ETV Bharat / state

दुधवा भ्रमण; दिल्ली से मैलानी होकर लखनऊ के लिए ट्रेन चलेगी, परिवहन निगम ने बस संचालन की अवधि बढ़ाई

इसी साल मई से जुलाई तक के लिए इस रूट पर जो समर स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी उसे फिर शुरू किया जा सकता है.

दुधवा नेशनल पार्क के लिए चलेगी ट्रेन.
दुधवा नेशनल पार्क के लिए चलेगी ट्रेन. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 10:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से हाल ही में रेलवे प्रशासन और परिवहन निगम को प्रस्ताव भेजा गया है. जिससे दुधवा नेशनल पार्क तक पर्यटकों की पहुंच आसान हो सकेती. प्रस्ताव के तहत नई दिल्ली से मैलानी होते हुए लखनऊ तक आने वाली ट्रेन को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया गया है. वहीं परिवहन निगम से बीते चार नवंबर को कैसरबाग बस स्टेशन से दुधवा के लिए ट्रायल पर 15 दिन के लिए शुरू की गई एसी बस सेवा को पूरे पर्यटन सत्र के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया है. इसके बाद परिवहन निगम ने बस चलाने का निर्णय लिया. रेलवे ने भी तैयारी शुरू कर दी है.

दुधवा नेशनल पार्क के लिए ट्रेन.
दुधवा नेशनल पार्क के लिए ट्रेन. (Photo Credit : ETV Bharat)





दुधवा के लिए स्पेशल एसी 2X2 जनरथ बस सेवा : लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से दुधवा नेशनल पार्क के लिए चल रही स्पेशल एसी 2X2 जनरथ बस सेवा को बढ़ा दिया गया है. चार नवंबर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई यह सेवा शुरुआती चरण में सिर्फ 15 दिनों के लिए तय थी, लेकिन अब इसे आगे भी संचालित करने का फैसला लिया गया है. इससे पर्यटक अब दुधवा की हरियाली, समृद्ध वन्यजीव और शांत प्राकृतिक वातावरण का लुत्फ ले सकेंगे.

दुधवा नेशनल पार्क के लिए ट्रेन.
दुधवा नेशनल पार्क के लिए ट्रेन. (Photo Credit : ETV Bharat)

स्पेशल एसी 2X2 जनरथ बस का समय : बस रोजाना कैसरबाग से सुबह आठ बजे रवाना होती है और दोपहर 01ः30 बजे दुधवा नेशनल पार्क पहुंचती है. 487 रुपये प्रति यात्री के किराये के साथ यह सेवा स्कूली बच्चों, अभिभावकों, वन्यजीव प्रेमियों, छात्र समूहों और प्रकृति के बीच समय गुजरने के इच्छुक यात्रियों के लिए विकल्प बन रही है. दुधवा का तराई वाला क्षेत्र बाघ, एक-सींग वाले गैंडे, हाथी, बारहसिंगा, घड़ियाल सहित 450 से अधिक पक्षी प्रजातियों का अभयारण्य है. शाल के पेड़ों वाले घने जंगल, फैले हुए जल-समृद्ध क्षेत्र और घास के मैदान इस पूरे परिदृश्य को भारत के सबसे संरक्षित और जीवंत प्राकृतिक आवासों में शामिल करते हैं.




पर्यटकों के लिए फिर शुरू हुई विस्टाडोम ट्रेन

इसी माह शुरू की गई स्पेशल विस्टाडोम ट्रेन सफारी में भी पर्यटकों का रुझान लगातार बढ़ने लगा है. यहां बच्चे, छात्र और प्रकृति प्रेमी इस अनोखी यात्रा का अनुभव कर सकते हैं. जिसमें खुला दृश्य प्रदान करने वाली ट्रांसपेरेंट विंडो और आरामदायक कोच जंगल के बीच से गुजरते समय रोमांचक एहसास कराते हैं. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि दुधवा नेशनल पार्क देश के उन दुर्लभ परिदृश्यों में से एक है. यह उत्तर प्रदेश का अद्वितीय वन्यजीव अभयारण्य है.

यह भी पढ़ें : दुधवा नेशनल पार्क बनेगा ईको टूरिज्म का हब; पलिया-मैलानी और बिछिया को जोड़ने के लिए नई बस सेवा का प्रस्ताव

यह भी पढ़ें : यूपी रोडवेज: लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए चली AC बस, 15 दिनों तक ट्रॉयल, जानिए किराया-शेड्यूल

TAGGED:

RAILWAY TRANSPORT TOURISM
ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड
TRAIN FOR DUDHWA NATIONAL PARK
TOURISM MINISTER JAIVEER SINGH
DUDHWA NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.