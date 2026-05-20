लखनऊ में बिजली संकट; कई इलाकों में घंटों गुल रही बिजली, आक्रोशित लोगों ने घेरा बिजलीघर, पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा
लखनऊ शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों के कई इलाकों में रात भर गुल रही बिजली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 11:55 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा मंगलवार रात झूठा साबित हुआ. राजधानी लखनऊ में ही शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रातभर बिजली गुल रही और कई इलाकों में आवाजाही की समस्या बनी रही. भीषण गर्मी से परेशान लोग घरों से बाहर निकलकर बिजलीघरों तक पहुंचे गए. बिजलीघरों पर प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा.
बता दें, गर्मी के सीजन को देखते हुए मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश पाॅवर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने बिजली आपूर्ति की समीक्षा की थी. अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसी भी दशा में लापरवाही न बरती जाए. बावजूद इसके रात में ही बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बेपटरी हो गई. लखनऊ समेत ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम इलाकों रात भर बिजली नहीं आई. कई इलाकों में बिजली की आवाजाही रही. बिजली संकट से लोग परेशान हुए तो वे घरों से निकलकर सीधे बिजली घर पर जा पहुंचे. शहर के कई उपकेंद्रों पर खूब हंगामा हुआ. हालांकि पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया.
आलमबाग, अंबेडकर पार्क रोड, गोपालपुरी में मंगलवार शाम से ही बिजली की आवाजाही शुरू हो गई थी. बिजली समस्या से परेशान लोग अंबेडकर पाॅवर हाउस पर पहुंच गए और कर्मचारियों के न सुनने पर प्रदर्शन किया. काकोरी में जनता विहार के लोग पिछले चार दिन से बिजली संकट से जूझ रहे हैं. मंगलवार की रात उनके सब्र का बांध टूट गया और पाॅवर हाउस पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया. लोगों का कहना था कि दिन में दो से तीन घंटे ही बिजली आती है. लो वोल्टेज की वजह से उपकरण चल ही नहीं पा रहे हैं. शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं किया जा रहा है. पुलिस ने आक्रोशित लोगों को किसी तरह शांत कराया.
एफसीआई पाॅवर हाउस से पोषित जनता विहार के लोग भी बिजली न आने की वजह के सड़क पर उतरने को मजबूर हुए. यहां के निवासी अमित कुमार, रमेश राजपूत, शिवम गौतम, आदित्य कश्यप, रोहित गुप्ता, शिवम, सुनील पांडेय ने बताया कि यहां अक्सर समस्या होती है, लेकिन बिजली विभाग ध्यान ही नहीं देता है. वोल्टेज इतना कम होता है कि पंखा तक चल नहीं पाता है. इसी दौरान आदर्श बिहार द्वारिकापुरी के लोग भी रात आठ बजे एफसीआई पाॅवर हाउस पहुंचे और समस्या बताई.
शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय उपकेंद्र से पोषित जाहिद नगर, भपटामऊ इलाकों की बिजली रात में पांच घंटे गुल रही. शारदानगर बिजलीघर के बिजनौर रोड पर आधे इलाके में ही लाइट रही. चौक पाॅवर हाउस के मेडिकल कॉलेज उप केंद्र के अंतर्गत बिजली आपूर्ति बाधित हुई. चौधरी गढ़िया समेत कई इलाके प्रभावित रहे. राजाजीपुरम में भी बिजली संकट इस कदर हुआ कि लोग सड़कों पर उतर आए.
इंद्रलोक उपकेंद्र से पोषित केसरी खेड़ा के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में मंगलवार रात आठ बजे से ही ट्रिपिंग का सिलसिला शुरू हुआ जो सुबह तक जारी रहा. राधा ग्राम पाॅवर हाउस से लाइट कई बार ठप हुई. लोग फोन करते रहे, लेकिन फोन उठा ही नहीं. चिनहट पाॅवर हाउस के लौलाई उपकेंद्र के अंतर्गत रॉयल ग्रीन सिटी में रात में कई घंटे बिजली गायब रही. चंदन नगर पाॅवर हाउस के अंतर्गत विशेषनगर की लाइट रात 12:00 बजे गुल हुई जो सुबह तक जारी रही.
जानकीपुरम विस्तार सेक्टर 6 पाॅवर हाउस पर भी बिजली व्यवस्था पटरी से उतरी तो लोग जाकर उपकेंद्र पर हंगामा करने लगे. यहां पर खूब हंगामा हुआ. महिला पॉलिटेक्निक उपकेंद्र के अंतर्गत इस्माइलगंज, पटेल नगर, मुलायम नगर, विजय नगर समेत आसपास के तमाम इलाकों में रात भर बिजली संकट से लोग परेशान रहे. आक्रोशित लोगों ने बिजलीघर पहुंच कर प्रदर्शन किया. रात भर लोग यहां पर बिजली आपूर्ति ठप होने को लेकर हंगामा करते रहे. तोड़फोड़ न हो सके इसके लिए उपकेंद्रों पर पुलिस तैनात रही.
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