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लखनऊ में बैंक लोन रिकवरी एजेंट की धमकी के बाद बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने लगाया आरोप

सआदतगंज थाना क्षेत्र के रामनगर के रहने वाले थे बुजुर्ग.

कवरी एजेंट की धमकी से बुजुर्ग की मौत.
कवरी एजेंट की धमकी से बुजुर्ग की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ : सआदतगंज थाना क्षेत्र के रामनगर में बैंक लोन की रिकवरी को लेकर दी गई कथित धमकी के बाद एक बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है. बुजुर्ग की पहचान अबरार अली (55) के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि चार दिन पहले एक रिकवरी एजेंट उनके घर पहुंचा था. उसने घर पर रिकवरी का नोटिस चस्पा किया और मकान जब्त करने की बात कहते हुए अबरार अली को बुरी तरह धमकाया था.




पत्नी अफसाना बानो और दामाद मोहम्मद आसिफ के मुताबिक नोटिस और रिकवरी एजेंट की धमकी के बाद से अबरार अली काफी परेशान थे. उन्होंने होम लोन की कई किस्तें पहले ही जमा कर दी थीं. इसके बावजूद रिकवरी एजेंट की ओर से मकान जब्त करने की बात कही गई. जिससे वह तनाव में आ गए. धमकी के बाद से ही अबरार अली की तबीयत बिगड़ गई थी. उन्हें इलाज के लिए एरा अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.




एडीसीपी धनन्जय कुशवाहा ने बताया कि पत्नी अफसाना बानो और दामाद मोहम्मद आसिफ का आरोप है कि रिकवरी एजेंट की तीखी धमकियों और मानसिक तनाव के चलते बुजुर्ग को दिल का दौरा हार्ट अटैक पड़ा, जिससे उनकी जान चली गई. आरोपों की जांच की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.


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