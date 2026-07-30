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लखनऊ में नकली दवाओं का भंडाफोड़: FSDA ने की कार्रवाई, अमीनाबाद में 5 दवा कारोबारियों पर FIR

लखनऊ में फर्जी बिलों के जरिए नकली दवाएं खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. FSDA ने अमीनाबाद थाने में FIR दर्ज कराई है.

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कागजों पर करोड़ों की खरीद-बिक्री दिखाकर चल रहा था फर्जीवाड़ा. (oto Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 4:09 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ में नकली दवाओं की बिक्री का मामला सामने आया है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने फर्जी बिलिंग और कागजी लेनदेन के जरिए नकली दवाओं को बाजार में खपाने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ अमीनाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में नकली और संदिग्ध दवाओं की सप्लाई चेन को पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.

लखनऊ में लाखों की फर्जी दवाएं जब्त, वित्तीय दस्तावेजों की जांच जारी. (Video Credit: ETV Bharat)

बिना वास्तविक सप्लाई के क्रॉस बिलिंग: ज्वाइंट कमिश्नर ब्रजेश कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया कि कुछ दवा कारोबारियों ने बिना वास्तविक दवा की सप्लाई किए आपस में क्रॉस बिलिंग की है. फर्जी बिल बनाए गए और बैंक ट्रांजैक्शन के बिना सिर्फ कागजों पर लेनदेन दिखाकर नकली दवाओं का कारोबार किया गया. जांच के दौरान यह भी पता चला कि जिन फर्मों के नाम पर करोड़ों रुपये की दवाओं की खरीद बिक्री दिखाई गई, वहां मौके पर दवाओं का कोई स्टॉक ही नहीं मिला. 'Augmentin Duo 625' दवा की बिक्री बेहद कम कीमत पर दिखाई गई, जबकि संबंधित कंपनी ने ऐसी कोई बिक्री करने से साफ इनकार कर दिया.

लाखों की नकली दवाएं बरामद: इससे अधिकारियों को शक हुआ कि फर्जी बिलिंग के जरिए नकली दवाओं का कारोबार किया जा रहा था. विभाग ने बताया कि जुलाई महीने में अब तक नकली दवाओं के अलग-अलग मामलों में कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. कार्रवाई के दौरान लाखों रुपये की नकली दवाएं बरामद हुई हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई राज्यों तक फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ है. जांच आगे बढ़ाते हुए अमीनाबाद की कई मेडिकल फर्मों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है और उन्हें सील कर दिया गया है.

दूसरे राज्यों में भी फैला है नेटवर्क: इनके वित्तीय दस्तावेजों और लेनदेन की जांच की जा रही है. एफएसडीए का कहना है कि यह नेटवर्क उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है. राजस्थान और उत्तराखंड तक फैले नकली दवा नेटवर्क पर भी कार्रवाई की जा रही है. विभाग ने सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को संदिग्ध दवा कारोबारियों पर लगातार नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें- यूपी में डायबिटीज का खतरा: शहर से गांव तक 'कार्बोहाइड्रेट' का जाल, दाल-चावल-रोटी की थाली बढ़ा रही डायबिटीज, ICMR की स्टडी में बड़ा खुलासा

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