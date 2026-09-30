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लखनऊ के फैजुल्लागंज में नगर निगम की लापरवाही; पानी में फंसी रही एंबुलेंस, तड़पकर डेढ़ साल की शिफा की मौत

कमर तक भरे पानी ने रोकी एंबुलेंस की राह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मड़ियांव स्थित फैजुल्लागंज क्षेत्र में कई दिनों से जमा बारिश के गंदे पानी ने डेढ़ साल की मासूम शिफा की जान ले ली. लोहरामऊ पतंग मैदान के पास रहने वाले हजरत अली की मासूम बेटी पिछले कुछ समय से बीमार थी और उसका इलाज संजय गांधी पीजीआई से चल रहा था. शनिवार देर रात अचानक बच्ची को तेज बुखार आया और उसकी हालत बिगड़ने लगी. परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन घर के बाहर और पूरी कॉलोनी में कमर तक पानी भरा होने की वजह से सारे रास्ते बंद थे.