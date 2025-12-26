ETV Bharat / state

पुलिस मुख्यालय में महामंथन आज; सीएम योगी करेंगे आगाज, महिला सुरक्षा समेत 11 मुद्दों पर होगी चर्चा

डीजीपी राजीव कृष्ण ने शनिवार से शुरू होने वाले पुलिस अधिकारी सम्मेलन के बाबत जानकारी मीडिया से साझा की.

जानकारी देते डीजीपी राजीव कृष्ण.
जानकारी देते डीजीपी राजीव कृष्ण. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली को नई धार देने के लिए शनिवार से पुलिस मुख्यालय में दो दिवसीय पुलिस अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. सम्मेलन में महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और एंटी-टेरर ऑपरेशन समेत 11 प्रमुख विषयों पर मंथन होगा. यह जानकारी यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने शुक्रवार को मीडिया से साझा की.





डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया, सम्मेलन यूपी पुलिस को पेशेवर और जवाबदेह बनाने की दिशा में पहल है. सम्मेलन को 11 अलग-अलग महत्वपूर्ण सत्रों में बांटा गया है. इस दौरान 11 वरिष्ठ नोडल आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में 45 अन्य पुलिस अधिकारी विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण देंगे. सम्मेलन के ​प्रथम दिन 27 दिसंबर शनिवार के ​पूर्वाह्न सत्र में बीट पुलिसिंग, महिला एवं बाल अपराध नियंत्रण और थानों के प्रबंधन व अपग्रेडेशन पर चर्चा होगी. ​अपराह्न सत्र में साइबर क्राइम, पुलिस कल्याण व ट्रेनिंग, जेल प्रशासन, CCTNS 2.0, नई न्याय संहिता और फॉरेंसिक जांच जैसे तकनीकी विषयों की जानकारी साझा की जाएगी.

सम्मेलन के दूसरे दिन 28 दिसंबर रविवार को प्रथम सत्र में आपदा प्रबंधन, भीड़ मैनेजमेंट, खुफिया चुनौतियां, सोशल मीडिया, नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा, एंटी-टेरर, नारकोटिक्स और संगठित अपराधों के विरुद्ध रणनीति समझाई जाएगी. ​दूसरे सत्र में देशभर में अपनाई जा रही उत्तम प्रथाओं और नए नवाचारों की जानकारी साझा की जाएगी. ​डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि सम्मेलन का केंद्र बिंदु आमजन-केंद्रित पुलिसिंग है. तकनीक-समर्थ पुलिस बल विकसित करने के साथ-साथ पुलिस के व्यवहार और ट्रेनिंग में सुधार लाना प्राथमिकता है. विशेष रूप से साइबर अपराध और सोशल मीडिया से उभरती चुनौतियों पर कड़ा प्रहार करने की योजना तैयार की जाएगी.




TAGGED:

UP POLICE MISSION
UP DGP RAJIV KRISHNA
DGP RAJIV KRISHNA PRESS CONFERENCE
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन
UP POLICE MISSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.