ETV Bharat / state

लखनऊ: इकाना स्टेडियम में IPL 2026 के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 3 सुपर जोन और पिंक फोर्स तैनात

बम निरोधक दस्ते की 3 टीमें तैनात की गईं ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: आईपीएल 2026 के मैचों के लिए इकाना स्टेडियम को 3 सुपर जोन और 25 सेक्टरों में बांटा गया है. सुरक्षा के लिए एटीएस, आरएएफ और पीएसी के साथ हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए विशेष रूट प्लान और पार्किंग जोन बनाए गए हैं. सुरक्षा घेरा, DCP से लेकर महिला पुलिस तक मुस्तैद: ​संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि मैच की सुरक्षा व्यवस्था को 03 सुपर जोनल, 06 जोनल और 16 सेक्टरों में विभाजित किया गया है. सुरक्षा की कमान 3 डीसीपी , 6 एडीसीपी और 16 एसीपी के हाथों में होगी. स्टेडियम के भीतर और बाहर 35 निरीक्षक, 254 उप-निरीक्षक और 465 मुख्य आरक्षी/आरक्षी तैनात रहेंगे. जानकारी देते संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था बबलू कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक फोर्स रहेगी तैनात: महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 130 महिला पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है, जो छेड़खानी जैसी घटनाओं पर नजर रखेंगी. PAC की 5 कंपनियां और 2 बटालियन, आरएएफ की 1 कंपनी, ATS की एक टीम, और बम निरोधक दस्ते की 3 टीमें तैनात की गई हैं.