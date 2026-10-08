लखनऊ के फैजुल्लागंज में बारिश थमने पर भी नहीं घट रहा पानी? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
लखनऊ के फैजुल्लागंज में दो हफ्तों से जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है. लखनऊ से प्रशांत मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 6:08 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 8:00 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज में पिछले करीब दो सप्ताह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. लगातार बारिश रुकने के बावजूद इलाके में जलभराव की समस्या कम नहीं हुई है. हालांकि, बुधवार रात से पानी का स्तर स्थिर बना हुआ है और लखनऊ के जिलाधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है. लेकिन जलस्तर स्थिर होने के बाद भी स्थानीय लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं.
घरों से लेकर रास्तों तक भरा पानी: फैजुल्लागंज के कई हिस्सों में अब भी घरों और रास्तों पर पानी भरा हुआ है. लोगों को आने-जाने, खाने-पीने का सामान जुटाने और बच्चों, बुजुर्गों व बीमार लोगों को सुरक्षित रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
कई परिवारों को अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों या दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है. ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बारिश रुक चुकी है, तो आखिर पानी निकल क्यों नहीं रहा है.
गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर भी वजह: भूविज्ञानी आरएस सिन्हा के मुताबिक, फैजुल्लागंज में बाढ़ जैसे हालात को सिर्फ लखनऊ में हुई बारिश से जोड़कर नहीं देखा जा सकता. गोमती नदी के किनारे बाढ़ आना अपने आप में असामान्य नहीं है, क्योंकि हर नदी के किनारे उसका एक जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया होता है. इसे नदी का अपना आंगन भी कहा जा सकता है, जहां जलस्तर बढ़ने पर पानी फैलता है. गोमती नदी के मामले में यह समझना जरूरी है कि इसका जलस्तर सिर्फ लखनऊ में होने वाली बारिश पर निर्भर नहीं करता.
ऊपरी इलाकों की बारिश का असर: गोमती नदी का जलग्रहण क्षेत्र काफी बड़ा है और आसपास के ऊपरी इलाकों में होने वाली बारिश का पानी धीरे-धीरे नदी तक पहुंचता है. इस बार लगातार बारिश के कारण कैचमेंट एरिया में पानी जमा हुआ, जो बारिश रुकने के बाद भी धीरे-धीरे नदी में पहुंचता रहा. इससे गोमती नदी में पानी का बहाव और दबाव लंबे समय तक बना रहा. यही वजह है कि लखनऊ में बारिश बंद होने के बाद भी नदी का जलस्तर तुरंत कम नहीं हुआ.
कटोरी जैसी भौगोलिक स्थिति में बसा है फैजुल्लागंज: विशेषज्ञ के मुताबिक, फैजुल्लागंज की सबसे बड़ी समस्या उसकी भौगोलिक स्थिति है. यह इलाका गोमती नदी के बेहद करीब है और ऐसे क्षेत्र में बसा है, जहां प्राकृतिक रूप से नदी का पानी फैल सकता है. इस स्थिति को एक कटोरी की तरह समझा जा सकता है, जिसमें पानी भरने के बाद आसानी से बाहर नहीं निकल पाता. जब नदी का जलस्तर बढ़ता है, तो पानी आसपास के निचले इलाकों में फैलकर जमा हो जाता है और उसकी निकासी में काफी समय लगता है.
कहीं बंधा बना सुरक्षा कवच, तो कहीं सीधे पहुंचता है नदी का पानी: लखनऊ का बड़ा हिस्सा गोमती नदी के किनारे बसा है, लेकिन शहर के कई इलाकों में नदी के किनारे बंधा बनाया गया है. इससे नदी का बढ़ा हुआ पानी आसपास की रिहायशी बस्तियों तक पहुंचने से काफी हद तक रुक जाता है. फैजुल्लागंज में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर सीधे लोगों के घरों और रास्तों को प्रभावित करता है. यही वजह है कि नदी में पानी बढ़ने पर इस इलाके में जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है.
क्या बंधा बनाने से खत्म हो जाएगी बाढ़ की समस्या: आरएस सिन्हा का कहना है कि नदी के किनारे बंधा बनाने से प्रभावित इलाकों को राहत मिल सकती है, लेकिन इसे स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता. नदी का अपना प्राकृतिक फैलाव क्षेत्र होता है और पानी बढ़ने पर उसे इसी क्षेत्र में फैलने की जगह चाहिए. अगर इस क्षेत्र में रिहायशी बस्तियां बस जाती हैं और बाद में नदी के दोनों तरफ बंधे बना दिए जाते हैं, तो पानी की समस्या दूसरे रूप में सामने आ सकती है. इसलिए बाढ़ से निपटने के लिए सिर्फ बंधा बनाने के बजाय नदी के प्राकृतिक क्षेत्र को समझना और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करना भी जरूरी है.
ड्रेनेज सिस्टम की कमी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी: फैजुल्लागंज में लंबे समय से जमा पानी ने लखनऊ की ड्रेनेज व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर बारिश बंद होने के बाद भी पानी कई दिनों तक जमा रहता है, तो समस्या सिर्फ नदी के बढ़े हुए जलस्तर तक सीमित नहीं रहती. इसमें इलाके की भौगोलिक स्थिति, नदी में पानी का लगातार बहाव और जलनिकासी की कमजोर व्यवस्था, तीनों की भूमिका होती है. ऐसे में जरूरी है कि शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने, दोनों ही स्थितियों में पानी की निकासी हो सके.
