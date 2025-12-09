ETV Bharat / state

46 की गर्लफ्रेंड ने की 33 के ब्वायफ्रेंड की हत्या; बोली- बेटी को करता था बैड टच, इसलिए मार दिया था

पुलिस ने गर्लफ्रेंड रत्ना को किया गिरफ्तार, ब्वायफ्रेंड सूर्य प्रताप की फाइल फोटो. ( Photo Credit; UP Police )