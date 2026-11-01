लखनऊ में जुए और शराब के विवाद में बुजुर्ग की सिर कूचकर हत्या, बाग में खून से लथपथ मिला शव
माल थाना क्षेत्र के गोपरामऊ गांव में हुई सनसनीखेज वारदात. पुलिस दो साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 8:33 AM IST
लखनऊ : माल थाना क्षेत्र के गोपरामऊ गांव में शनिवार शाम जुआ खेलने और शराब पीने के दौरान हुए विवाद में 68 वर्षीय बुजुर्ग की ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी गई. परिजन जब खोजबीन करते हुए बाग में पहुंचे तो बुजुर्ग का शव लहूलुहान हालत में मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. परिजनों ने जुआ खेलने वाले दो ग्रामीणों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
बताया गया कि बीघापुर गांव निवासी नन्हके (68) मजदूरी करते थे. पत्नी मीना के मुताबिक शनिवार शाम करीब 5:30 बजे वह गांव से करीब दो किलोमीटर दूर गोपरामऊ की तरफ बाग में बकरियां चराने गई थीं. वहां नन्हके गांव के अन्य लोगों के साथ बैठकर जुआ खेल रहे थे. जुआ खेलने के दौरान ही गांव का एक युवक दो ईंटें लेकर पहुंचा था. इसके कुछ देर बाद जुआ खेल रहे लोग करीब 100 मीटर दूर दूसरी जगह चले गए. जहां उनके बीच तीखी कहासुनी और गाली-गलौज हुई. इसी बीच वह बकरियां लेकर घर लौट आई.
मीना के मुताबिक शाम ढलने के बाद जब नन्हके घर नहीं लौटे तो बेटे सूरज के साथ शाम करीब 7:30 बजे खोजते हुए बाग की तरफ पहुंचीं. टॉर्च की रोशनी में देखा कि नन्हके जमीन पर मृत पड़े थे. उनका सिर किसी भारी वस्तु या ईंट से कुचला हुआ था. बेटे सूरज ने गांव के ही दो युवकों पर हत्या की आशंका जताई है.
माल थाना प्रभारी निरीक्षक नवाब अहमद ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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