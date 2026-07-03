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लखनऊ ने नेशनल हेल्थ मिशन रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान, UP का हेल्थ मॉडल बना

लखनऊ ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और 18 मंडलों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया.

लखनऊ नेशनल हेल्थ मिशन रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान
लखनऊ नेशनल हेल्थ मिशन रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 11:30 AM IST

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लखनऊ: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की ताजा रैंकिंग में लखनऊ ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और 18 मंडलों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जारी इस सूची में राजधानी ने टॉप पर जगह बनाकर मिसाल कायम की है.

NHM रैंकिंग कई अहम मानकों पर तैयार की जाती है. इनमें संस्थागत प्रसव, टीकाकरण कवरेज, मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी, ओपीडी-आईपीडी सेवाएं, दवा की उपलब्धता, आशा और एएनएम की सक्रियता, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का संचालन और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जैसे इंडिकेटर्स शामिल हैं. लखनऊ ने इन सभी मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन किया है.

जिले में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत बढ़ा है और समय पर टीकाकरण कराने वाले बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. शहरी और ग्रामीण इलाकों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर दवाएं, जांच और टेली-कंसल्टेशन की सुविधा लगातार दी जा रही है. आशा कार्यकर्ताओं की सक्रिय मॉनिटरिंग और घर-घर स्क्रीनिंग से जच्चा-बच्चा की देखभाल मजबूत हुई है.

प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका: स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, नियमित समीक्षा बैठक, डेटा-आधारित निगरानी और फील्ड स्टाफ को समय पर ट्रेनिंग देने से नतीजे बेहतर हुए हैं. जिला अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी स्तर पर मरीजों की संतुष्टि पर खास फोकस किया गया. ई-संजीवनी ओपीडी और आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की पहुंच भी बढ़ी है.

सीएमओ वीपी गुप्ता का कहना है कि रैंकिंग में नंबर एक आना शुरुआत है. अब लक्ष्य है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को और कम किया जाए. गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग 100 प्रतिशत हो और सभी केंद्रों पर डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट रहें. निजी अस्पतालों के साथ तालमेल बढ़ाकर रेफरल सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा.

एनएचएम की इस उपलब्धि से लखनऊ अब प्रदेश के बाकी जिलों के लिए रोल मॉडल बन गया है. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की यह गति जारी रही तो आने वाले महीनों में यूपी की ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें: यूपी स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होगी दूर, 2023 पदों पर नियुक्ति के लिए भेजा अधियाचन

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