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद छात्राएं मान गई हैं और जाम खुलवा कर यातायात बहाल करा दिया गया है.​

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Last Updated : August 17, 2026 at 10:27 AM IST

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