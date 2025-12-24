ETV Bharat / state

शोहदे का खौफ; नाबालिग छात्रा ने स्कूल छोड़ा, जान देने की कोशिश की, अब मिल रही धमकी

लखनऊ पारा थाना क्षेत्र के रहने वाले ई-रिक्शा चालक की हरकत से परेशान परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

ई-रिक्शा चालक की करतूत से नाबालिग छात्रा की जान पर बनी.
ई-रिक्शा चालक की करतूत से नाबालिग छात्रा की जान पर बनी. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 9:19 AM IST

लखनऊ : पारा थाना क्षेत्र में एक ई-रिक्शा चालक के खौफ से 12 साल की मासूम छात्रा अपनी जान देने पर आमादा हो गई. किसी तरह परिजनों ने उसे बचाया तो छात्रा की आपबीती सुनकर परिजन हैरान हो गए. परिजनों ने पुलिस से शिकायत की तो आरोपी ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

​पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि अपने मौसा-मौसी के घर रहकर पढ़ाई कर रही छात्रा (12) को एक ई-रिक्शा चालक द्वारा परेशान करने की शिकायत मिली थी. छात्रा के माता-पिता मुंबई में रहते हैं. परिजनों के अनुसार ई-रिक्शा चालक अशोक उर्फ आकाश करीब चार महीने से छात्रा का पीछा कर रहा था. ई-रिक्शा चालक की हरकतों से आजिज आकर छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया. बीते तीन महीने से छात्रा स्कूल नहीं जा रही थी.

आरोप है कि अशोक बीते महीने कुछ दोस्तों के साथ छात्रा के घर पहुंच गया था और काफी हंगामा किया था. इस दौरान उसने छात्रा का मुंह दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की और वॉशिंग मशीन में डालकर हत्या करने की धमकी दी. इस घटना की शिकायत पर पुलिस ने समझा बुझाकर कर दोनों पक्षों को शांत करा दिया था, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से आरोपी के हौसले बुलंद हो गए.

पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार बीते रविवार को अशोक अपने साथियों के साथ फिर से छात्रा के घर के बाहर जा धमका और हंगामा करने लगा. यह देख छात्रा काफी सहम गई और कमरे में जाकर आत्महत्या की कोशिश की. पड़ोसी युवक की मदद से किसी तरह छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसकी जान बच सकी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. ​पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक छात्रा के मौसा की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है.

