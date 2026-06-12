Technoference; कोर्ट में हो रहा पति-पत्नी के रिश्ते का "एनकाउंटर", जानें कौन है मोहब्बत का साइलेंट किलर
टेक्नोलॉजी का दखल (Technoference) पति-पत्नी के रिश्तों को किस हद तक प्रभावित कर रहा है. पढ़िए ईटीवी भारत की खास खबर...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 1:28 PM IST
लखनऊ : आधुनिक युग में मोबाइल फोन ने इंसान की जिंदगी आसान कर दी है, लेकिन यही फोन पति-पत्नी के बीच विलेन की तरह व्यवहार कर रहा है. "एक ही छत, एक ही कमरा और एक ही सोफा... लेकिन बातचीत शून्य... ये फासला फोन ने ही बढ़ाया है. एनसीआरबी, पारिवारिक न्यायालय, मनोचिकित्सक के आंकड़े बताते हैं कि फोन ने कई हंसते-खेलते परिवार बर्बाद कर दिए हैं और दर्जनों मामले अदालतों में पेंडिंग हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि फोन दंपतियों के बीच 'तीसरा व्यक्ति' बनकर एंट्री ले चुका है जो बिना आवाज रिश्तों की बुनियाद को हिला रहा है. पेश है प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट.
केस-1
जानकीपुरम थाने में एक महिला ने अपने खेल विभाग में अधिकारी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. महिला का आरोप है कि शादी के बाद से अपना ज्यादातर समय फोन में ही बिताते हैं. जब वह उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है तो वह काम में बिजी होने की बात कहते हैं. पति द्वारा लगातार फोन में बिजी रहने के चलते दोनों के बीच विवाद हुआ. इसके बाद विवाद गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गया. अब महिला ने अपने पति के खिलाफ जानकीपुरम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.
केस-2
इटौंजा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की शादी 2022 में हुई थी. शादी के बाद कुछ दिन तक सब ठीक रहा. इसके बाद महिला के रील बनाने को लेकर ससुराल में अनबन होने लगी. इस पर पति से जमकर विवाद हुआ. विवाद होने के बाद महिला ने इटौंजा थाने में अपने पति व सास-ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है. इसके बाद मामला मीडिएशन में गया, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनी. अब पति ने महिला के खिलाफ कोर्ट में केस किया है.
केस- 3
बीकेटी थाना क्षेत्र निवासी युवती की शादी जानकीपुरम थाना क्षेत्र के मड़ियांव गांव में हुई थी. शादी के बाद युवती को पता चला कि पति दिनभर फोन चलाता था. फोन चलाने की वजह से पति की नौकरी छूट गई. इसके चलते पति-पत्नी के बीच में विवाद हुआ. विवाद होने के बाद मामला थाने पहुंचा. जहां पर पति-पत्नी के बीच मेडिएशन कराया गया. इस दौरान पति फोन चलाने की आदत नहीं छोड़ पाया. लिहाजा दोनों ने म्युचुअल कंसर्न पर अलग होने का फैसला किया.
केस-4
अधिवक्ता वीर सिंह बताते हैं कि धारा 125 (पारिवारिक वाद) के रूप में दर्ज मामले में ससुराल पक्ष को महिला के फोन पर अक्सर बातचीत करने को लेकर आपत्ति थी. हालांकि महिला का दावा है कि वह अपनी मां-बहनों से बातचीत करती थी. इसके बावजूद पति को शक है कि वह किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करती है. दोनों के बीच में अविश्वास की इसी स्थिति के चलते पहले मामला आलमबाग थाने पहुंचा. इसके बाद महिला ने भरण पोषण का वाद न्यायालय में दाखिल कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता व समाजसेवी वर्षा सिंह ने बताया कि सिर्फ राजधानी लखनऊ के फैमिली कोर्ट की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में तमाम ऐसे मामले सामने आए. जिनमें पति-पत्नी के बीच विवाद का कारण मोबाइल फोन पर अधिक समय बिताना, आपस में प्राइवेसी के नाम पर फोन का पासवर्ड छिपाना रहा है. एक केस में महिला को पति के मोबाइल पर बिजी होने को लेकर किसी अन्य से रिश्ते होने का शक था. वह उसे अपना फोन देखने नहीं देता था. इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद-मारपीट हुई. मामला थाने के बाद अब कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल है.
डॉ. विवेक श्रीवास्तव के अनुसार समस्या मोबाइल के प्रयोग की नहीं है, समस्या मोबाइल एडिक्शन है. जिसके चलते इमोशनल नेगलेक्ट की स्थिति पैदा होती है. इसे सामान्य भाषा में भावनात्मक उपेक्षा कह सकते हैं. स्थिति गंभीर होने पर नौबत तलाक तक पहुंच जाती है. डॉ. विवेक श्रीवास्तव बताते हैं कि 3 महीने पहले आए एक केस में पुरुष पेशेंट हाइपरटेंशन का शिकार था. काउंसिलिंग में पता चला कि उसे पत्नी का मोबाइल पर बात करना पसंद नहीं है. दोनों के बीच किसी तरह सुलह कराई गई, लेकिन महिला मोबाइल एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रही है. लिहाजा उसकी काउंसिलिंग के साथ थैरिपी भी की जा रही है.
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