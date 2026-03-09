ETV Bharat / state

लखनऊ में शराबी पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की पत्नी की हत्या, आरोपी फरार

निगोहां थाना क्षेत्र के शेखन खेड़ा गांव में हुई सनसनीखेज वारदात.

लखनऊ में महिला की हत्या.
लखनऊ में महिला की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 7:51 AM IST

2 Min Read
लखनऊ : निगोहां थाना क्षेत्र में रविवार को रात 9:30 बजे दिल दहलाने वाली वारदात हुई. क्षेत्र के शेखन खेड़ा गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से कटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना आननफानन पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी की तलाश में टीम लगाई है.

एडीसीपी दक्षिणी रल्ला पल्ली बसंत कुमार ने बताया कि रविवार रात 9.30 बजे क्षेत्र के शेखन खेड़ा गांव में महिला की हत्या की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने खून से लथपथ महिला को अस्पताल पहुंचाया था. जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक जांच के अनुसार रविवार रात पेशे से मजदूर शेखन खेड़ा गांव निवासी राजेश रावत का अपनी पत्नी राजेश्वरी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इसी दौरान आवेश में उसने पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया था. जिससे राजेश्वरी की मौके पर ही मौत हो गई थी.



थाना प्रभारी अनुज तिवारी ने बताया कि आरोपी राजेश शराब का लती है. पत्नी से विवाद के परिवार के अन्य सदस्य पड़ोस में किसी कार्यक्रम में गए थे. वारदात के बाद से आरोपी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

TAGGED:

LUCKNOW CRIME
LUCKNOW MURDER OF WIFE
MURDER IN LUCKNOW
पत्नी की हत्या
MURDER OF WIFE

