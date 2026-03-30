यूपी में बिजली कर्मियों का हल्ला बोल; 11 अप्रैल तक का अल्टीमेटम, निलंबन पर सामूहिक सत्याग्रह की चेतावनी
उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. संघर्ष समिति ने 11 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 9:04 PM IST
लखनऊ: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं और संविदाकर्मियों ने विशाल सभाएं आयोजित कीं. इन सभाओं के माध्यम से पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की कथित उत्पीड़नात्मक और दमनात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया. संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन को एक विस्तृत पत्र भेजकर कर्मचारियों के उत्पीड़न से संबंधित गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है. समिति ने मांग की है कि कर्मचारियों के खिलाफ की गई सभी दंडात्मक और दमनात्मक कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए.
उत्पीड़न के खिलाफ बुलंद की आवाज़: संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेशभर में आयोजित इन सभाओं में बिजली कर्मियों ने एक स्वर में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को स्वीकार न करने का संकल्प लिया है. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वे प्रबंधन की गलत नीतियों के विरुद्ध पूरी तरह संगठित, शांतिपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से अपना संघर्ष जारी रखेंगे. समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी बिजली कर्मी प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात जुटे हुए हैं. वे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं.
संगठन की मांग:
- मार्च 2023 की हड़ताल के बाद संविदाकर्मियों, बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं पर की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को वापस लिया जाए, जिनमें सेवा से निष्कासन, एफआईआर, निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई और वेतन/सेवा लाभों पर रोक शामिल है.
- निजीकरण के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे कर्मचारियों पर की जा रही कार्रवाई, जैसे संविदा कर्मियों की छंटनी, फेशियल अटेंडेंस के नाम पर वेतन रोकना, बिना नीति के दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरण, पदाधिकारियों पर विजिलेंस जांच व एफआईआर, विरोध दर्ज करने पर दंडात्मक कार्रवाई को तत्काल बंद किया जाए.
- मई 2025 के संशोधित अनुशासनात्मक आदेश, जिनमें बिना जांच सेवा समाप्ति की व्यवस्था की गई है, को तत्काल निरस्त किया जाए.
- वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर पदों में कटौती, बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और संविदा कर्मियों की छंटनी की प्रक्रिया को रोका जाए.
- रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों के आवासों पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने की कार्रवाई को समाप्त किया जाए.
- आंदोलन के दौरान बिना कारण किए गए सभी निलंबन वापस लिए जाएं और भविष्य में किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई न की जाए.
- एक अप्रैल से प्रस्तावित बड़े पैमाने पर निलंबन की किसी भी कार्रवाई को तत्काल रोका जाए.
प्रबंधन की नीतियों से गिर रहा मनोबल: शैलेंद्र दुबे के अनुसार, प्रबंधन की तरफ से अपनाई जा रही दमनात्मक नीतियां न सिर्फ समर्पित कर्मचारियों का मनोबल गिरा रही हैं, बल्कि ऊर्जा निगमों में भारी असंतोष का वातावरण भी पैदा कर रही हैं. संघर्ष समिति ने प्रबंधन को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर 11 अप्रैल तक उनकी सभी जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन तेज किया जाएगा. यदि उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस नहीं ली जाती हैं, तो लखनऊ में केंद्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाकर प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी. समिति ने अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वे अब और अधिक अन्याय सहन करने के पक्ष में नहीं हैं.
1 अप्रैल से सामूहिक सत्याग्रह की चेतावनी: समिति ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर 1 अप्रैल या उसके बाद किसी भी कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर या अभियंता का नियम विरुद्ध निलंबन किया जाता है, तो उसके विरोध में तत्काल सामूहिक सत्याग्रह शुरू किया जाएगा. बिजली कर्मियों के इस कड़े रुख से आने वाले दिनों में प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों का मांग पत्र पहले ही उच्चाधिकारियों को सौंप दिया है और अब वे शासन के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल पूरे प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच प्रबंधन की कार्रवाइयों को लेकर भारी रोष व्याप्त है.
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