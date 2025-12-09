ETV Bharat / state

लोकबंधु अस्पताल की महिला कर्मचारी की संदिग्ध हालात में मौत, शौचालय में मिला शव

बिहार के सीवान की रहने वाली थी महिला. फिलहाल लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में किराए पर रहती थी.

लोक बंधु अस्पताल.
लोक बंधु अस्पताल. (Photo Credit : ETV Bharat)
December 9, 2025

लखनऊ : लोकबंधु अस्पताल में आउटसोर्स पर तैनात महिला सफाई कर्मचारी का शव सोमवार शाम संदिग्ध हालात में शौचालय में पड़ा मिला. स्टाफ कर्मचारियों ने आननफानन महिला कर्मचारी को तुरंत इमरजेंसी में पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने महिला को सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई. महिला की पहचान किरन देवी (42) निवासी बिहार सीवान के रूप में हुई है. प्राथमिक जांच के बाद अस्पताल प्रशासन कॉर्डियक अरेस्ट से महिला की मौत की बात कह रहा है.

बिहार के सीवान निवासी किरन देवी शहर के पारा इलाके में किराए पर रहती थी. वह तीन साल से लोकबंधु अस्पताल के सन फैसिलिटी संस्था के तहत आउटसोर्स पर सफाईकर्मी के रूप में कार्य कर रही थी. किरन रोजाना की तरह सोमवार को ड्यूटी पर थी. शाम करीब सात बजे अस्पताल के शौचालय में वह अचेत अवस्था में पड़ी थी. दूसरे स्टाफ ने शौचालय में किरन को अचेत देख तुरंत इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों को सूचना दी. डॉक्टरों ने सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.



अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि किरन ड्यूटी पर थी. उसने काम के दौरान लोगों से बातचीत भी की. वह सामान्य रूप से काम कर रही थी. उसे कोई समस्या नहीं थी. अचानक उसकी हालत कैसे बिगड़ गई, यह संदेहास्पद है. लोकबंधु के एमएस डॉ. अजय शंकर त्रिपाठी का कहना है कि सफाईकर्मी किरन का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मौत कार्डियक अरेस्ट से संभावित है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह पता चल सकेगी. परिवारीजनों को सूचना दे दी गई है.

