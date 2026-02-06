ETV Bharat / state

लखनऊ में सुबह सुबह भूकंप; विशेषज्ञों ने कहा-झटके हल्के जरूर पर सजग रहने की जरूरत

भूकंप का केंद्र गोंडा जिले में बताया गया है. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई.

लखनऊ में सुबह सुबह भूकंप के झटके
लखनऊ में सुबह सुबह भूकंप के झटके. (Photo Credit: Department of Geology)
Published : February 6, 2026 at 1:58 PM IST

Published : February 6, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह-सुबह भूकंप के हल्के झटके लोगों ने महसूस किए. हालांकि लोगों को एहसास तो हुआ, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक झटके खत्म हो गए. कुछ देर के लिए लोग सहमे, लेकिन फिर संभल गए. भूकंप का केंद्र गोंडा जिले में बताया गया है. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई हैं.




जानकारी के मुताबिक भूकंप सुबह करीब 7:35 पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले और लखनऊ के आसपास के इलाकों में आया. लोगों ने हल्के झटके महसूस किए. कुछ हिलने का उन्हें एहसास तो हुआ, लेकिन झटके तेज नहीं होने के कारण लोग डरे नहीं. भूगर्भ विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों के मुताबिक अर्थक्वेक का सेंटर गोंडा जिले में स्थित था, वहीं से निकलने वाली तरंगों का असर आसपास के जिलों के साथ प्रदेश की राजधानी तक पहुंचा. भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. कहीं से भी किसी इमारत के क्षतिग्रस्त होने या फिर किसी के भी भूकंप की वजह से नुकसान होने की कोई जानकारी अभी नहीं है. भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते इसे सामान्य श्रेणी में रखा गया है.






लखनऊ यूनिवर्सिटी के भूगर्भ विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अजय कुमार आर्य ने बताया कि कम तीव्रता का भूकंप आया है. लोगों ने हल्के झटके महसूस किए. इसकी अवधि भी काफी कम देर की थी, जिससे लोग समझ नहीं पाए. काफी सुबह भूकंप आने के चलते तमाम लोग अपनी दिनचर्या निपटाने में व्यस्त थे. इसलिए इधर उनका ध्यान ही नहीं गया. उनका कहना है कि हिमालय धीरे-धीरे अपने को एडजस्ट कर रहा है. इसीलिए दोआब यानी गंगा और यमुना के क्षेत्र में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं. ऐसे भूकंप के झटकों से कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है.

संपादक की पसंद

