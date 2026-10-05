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लखनऊ में बाढ़ का साया, पर तय समय पर इकाना स्टेडियम में होगा भारत-वेस्टइंडीज मुकाबला

काउंटर पर उमड़े क्रिकेट प्रेमी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है. इसी बीच शहर के इकाना स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला खेलने की तैयारी है. इकाना स्टेडियम गोमती नदी के बिल्कुल किनारे पर स्थित है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर स्टेडियम के आसपास भारी पानी भरने की अफवाहें तेजी से फैल रही थीं.

अंडरपास में पानी, पर स्टेडियम पूरी तरह सुरक्षित: सच्चाई जानने के लिए जब मौके का रियलिटी चेक किया गया तो स्थिति काफी राहत देने वाली निकली. इकाना स्टेडियम के आसपास जलभराव का कोई गंभीर संकट नजर नहीं आया. शहीद पथ के नीचे बने अंडरपास में थोड़ा पानी जमा है और सड़कों पर भी हल्का जलभराव है. लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टेडियम परिसर पूरी तरह सुरक्षित है. लखनऊ को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. (Video Credit: ETV Bharat) मैदान सज चुका, मंगलवार को होगा मुकाबला: 6 अक्टूबर को होने वाला भारत-वेस्टइंडीज का मैच बिना किसी रुकावट के अपने तय समय पर खेला जाएगा. इकाना स्टेडियम प्रशासन ने मुकाबले को लेकर अपनी सभी तैयारियां मुस्तैद कर ली हैं. सोमवार को स्टेडियम के काउंटर पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी टिकट लेने पहुंचे. अफवाहों के बाद फैंस के मन में थोड़ी घबराहट जरूर थी, लेकिन मौके पर पहुंचकर उनकी सारी चिंता दूर हो गई.