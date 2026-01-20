ETV Bharat / state

लखनऊ में दहेज प्रताड़ना; प्लॉट न मिलने पर खौफनाक साजिश, पत्नी और मासूम बेटे को घर से निकाला

आशियाना थाना क्षेत्र की घटना. विवाहिता और मासूम को मारने के लिए रसोई में जलाने और करंट से जान लेने की कोशिश का आरोप.

लखनऊ में दहेज प्रताड़ना का केस.
लखनऊ में दहेज प्रताड़ना का केस. (Photo Credit : Lucknow Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 9:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ :​ आशियाना थाने में विवाहिता और उसके मासूम बेटे को खौफनाक तरीके से मारने की कोशिश और घर से निकालने का सनसनीखेज मामले दर्ज किया गया है. आरोप है कि पति और ससुरालवालों ने डेढ़ करोड़ रुपये का प्लॉट खरीदने के लिए दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया गया. इसके अलावा रसोई में जलाने और करंट से जान लेने की कोशिश की गई. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.






​ आशियाना इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह के अनुसार पीड़िता ज्योति का कहना है कि उसका विवाह मैट्रीमोनियल वेबसाइट के जरिए तय हुआ था. 15 जून 2019 को विकासनगर के एक होटल में अहमदाबाद गुजरात निवासी रवि शर्मा के साथ शादी हुई थी. शादी के कुछ समय बाद से ही उसे कम दहेज लाने का ताना देकर शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था.



​पीड़िता के मुताबिक अहमदाबाद में जमीन खरीदने और मकान बनाने की बात कह कर पति और ससुरालीजन मायके से 1.5 करोड़ रुपये लाने का दबाव बने रहे थे. रुपये न मिलने से नाराज पति और ससुरालीजन लगातार प्रताड़ित कर रहे थे. कुछ दिन पहले पति न अन्य ससुरालवालों ने उसकी जान लेने के लिए कई बार षड़यंत्र रचा. स्वाभाविक मौत दिखाने के लिए रसोई में जलाने के लिए गैस खुली छोड़ दी गई. इसके अलावा करंट से मारने के लिए बिजली के नंगे तार छोड़ कमरे में छोड़े गए. 2021 में बेटे के जन्म के बाद भी उत्पीड़न कम नहीं हुआ. साल 2023 में उसे और उसके मासूम बेटे प्रांशु को गुजरात से लखनऊ भेज दिया गया और तब से उसकी कोई सुध नहीं ली गई.




आशियाना इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह के अनुसार ​ज्योति ने पति रवि शर्मा, सास-ससुर और अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है. इसमें दहेज उत्पीड़न के साथ कई तरह से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है.

TAGGED:

LUCKNOW CRIME
DOWRY HARASSMENT IN LUCKNOW
मां बेटे को घर से निकाला
WIFE KICKED OUT OF HOUSE
DOWRY HARASSMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.