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लखनऊ में बेकाबू "छोटा हाथी" की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत, बच्ची-महिला समेत कई घायल

लखनऊ : मलिहाबाद थाना क्षेत्र के कसमंडी कलां गांव में सोमवार रात घर के बाहर चारपाई पर बैठे कुछ लोग बेकाबू डाला (छोटा हाथी) की चपेट में आ गए. वाहन की चपेट में आकर चारपाई और आसपास मौजूद लोग बुरी तरह कुचल गए. जिसमें श्यामलाल (55) नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना में एक बच्ची व महिला समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया है.





इंस्पेक्टर मलिहाबाद सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि कसमंडी कलां में फरजान नाम के युवक ने नशे की हालत में घर के बाहर बैठे लोगों पर डाला चढ़ा दिया था. हादसे में श्यामलाल की मौत हुई है. घायल बच्ची (मिष्ठी) और घायल महिला (रोमन) का उपचार कराया जा रहा है, जिनकी स्थिति सामान्य है.





प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया गया कि सोमवार रात पड़ोसी मुन्ना प्रजापति के दरवाजे के बाहर चारपाई पड़ी थी. जिस पर कई लोग बैठे थे और आसपास कुछ अन्य ग्रामीण खड़े होकर बातचीत कर रहे थे. आरोप है कि गांव के ही फरजान ने जानबूझकर डाला चारपाई पर बैठे लोगों पर चढ़ा दिया था. वारदात को अंजाम देकर फरजान वाहन समेत मौके से भाग गया है. प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी फरजान की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है.