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लखनऊ के फैजुल्लागंज में नगर निगम की लापरवाही; पानी में फंसी रही एंबुलेंस, तड़पकर डेढ़ साल की शिफा की मौत

लखनऊ के फैजुल्लागंज में भीषण जलभराव के कारण एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिससे डेढ़ साल की मासूम की घर पर ही मौत हो गई.

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कमर तक भरे पानी ने रोकी एंबुलेंस की राह. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 9:34 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मड़ियांव स्थित फैजुल्लागंज क्षेत्र में कई दिनों से जमा बारिश के गंदे पानी ने डेढ़ साल की मासूम शिफा की जान ले ली. लोहरामऊ पतंग मैदान के पास रहने वाले हजरत अली की मासूम बेटी पिछले कुछ समय से बीमार थी और उसका इलाज संजय गांधी पीजीआई से चल रहा था. शनिवार देर रात अचानक बच्ची को तेज बुखार आया और उसकी हालत बिगड़ने लगी. परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन घर के बाहर और पूरी कॉलोनी में कमर तक पानी भरा होने की वजह से सारे रास्ते बंद थे.

जलभराव के डर से चालकों ने आने से किया इनकार: बच्ची की बिगड़ती हालत देख परिजन रातभर एंबुलेंस और निजी गाड़ियों के चालकों को फोन मिलाते रहे. लेकिन गलियों में लबालब भरे पानी और कीचड़ को देखकर किसी भी गाड़ी वाले ने मौके पर आने की हिम्मत नहीं दिखाई. बेबस परिवार अंधेरे और जलभराव के बीच घर में ही कैद होकर रह गया. सही समय पर चिकित्सीय सहायता और ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण डेढ़ साल की मासूम शिफा ने तड़प-तड़पकर घर में ही दम तोड़ दिया.

नगर निगम और जनप्रतिनिधियों पर भड़के लोग: मासूम की मौत के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और स्थानीय लोगों का गुस्सा नगर निगम व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चरम पर पहुंच गया है. क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जलभराव की समस्या को लेकर उन्होंने कई बार अधिकारियों और पार्षद से बड़े पंप लगाने की गुहार लगाई थी. लेकिन जिम्मेदारों ने उनकी एक न सुनी और इस उपेक्षा की कीमत मासूम बच्ची को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. लोगों का साफ कहना है कि अगर समय रहते जल निकासी हो जाती तो आज बच्ची जिंदा होती.

एडीसीपी नवीन कुमार सिंह ने की मौत की पुष्टि: मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एडीसीपी उत्तरी नवीन कुमार सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि परिजनों ने बच्ची के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है. फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बनी हुई है और पुलिस प्रशासन की टीम पूरे क्षेत्र पर पैनी नजर रखे हुए है. वहीं घटना के बाद से ही आक्रोशित ग्रामीणों ने फैजुल्लागंज में जल निकासी के स्थायी समाधान की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है.

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