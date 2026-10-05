लखनऊ में बाढ़ का साया, पर तय समय पर इकाना स्टेडियम में होगा भारत-वेस्टइंडीज मुकाबला
लखनऊ में बाढ़ के हालात के बीच इकाना स्टेडियम में 6 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज का मैच अपने तय समय पर होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 6:56 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है. इसी बीच शहर के इकाना स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला खेलने की तैयारी है. इकाना स्टेडियम गोमती नदी के बिल्कुल किनारे पर स्थित है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर स्टेडियम के आसपास भारी पानी भरने की अफवाहें तेजी से फैल रही थीं.
अंडरपास में पानी, पर स्टेडियम पूरी तरह सुरक्षित: सच्चाई जानने के लिए जब मौके का रियलिटी चेक किया गया तो स्थिति काफी राहत देने वाली निकली. इकाना स्टेडियम के आसपास जलभराव का कोई गंभीर संकट नजर नहीं आया. शहीद पथ के नीचे बने अंडरपास में थोड़ा पानी जमा है और सड़कों पर भी हल्का जलभराव है. लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टेडियम परिसर पूरी तरह सुरक्षित है.
मैदान सज चुका, मंगलवार को होगा मुकाबला: 6 अक्टूबर को होने वाला भारत-वेस्टइंडीज का मैच बिना किसी रुकावट के अपने तय समय पर खेला जाएगा. इकाना स्टेडियम प्रशासन ने मुकाबले को लेकर अपनी सभी तैयारियां मुस्तैद कर ली हैं. सोमवार को स्टेडियम के काउंटर पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी टिकट लेने पहुंचे. अफवाहों के बाद फैंस के मन में थोड़ी घबराहट जरूर थी, लेकिन मौके पर पहुंचकर उनकी सारी चिंता दूर हो गई.
फैंस ने खरीदा टिकट, मैच देखने का बनाया प्लान: टिकट खरीदने आए तपेश्वर प्रसाद ने बताया कि वे जलभराव की खबरें सुनकर थोड़े चिंतित थे. पर जब खुद आकर देखा तो हालात पूरी तरह सामान्य मिले, जिसके बाद उन्होंने सहर्ष टिकट खरीद लिया. बालचंद और सुक्खू ने भी बताया कि दोस्तों के साथ मैच देखने का प्लान था. उन्होंने अफवाहों को खारिज करते हुए टिकट लिया और मंगलवार को पूरे जोश से स्टेडियम आने की बात कही.
शहर के दूसरे हिस्से जलमग्न: एक तरफ इकाना स्टेडियम सुरक्षित है, वहीं शहर का फैजुल्लागंज इलाका अब भी पानी में डूबा हुआ है. गोमती नदी का जलस्तर चढ़ने से फैजुल्लागंज के सैकड़ों घरों और गलियों में पानी घुस चुका है. पीड़ित लोगों तक प्रशासन और समाज सेवी संस्थाएं लगातार खाने-पीने की चीजें पहुंचा रही हैं. जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि गोमती का जलस्तर अभी काफी बढ़ा हुआ है.
एक हफ्ते में सुधर सकते हैं हालात: सीतापुर में पानी का स्तर अब स्थिर होने लगा है, जिससे लखनऊ को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि अगले 24 घंटों में लखनऊ में जलस्तर थोड़ा और चढ़ सकता है. इसके बाद पानी का उतरना शुरू होगा और करीब एक हफ्ते में हालात सामान्य हो जाएंगे. इन तमाम चुनौतियों के बीच इकाना स्टेडियम का रास्ता साफ है और मंगलवार को क्रिकेट का रोमांच पूरी रफ्तार से देखने को मिलेगा.
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