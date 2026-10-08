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लखनऊ के फैजुल्लागंज में बारिश थमने पर भी नहीं घट रहा पानी? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

फैजुल्लागंज में दो हफ्तों से बने हैं बाढ़ के हालात, रुक-रुक कर घट रहा गोमती का जलस्तर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज में पिछले करीब दो सप्ताह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. लगातार बारिश रुकने के बावजूद इलाके में जलभराव की समस्या कम नहीं हुई है. हालांकि, बुधवार रात से पानी का स्तर स्थिर बना हुआ है और लखनऊ के जिलाधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है. लेकिन जलस्तर स्थिर होने के बाद भी स्थानीय लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं.

घरों से लेकर रास्तों तक भरा पानी: फैजुल्लागंज के कई हिस्सों में अब भी घरों और रास्तों पर पानी भरा हुआ है. लोगों को आने-जाने, खाने-पीने का सामान जुटाने और बच्चों, बुजुर्गों व बीमार लोगों को सुरक्षित रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

भूविज्ञानी आरएस सिन्हा ने बतायी वजह. (Video Credit: ETV Bharat) कई परिवारों को अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों या दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है. ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बारिश रुक चुकी है, तो आखिर पानी निकल क्यों नहीं रहा है. गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर भी वजह: भूविज्ञानी आरएस सिन्हा के मुताबिक, फैजुल्लागंज में बाढ़ जैसे हालात को सिर्फ लखनऊ में हुई बारिश से जोड़कर नहीं देखा जा सकता. गोमती नदी के किनारे बाढ़ आना अपने आप में असामान्य नहीं है, क्योंकि हर नदी के किनारे उसका एक जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया होता है. इसे नदी का अपना आंगन भी कहा जा सकता है, जहां जलस्तर बढ़ने पर पानी फैलता है. गोमती नदी के मामले में यह समझना जरूरी है कि इसका जलस्तर सिर्फ लखनऊ में होने वाली बारिश पर निर्भर नहीं करता. डीएम विशाख जी बोले- प्रभावित इलाकों में नाव, मेडिकल कैंप और पंपों की व्यवस्था. (Video Credit: ETV Bharat) ऊपरी इलाकों की बारिश का असर: गोमती नदी का जलग्रहण क्षेत्र काफी बड़ा है और आसपास के ऊपरी इलाकों में होने वाली बारिश का पानी धीरे-धीरे नदी तक पहुंचता है. इस बार लगातार बारिश के कारण कैचमेंट एरिया में पानी जमा हुआ, जो बारिश रुकने के बाद भी धीरे-धीरे नदी में पहुंचता रहा. इससे गोमती नदी में पानी का बहाव और दबाव लंबे समय तक बना रहा. यही वजह है कि लखनऊ में बारिश बंद होने के बाद भी नदी का जलस्तर तुरंत कम नहीं हुआ. कटोरी जैसी भौगोलिक स्थिति में बसा है फैजुल्लागंज: विशेषज्ञ के मुताबिक, फैजुल्लागंज की सबसे बड़ी समस्या उसकी भौगोलिक स्थिति है. यह इलाका गोमती नदी के बेहद करीब है और ऐसे क्षेत्र में बसा है, जहां प्राकृतिक रूप से नदी का पानी फैल सकता है. इस स्थिति को एक कटोरी की तरह समझा जा सकता है, जिसमें पानी भरने के बाद आसानी से बाहर नहीं निकल पाता. जब नदी का जलस्तर बढ़ता है, तो पानी आसपास के निचले इलाकों में फैलकर जमा हो जाता है और उसकी निकासी में काफी समय लगता है. बंधा और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम ही समाधान: फैजुल्लागंज की जलभराव समस्या पर बोले एक्सपर्ट (Photo Credit: ETV Bharat) कहीं बंधा बना सुरक्षा कवच, तो कहीं सीधे पहुंचता है नदी का पानी: लखनऊ का बड़ा हिस्सा गोमती नदी के किनारे बसा है, लेकिन शहर के कई इलाकों में नदी के किनारे बंधा बनाया गया है. इससे नदी का बढ़ा हुआ पानी आसपास की रिहायशी बस्तियों तक पहुंचने से काफी हद तक रुक जाता है. फैजुल्लागंज में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर सीधे लोगों के घरों और रास्तों को प्रभावित करता है. यही वजह है कि नदी में पानी बढ़ने पर इस इलाके में जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है. फैजुल्लागंज में गोमती का पानी जमा होने का बड़ा कारण. (Photo Credit: ETV Bharat) क्या बंधा बनाने से खत्म हो जाएगी बाढ़ की समस्या: आरएस सिन्हा का कहना है कि नदी के किनारे बंधा बनाने से प्रभावित इलाकों को राहत मिल सकती है, लेकिन इसे स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता. नदी का अपना प्राकृतिक फैलाव क्षेत्र होता है और पानी बढ़ने पर उसे इसी क्षेत्र में फैलने की जगह चाहिए. अगर इस क्षेत्र में रिहायशी बस्तियां बस जाती हैं और बाद में नदी के दोनों तरफ बंधे बना दिए जाते हैं, तो पानी की समस्या दूसरे रूप में सामने आ सकती है. इसलिए बाढ़ से निपटने के लिए सिर्फ बंधा बनाने के बजाय नदी के प्राकृतिक क्षेत्र को समझना और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करना भी जरूरी है. ड्रेनेज सिस्टम की कमी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी: फैजुल्लागंज में लंबे समय से जमा पानी ने लखनऊ की ड्रेनेज व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर बारिश बंद होने के बाद भी पानी कई दिनों तक जमा रहता है, तो समस्या सिर्फ नदी के बढ़े हुए जलस्तर तक सीमित नहीं रहती. इसमें इलाके की भौगोलिक स्थिति, नदी में पानी का लगातार बहाव और जलनिकासी की कमजोर व्यवस्था, तीनों की भूमिका होती है. ऐसे में जरूरी है कि शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने, दोनों ही स्थितियों में पानी की निकासी हो सके. बिना प्लानिंग बसती चली गई आबादी. (Photo Credit: ETV Bharat)