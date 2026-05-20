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लखनऊ में बिजली संकट; कई इलाकों में घंटों गुल रही बिजली, आक्रोशित लोगों ने घेरा बिजलीघर, पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा मंगलवार रात झूठा साबित हुआ. राजधानी लखनऊ में ही शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रातभर बिजली गुल रही और कई इलाकों में आवाजाही की समस्या बनी रही. भीषण गर्मी से परेशान लोग घरों से बाहर निकलकर बिजलीघरों तक पहुंचे गए. बिजलीघरों पर प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा.

लखनऊ में बिजली संकट को लेकर प्रदर्शन करते लोग. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, गर्मी के सीजन को देखते हुए मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश पाॅवर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने बिजली आपूर्ति की समीक्षा की थी. अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसी भी दशा में लापरवाही न बरती जाए. बावजूद इसके रात में ही बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बेपटरी हो गई. लखनऊ समेत ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम इलाकों रात भर बिजली नहीं आई. कई इलाकों में बिजली की आवाजाही रही. बिजली संकट से लोग परेशान हुए तो वे घरों से निकलकर सीधे बिजली घर पर जा पहुंचे. शहर के कई उपकेंद्रों पर खूब हंगामा हुआ. हालांकि पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया.



आलमबाग, अंबेडकर पार्क रोड, गोपालपुरी में मंगलवार शाम से ही बिजली की आवाजाही शुरू हो गई थी. बिजली समस्या से परेशान लोग अंबेडकर पाॅवर हाउस पर पहुंच गए और कर्मचारियों के न सुनने पर प्रदर्शन किया. काकोरी में जनता विहार के लोग पिछले चार दिन से बिजली संकट से जूझ रहे हैं. मंगलवार की रात उनके सब्र का बांध टूट गया और पाॅवर हाउस पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया. लोगों का कहना था कि दिन में दो से तीन घंटे ही बिजली आती है. लो वोल्टेज की वजह से उपकरण चल ही नहीं पा रहे हैं. शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं किया जा रहा है. पुलिस ने आक्रोशित लोगों को किसी तरह शांत कराया.

एफसीआई पाॅवर हाउस से पोषित जनता विहार के लोग भी बिजली न आने की वजह के सड़क पर उतरने को मजबूर हुए. यहां के निवासी अमित कुमार, रमेश राजपूत, शिवम गौतम, आदित्य कश्यप, रोहित गुप्ता, शिवम, सुनील पांडेय ने बताया कि यहां अक्सर समस्या होती है, लेकिन बिजली विभाग ध्यान ही नहीं देता है. वोल्टेज इतना कम होता है कि पंखा तक चल नहीं पाता है. इसी दौरान आदर्श बिहार द्वारिकापुरी के लोग भी रात आठ बजे एफसीआई पाॅवर हाउस पहुंचे और समस्या बताई.