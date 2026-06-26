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यौमे आशूरा पर "या हुसैन" "या अब्बास" के नारों से गुंजा लखनऊ

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में नाज़िम अली इमामबाड़े से शुक्रवार को यौमे आशूरा का ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया. जुलूस में हजारों की तादाद में अज़ादार शामिल हुए. इस दौरान "या हुसैन", "या सकीना", "या अब्बास" और "या मौला अली" के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. जुलूस की नेतृत मशहूर आलिम-ए-दीन मौलाना कल्बे जवाद ने की. ईटीवी भारत से बातचीत में मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि जब हज़रत इमाम हुसैन से पूछा गया कि वह किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने किसी मुस्लिम देश का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का नाम लिया था. उन्होंने कहा कि "हिंदुस्तान से हमें अपनी वतन की खुशबू आती है." उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादात है. झांसी की रानी के नाम का ताज़िया, महाराजा बनारस के नाम का ताज़िया और कई हिंदू राजाओं के नाम से आज भी ताज़िए रखे जाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने 'इमाम हुसैन' शीर्षक से कर्बला पर पुस्तक लिखी, जो गंगा-जमुनी तहज़ीब और आपसी भाईचारे की मिसाल है.

मौलाना ने कहा कि आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन के चाहने वाले उन्हें याद कर, मातम कर रहे हैं. लखनऊ की अवाम भी सड़कों पर उतरकर "या हुसैन", "या अली" के नारे लगाते हुए कर्बला तक जाएंगे, जहां ताज़िए दफन किए जाएंगे. जुलूस के दौरान कुछ बच्चों के हाथों में ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनेई की तस्वीरें भी दिखाई दीं.



प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद इस बार सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं कराया गया, जबकि, हर साल ऐसा किया जाता था. उन्होंने कहा कि सड़कें इतनी गर्म हैं कि लोगों के पैरों में छाले पड़ रहे हैं. इसे उन्होंने प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया.



फिरोजाबाद में पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी द्वारा ताज़ियों को इंची टेप से नापे जाने के मामले पर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और यह मुख्यमंत्री के निर्देशों की भी अवहेलना है.



वहीं, मौलाना सैफ अब्बास ने ईटीवी भारत से कहा कि इंसानियत की हिफाज़त के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी और अपने परिवार की कुर्बानी दी थी. उसी कुर्बानी की याद में दुनिया भर के लोग आज सड़कों पर निकलते हैं.

उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और समुदायों के लोग बिना किसी भेदभाव के इमाम हुसैन को याद करते हैं. मौलाना ने कहा कि जिस तरीके से ताजिए को इंची टेप से नापा जा रहा है, इस तरीके से कावड़ यात्रा में भी इंची टेप लेकर, क्या यह पुलिस अधिकारी सड़क पर उतरेंगे.



मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि दुनिया भर में लोग अपने बच्चों का नाम हुसैन रखते हैं, कोई अपने बच्चे का नाम यज़ीद नहीं रखा. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे बच्चे भी जंजीरी मातम कर रहे हैं. एक मां अपने बच्चे की उंगली कटने पर भी तड़प उठती है, लेकिन यहां बच्चे जंजीरी मातम करते हैं और जब उनके कपड़े खून से भीग जाते हैं. तो उनकी माएं इसे इमाम हुसैन की मोहब्बत और अकीदत का प्रतीक मानती हैं.



मौलाना सैफ ने कहा कि भीषण गर्मी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वे कर्बला के उस मैदान को याद करते हैं जहां हज़रत इमाम हुसैन और उनके परिवार ने शहादत दी थी. उन्होंने कहा कि जुलूस की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी, आरएएफ और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है. शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस नाज़िम अली इमामबाड़े से करीब तीन किलोमीटर दूर कर्बला तालकटोरा की ओर बढ़ा है.



जुलूस में इस बार मेवे से तैयार किया गया एक अनोखा अलम भी आकर्षण का केंद्र रहा. करीब 50 किलोग्राम मेवों से तैयार इस अलम में मखाना, खजूर, छुहारा, बादाम, अंजीर और नारियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसे कर्बला तालकटोरा ले जाया गया है. इसके अलावा चांदी के अलम भी जुलूस में शामिल है. गुलाब के फूलों से सजे जुलूस में बड़ी संख्या में युवा नौहा पढ़ते और मातम करते हुए कर्बला की ओर बढ़ते दिखाई दिए.



अकबरी गेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. यहां भारी संख्या में पुलिस बल, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं तैनात हैं. मीनारा मस्जिद पर सुन्नी समुदाय का पारंपरिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जबकि शिया समुदाय का जुलूस अकबरी गेट से होकर कर्बला तालकटोरा पहुंचा. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अकबरी गेट पर बड़ा पर्दा भी लगाया और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद रखा.

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