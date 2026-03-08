Exhibition on Wheels; एमडी ने शक्ति मेट्रो को दिखाई हरी झंडी, उल्लेखनीय महिलाओं की देख सकेंगे उपलब्धियां

लखनऊ में शुरू हुई शक्ति मेट्रो. (Photo Credit: Metro Rail Corporation)
लखनऊ : समाज में महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान का सम्मान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शनिवार को विशेष “शक्ति मेट्रो” का शुभारंभ किया. साथ ही लखनऊ मेट्रो के नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर पर एक सप्ताह तक चलने वाली ‘एक्जीबिशन ऑन व्हील्स’ की शुरुआत हुई.
Exhibition on Wheels (Photo Credit: Metro Rail Corporation)
कार्यक्रम की शुरुआत सीसीएस एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से हुई. जहां प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने औपचारिक रूप से शक्ति मेट्रो का उद्घाटन किया. इसके बाद प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों के साथ विशेष रूप से डिजाइन की गई मेट्रो ट्रेन की ‘एक्जीबिशन ऑन व्हील्स’ को देखा. जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रमुख महिलाओं की प्रेरणादायक यात्राओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है. यह प्रदर्शनी एक सप्ताह तक चलेगी और मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्री अपने आवागमन के दौरान इसे देख सकेंगे.
एमडी ने शक्ति मेट्रो को दिखाई हरी झंडी (Photo Credit: Metro Rail Corporation)
इस अवसर पर मेट्रो के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर स्थापित ‘वॉल ऑफ ग्रैटिट्यूड’ का भी अनावरण किया. यह एक विशेष दीवार है जहां लोग उन महिलाओं के लिए संदेश लिख सकते हैं, जिन्होंने उनके जीवन को प्रभावित किया है. कई यात्रियों ने इसमें हिस्सा लेते हुए अपनी मां, पत्नी, बहन, शिक्षक, सहकर्मी, मित्र के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संदेश लिखे. सीसीएस एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर महिला हाउसकीपिंग और सुरक्षा स्टाफ के लिए विशेष म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने पुरस्कृत किया.
शक्ति मेट्रो (Photo Credit: Metro Rail Corporation)
इसके अलावा ‘शो योर टैलेंट’ पहल के तहत हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया. यह सभी के लिए ओपन इवेंट था, जिसमें महिला यात्रियों ने अपने पसंदीदा गीत गाए. इस गतिविधि से स्टेशन पर उत्साहपूर्ण माहौल बना और महिला यात्रियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला.उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि हर तीन में से एक ट्रेन महिला ट्रेन ऑपरेटर संचालित कर रही है. इसी प्रकार कोर तकनीकी विभागों जैसे मेंटेनेंस, सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हर चार कर्मचारियों में से एक महिला है. इसके अलावा लखनऊ में लगभग 20% अधिकारी महिला हैं. कहा कि ‘एक्जीबिशन ऑन व्हील्स’ और यात्रियों की सहभागिता से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से UPMRC लखनऊ मेट्रो के यात्रियों के लिए सार्थक और समावेशी अनुभव प्रदान करने का प्रयास कर रहा है. लखनऊ मेट्रो में सुरक्षा इंतजाम
• प्रत्येक कोच में दो पैसेंजर इमरजेंसी इंटरकॉम (PEI) उपलब्ध हैं. जिनके माध्यम से आपात स्थिति में यात्री सीधे ट्रेन ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हैं.• PEI बटन दबाते ही यात्री ट्रेन ऑपरेटर से लाउडस्पीकर के माध्यम से बात कर सकता है. जिससे अन्य यात्रियों को भी जानकारी रहती है कि सहायता उपलब्ध है.• PEI उपयोग किए जाने वाले कोच की CCTV फुटेज स्वतः ड्राइवर केबिन, OCC, DCC और सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में प्रसारित हो जाती है.• ट्रेन के अगले स्टेशन पर रुकते ही सुरक्षा टीम यात्री की सहायता के लिए उपस्थित रहती है और सहायता प्रदान किए जाने के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ती है.• प्रत्येक ट्रेन में 16 CCTV कैमरे लगे हैं. इनका फीड ड्राइवर केबिन, सेंट्रलाइज्ड OCC और सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में प्रदर्शित होता है.• प्रत्येक स्टेशन पर 50 से 60 CCTV कैमरे लगे हैं. जिनकी निगरानी स्टेशन कंट्रोल रूम, डिपो कंट्रोल सेंटर में स्थित केंद्रीकृत सुरक्षा कंट्रोल रूम, जहां UP पुलिस तैनात रहती है, से होती है.• सभी स्टेशनों पर महिला सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति है. • महिला शौचालयों में महिला हाउसकीपिंग स्टाफ की तैनाती है. • स्टेशन कंट्रोलर और टिकट काउंटर के लिए कांच के पारदर्शी केबिन हैं,• आपात स्थिति में टॉकबैक सुविधा के साथ कांच की पारदर्शी लिफ्टें हैं. साथ ही स्टेशनों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है.
