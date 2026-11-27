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लखनऊ: डॉ. आनंद कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष बने

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजीपुर जिले के निवासी डॉ. आनंद कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए की गई है.डॉ. आनंद कुमार सिंह की पहचान हिन्दी साहित्य और उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही है. वे भोपाल के इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन में हिन्दी के प्रोफेसर रह चुके हैं. उनकी साहित्यिक पहचान विशेष रूप से महाकाव्य लेखन से जुड़ी है।



शैक्षणिक योग्यता



डॉ आनंद सिंह ने वर्ष 1989 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से पीजी की पढ़ाई की. 1990 में नेट एवं जेआरएफ क्वालीफाई किया. आनंद सिंह ने वर्ष 1998 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की है. डॉ. सिंह ने वर्ष 1994 से 2020 तक विभिन्न कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दीं, जिनमे प्रमुख रूप से इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, भोपाल में हिन्दी के प्रोफेसर, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल की सामान्य परिषद के सदस्य, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा से संबंधित शैक्षणिक दायित्व, जयपुर स्थित पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से संबंधित सदस्यता शामिल हैं.



साहित्यिक योगदान और प्रमुख पुस्तकें



डॉ. आनंद कुमार सिंह की साहित्यिक रुचि कविता, आलोचना और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों में रही है. उनकी चर्चित रचनाओं में अथर्वा, मैं वही वन हूं, है. यह उनकी चर्चित महाकाव्यात्मक रचना है. इसके लेखन में उन्होंने 26 वर्षों तक निरंतर कार्य किया. इस पुस्तक के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का तुलसी पुरस्कार मिल चुका है. इसके अलावा संस्कृत की महत्वपूर्ण कृति के अनुवाद कार्य से भी उनका जुड़ाव रहा है. उन्होंने आलोचना, हिन्दी काव्य साहित्य, लोक-स्मृति और संस्कृति जैसे विषयों पर पुस्तकों का संपादन भी किया है.



प्रमुख सम्मान और पुरस्कार



डॉ आनंद सिंह को कई पुरस्कार मिल चुके हैं. इनमें आदर्श रामचरित मानस अखिल भारतीय साहित्य पुरस्कार 2014, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, भोपाल से सम्मान, मध्य प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन का साहित्य सम्मान 2014, साहित्य सिंह सम्मान, विश्व हिन्दी साहित्य परिषद 2017, आलोचना रचनाकार सम्मान, विश्व हिन्दी साहित्य परिषद 2018, विवेक भूषण पुरस्कार 2005, विद्वत सम्मान 2008 शामिल हैं.



अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता



डॉ. आनंद सिंह को विश्व हिन्दी सचिवालय, मॉरीशस की ओर से मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था. उनका अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक और अकादमिक गतिविधियों में भी योगदान रहा है. उन्होंने विश्व हिन्दी सम्मेलन, मॉरीशस सहित विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सहभागिता की है.