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हीटिंग मशीन से सिंकाई करते समय बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत; शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग

हीटिंग मशीन से सिंकाई करते समय बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पीजीआई थाना क्षेत्र स्थित एल्डिको उद्यान-2 में सिंकाई मशीन में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

इंस्पेक्टर पीजीआई धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सेक्टर-4 निवासी ​सरोज सिंह (70) अपने पति राम प्रकाश सिंह रिटायर्ड बैंक कर्मी के साथ सेक्टर-4 स्थित आवास में रहती थीं.

सरोज सिंह का कुछ दिन पहले ही मेदांता अस्पताल में घुटने का ऑपरेशन हुआ था. सर्जरी के कारण वे चलने-फिरने में असमर्थ थीं और बेड पर ही आराम कर रही थीं. वह चलने-फिरने में भी असमर्थ थीं.

शुक्रवार तड़के जब वह घुटने के दर्द से राहत पाने के लिए इलेक्ट्रिक मशीन से सिंकाई कर रही थीं, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से उनके बेड ने आग पकड़ ली. ऑपरेशन की वजह से वह खुद को बचाने के लिए बेड से उठकर भाग नहीं सकीं और लपटों की चपेट में आ गईं.