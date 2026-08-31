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यूपी टी 20 लीग में लखनऊ फॉल्कंस, और नोएडा किंग्स ने बनाई प्लेऑफ में जगह

यूपी टी 20 लीग में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम. ( ETV BHARAT )

कानपुर: शहर के ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में चल रही यूपी टी 20 लीग के तहत रविवार को हुए पहले मैच में लखनऊ फॉल्कंस की टीम ने गोरखपुर लायंस को 24 रनों से हरा दिया. नोएडा किंग्स ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में मेरठ मावेरिक्स को पांच विकेट से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली. लखनऊ की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 170 रनों का स्कोर किया. इसके ज़वाब में खेलने उतरी गोरखपुर की टीम निर्धारित ओवरों में 146 रन ही बना सकी. इस मैच में गोरखपुर लायंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया था. वहीं, पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी लखनऊ फॉल्कंस की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मो.सैफ चार रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, टीम की ओर से अजीत वर्मा ने 45 गेंदों पर 75 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं, टीम की ओर से कृतज्ञ ने 44 रन बनाए. यूपी टी 20 लीग में लखनऊ फॉल्कंस, और नोएडा किंग्स ने बनाई प्लेऑफ में जगह. (ETV BHARAT) ज़वाब में गोरखपुर लायंस की स्थिति एक समय ऐसी हो गई, कि टीम के 32 रनों पर ही चार विकेट गिर गए थे. हालांकि, फिर प्रिंस यादव ने जहां 49 रनों की पारी खेली. वहीं शिवम चौधरी 23 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, गोरखपुर की टीम को जीत नहीं मिल सकी. गेंदबाज़ी में लखनऊ फॉल्कंस की ओर से अभिनंदन सिंह ने 32 रन और विप्रज निगम ने 17 रन देकर तीन-तीन विकेट चटकाए.