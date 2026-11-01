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​​लखनऊ में जुए और शराब के विवाद में बुजुर्ग की सिर कूचकर हत्या, बाग में खून से लथपथ मिला शव ​

माल में बुजुर्ग की हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : माल थाना क्षेत्र के गोपरामऊ गांव में शनिवार शाम जुआ खेलने और शराब पीने के दौरान हुए विवाद में 68 वर्षीय बुजुर्ग की ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी गई. परिजन जब खोजबीन करते हुए बाग में पहुंचे तो बुजुर्ग का शव लहूलुहान हालत में मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. परिजनों ने जुआ खेलने वाले दो ग्रामीणों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.



बताया गया कि बीघापुर गांव निवासी नन्हके (68) मजदूरी करते थे. पत्नी मीना के मुताबिक शनिवार शाम करीब 5:30 बजे वह गांव से करीब दो किलोमीटर दूर गोपरामऊ की तरफ बाग में बकरियां चराने गई थीं. वहां नन्हके गांव के अन्य लोगों के साथ बैठकर जुआ खेल रहे थे. जुआ खेलने के दौरान ही गांव का एक युवक दो ईंटें लेकर पहुंचा था. इसके कुछ देर बाद जुआ खेल रहे लोग करीब 100 मीटर दूर दूसरी जगह चले गए. जहां उनके बीच तीखी कहासुनी और गाली-गलौज हुई. इसी बीच वह बकरियां लेकर घर लौट आई.