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यूपी में बिजली कर्मियों का हल्ला बोल; 11 अप्रैल तक का अल्टीमेटम, निलंबन पर सामूहिक सत्याग्रह की चेतावनी

लखनऊ में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं और संविदाकर्मियों ने विशाल सभाएं आयोजित कीं. इन सभाओं के माध्यम से पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की कथित उत्पीड़नात्मक और दमनात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया. संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन को एक विस्तृत पत्र भेजकर कर्मचारियों के उत्पीड़न से संबंधित गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है. समिति ने मांग की है कि कर्मचारियों के खिलाफ की गई सभी दंडात्मक और दमनात्मक कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए. उत्पीड़न के खिलाफ बुलंद की आवाज़: संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेशभर में आयोजित इन सभाओं में बिजली कर्मियों ने एक स्वर में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को स्वीकार न करने का संकल्प लिया है. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वे प्रबंधन की गलत नीतियों के विरुद्ध पूरी तरह संगठित, शांतिपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से अपना संघर्ष जारी रखेंगे. समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी बिजली कर्मी प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात जुटे हुए हैं. वे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं. यूपी में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)