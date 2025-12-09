ETV Bharat / state

46 की गर्लफ्रेंड ने की 33 के ब्वायफ्रेंड की हत्या; बोली- बेटी को करता था बैड टच, इसलिए मार दिया था

लखनऊ में इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह की हत्या के मामले में उसकी गर्लफ्रेंड रत्ना ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा- घर में रखता था कैद.

पुलिस ने गर्लफ्रेंड रत्ना को किया गिरफ्तार, ब्वायफ्रेंड सूर्य प्रताप की फाइल फोटो. (Photo Credit; UP Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 1:32 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सालारगंज गांव में 33 साल के इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह की हत्या के मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. 46 साल की आरोपी गर्लफ्रेंड रत्ना ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि सूर्य प्रताप उसकी बड़ी बेटी को बैड टच करता था.

साथ ही घर में कैद भी रखता था, जिसके चलते गुस्से में आकर उसने यह खूनी कदम उठाया. पुलिस ने रत्ना और उसकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही हत्या के पीछे की प्रमुख वजहों पर जांच कर रही है.

रत्ना ने पुलिस को बताया कि 7 दिसंबर की रात सूर्य प्रताप ने उसकी बड़ी बेटी के मोबाइल फोन पर किसी युवक की तस्वीर देख ली थी. इसके बाद वह बेटी को घसीटते हुए कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर लिया. बड़ी बेटी की चीख सुनकर रत्ना छोटी बेटी के साथ वहां पहुंची.

रत्ना ने शोर मचाया तो सूर्य ने दरवाजा खोला. रत्ना तुरंत किचन से चाकू उठाकर लाई. दोनों बेटियों ने सूर्य प्रताप को हाथ पकड़कर जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद रत्ना ने चाकू से सूर्य पर ताबड़तोड़ वार कर गला काट दिया. रत्ना ने बताया कि इंजीनियर कुछ देर तड़पा, फिर उसकी सांसें थम गईं. इसके बाद वे तीनों शव को कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में चली गईं.

इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह ने बताया कि लिव इन पार्टनर रत्ना का आरोप है कि सूर्य उसकी बड़ी बेटी पर बुरी नजर रखता था और बैड टच करता था. विरोध करने पर मारपीट करता था. सूर्य प्रताप, रत्ना की दोनों बेटियों को घर में कैद रखता था. उसने तीन सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे और मोबाइल से उन पर नजर रखता था.

उसने बड़ी बेटी की पढ़ाई भी छुड़ा दी थी, जिससे दोनों बेटियों में गहरा गुस्सा था. पुलिस को पता चला है कि मकान की जमीन सूर्य ने खरीदी थी, लेकिन मकान रत्ना ने पति की मौत के बाद मिले पैसे से बनवाया था. रत्ना मकान को अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता था.

वहीं, इंजीनियर सूर्य के पिता नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि रत्ना ने मकान हड़पने के लिए बेटे की हत्या की है. इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह ने बताया कि पुलिस इन सभी एंगल्स पर गहनता से जांच कर रही है.

