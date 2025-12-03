ETV Bharat / state

बिजली उपभोक्ताओं को दिसंबर में लगेगा झटका; 264 करोड़ रुपये की होगी अतिरिक्त वसूली

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के साढ़े तीन करोड़ उपभोक्ताओं को दिसंबर माह में जोरदार झटका लगेगा. उन्हें अतिरिक्त बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश पाॅवर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जारी नए आदेश के अनुसार दिसंबर में उपभोक्ताओं से अब तक का सबसे अधिक ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) वसूला जाएगा. सितंबर के ईंधन लागत अंतर को समायोजित करते हुए 5.56% का ईंधन अधिभार लगाया गया है. सिर्फ दिसंबर माह में ही पावर कॉरपोरेशन लगभग 264 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली करेगा.

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर इस वर्ष ही लगभग 18 हजार 592 करोड़ रुपये का सरप्लस बन रहा है. इससे पहले का 33 हजार 122 करोड़ रुपये का सरप्लस पहले से मौजूद है. कुल मिलाकर उपभोक्ताओं का 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सरप्लस बिजली कंपनियों के पास है. इसके बावजूद उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार की वसूली करना गलत और उपभोक्ता हितों के विपरीत है. नियमानुसार ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge Adjustment) उसी स्थिति में उपभोक्ताओं से लिया जाना चाहिए, जब बिजली कंपनियों को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़े. जब उपभोक्ताओं का इतना बड़ा सरप्लस पहले से उपलब्ध है तो ईंधन अधिभार को शून्य किया जाना चाहिए या फिर सरप्लस राशि से समायोजित किया जाना चाहिए.

अधिकारियों के साथ बैठक करते उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल. (Photo Credit : ETV Bharat)

बिजली बिल बकाए के लिए आदेश. (Photo Credit : ETV Bharat)





डिमांड बेस्ड टैरिफ पर भी सवाल : अवधेश कुमार वर्मा ने कहा- ट्रांसमिशन में लागू किए गए डिमांड बेस्ड टैरिफ को लागू करते समय यह दावा किया गया था कि इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा, लेकिन इसके उलट उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है. उपभोक्ता परिषद जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से औपचारिक तौर पर मुलाकात कर पुनर्विचार की मांग करेगा.