बिना प्लानिंग के बसी बस्तियां भी बनीं बड़ी वजह: भूविज्ञानी आरएस सिन्हा के मुताबिक, फैजुल्लागंज में मौजूदा हालात के पीछे इलाके की प्लानिंग भी एक बड़ी वजह है. उनका कहना है कि जब यहां मकान और रिहायशी बस्तियां बसाई जा रही थीं, तभी इलाके की भौगोलिक स्थिति और कैचमेंट एरिया को ध्यान में रखना चाहिए था. अगर बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्र से दूर रिहायशी इलाके बसाए जाते और प्राकृतिक जलनिकासी के रास्तों को सुरक्षित रखा जाता, तो आज हालात इतने गंभीर नहीं होते. लेकिन पर्याप्त प्लानिंग के अभाव में यहां प्लॉट बिकते रहे और धीरे-धीरे लोगों ने मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया.
पानी की निकासी के रास्ते नहीं, इसलिए लंबे समय तक जलभराव: सिन्हा के मुताबिक, फैजुल्लागंज में दूसरी बड़ी समस्या पानी की निकासी के लिए पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम का नहीं होना है. जब गोमती नदी का पानी निचले इलाकों में पहुंचता है, तो उसे बाहर निकलने का रास्ता आसानी से नहीं मिल पाता. नतीजतन, पानी लंबे समय तक घरों और सड़कों पर जमा रहता है और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं. अगर शुरुआत से ही इलाके की भौगोलिक स्थिति, जलग्रहण क्षेत्र और पानी की प्राकृतिक निकासी को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई होती, तो बाढ़ के दौरान लोगों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती.
जलस्तर स्थिर, लेकिन राहत के लिए अभी करना होगा इंतजार: फिलहाल फैजुल्लागंज के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि बुधवार रात से गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा नहीं है. हालांकि, पानी का स्तर स्थिर होने का मतलब यह नहीं है कि जलभराव की समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी. नदी का बहाव सामान्य होने और इलाके में जमा पानी की निकासी के बाद ही लोगों को पूरी राहत मिल सकेगी. तब तक स्थानीय लोगों को घरों, रास्तों और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
फैजुल्लागंज की बाढ़ ने शहर की प्लानिंग पर उठाए सवाल: फैजुल्लागंज के हालात एक बार फिर यह सवाल खड़ा करते हैं कि शहरों का विस्तार करते समय नदियों के प्राकृतिक क्षेत्र और जलग्रहण इलाकों का कितना ध्यान रखा जाता है. नदी के आसपास बस्तियां बसाने से पहले यह समझना जरूरी है कि पानी बढ़ने पर वह किस दिशा में फैल सकता है और उसकी निकासी कैसे होगी. अगर इन बातों को नजरअंदाज किया जाता है, तो बारिश रुकने के बाद भी लोगों को लंबे समय तक जलभराव झेलना पड़ सकता है. फैजुल्लागंज की मौजूदा स्थिति यही बताती है कि बाढ़ से स्थायी राहत के लिए बेहतर प्लानिंग, सुरक्षित निर्माण और मजबूत ड्रेनेज सिस्टम पर एक साथ काम करना जरूरी है.
फैजुल्लागंज के बाद नए इलाकों में घुसा पानी: राजधानी लखनऊ में बाढ़ और जलभराव की परेशानी फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. फैजुल्लागंज में जहां पानी का स्तर अब भी बना हुआ है, वहीं अब शहर के दूसरे इलाकों में भी जलभराव देखने को मिल रहा है. गोमती नगर एक्सटेंशन में प्रसिद्ध प्लासियो मॉल के सामने सड़क पर घुटनों तक पानी भर चुका है. अचानक नए इलाकों में जलभराव होने से वहां से गुजरने वाले राहगीरों और स्थानीय लोगों की मुसीबतें काफी बढ़ गई हैं.
बाढ़ के पानी में डूबे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल: इस उफान का सीधा असर गोमती नदी के किनारे बने धार्मिक स्थलों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. पक्का पुल के पास स्थित ऐतिहासिक लेटे हुए हनुमान जी मंदिर परिसर के भीतर तक पानी पहुंच गया है. मंदिर खुला रहने के बावजूद जलभराव के चलते श्रद्धालुओं को दर्शन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा गोमती नगर तट पर बने हनुमान धाम का एक बड़ा हिस्सा भी नदी के पानी में पूरी तरह डूब गया है.
प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज: फैजुल्लागंज में लगातार बने बाढ़ के हालात के बीच प्रशासन ने पानी का स्तर स्थिर होने की बात कही है. लखनऊ के जिलाधिकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित इलाकों में नगर निगम और राहत टीमें लगातार काम में जुटी हुई हैं. जिन इलाकों में पानी ज्यादा जमा है, वहां बड़े पंप लगाकर पानी निकासी का काम तेजी से कराया जा रहा है. जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों के आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था की गई है.
बीमारियों से बचाव के लिए मेडिकल कैंप तैनात: प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों तक खाने-पीने का जरूरी सामान लगातार पहुंचाया जा रहा है. बाढ़ का असर कम होने के साथ ही बीमारियों के खतरे को देखते हुए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव शुरू करा दिया गया है. इसके साथ ही जरूरतमंद इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं. हालांकि फैजुल्लागंज के साथ-साथ अब गोमती नगर एक्सटेंशन और तटीय इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त बना हुआ है.
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