लखनऊ में शराबी पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की पत्नी की हत्या, आरोपी फरार

लखनऊ : निगोहां थाना क्षेत्र में रविवार को रात 9:30 बजे दिल दहलाने वाली वारदात हुई. क्षेत्र के शेखन खेड़ा गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से कटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना आननफानन पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी की तलाश में टीम लगाई है.

एडीसीपी दक्षिणी रल्ला पल्ली बसंत कुमार ने बताया कि रविवार रात 9.30 बजे क्षेत्र के शेखन खेड़ा गांव में महिला की हत्या की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने खून से लथपथ महिला को अस्पताल पहुंचाया था. जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक जांच के अनुसार रविवार रात पेशे से मजदूर शेखन खेड़ा गांव निवासी राजेश रावत का अपनी पत्नी राजेश्वरी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इसी दौरान आवेश में उसने पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया था. जिससे राजेश्वरी की मौके पर ही मौत हो गई थी.





थाना प्रभारी अनुज तिवारी ने बताया कि आरोपी राजेश शराब का लती है. पत्नी से विवाद के परिवार के अन्य सदस्य पड़ोस में किसी कार्यक्रम में गए थे. वारदात के बाद से आरोपी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.



