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लखनऊ डबल मर्डर-सुसाइड केस; लॉक iPhone और हत्या से पहले 20 कॉल्स? जांच में जुटी पुलिस

दिव्या के पोस्टमार्टम में सिर पर 6 चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है.

लखनऊ डबल मर्डर-सुसाइड केस.
लखनऊ डबल मर्डर-सुसाइड केस. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 1:04 PM IST

7 Min Read
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लखनऊ: राजधानी में 20 अगस्त 2026 को हुए डबल मर्डर और सुसाइड की गुत्थी अभी भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है. घटना के 6 दिन बीतने के बाद भी पुलिस जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है. वारदात में सुसाइड करने वाले पति ने पहले अपनी पत्नी फिर बहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मानस के पास तीन असलहे कहां से आए? घटना से ठीक पहले वह किन लोगों के संपर्क में था? अब पुलिस की जांच का दायरा घटना के चंद मिनटों के घटनाक्रम से निकलकर मानस के पूरे नेटवर्क तक पहुंच गया है. पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल खंगाली है.

जांच में सामने आया है कि वारदात से पहले मानस ने करीब 20 लोगों से बातचीत की थी. इन सभी कॉल को पुलिस अब खंगाल रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि इनमें से कौन उसके लगातार संपर्क में था और किससे उसकी आखिरी बातचीत हुई थी.

संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. डीसीपी ईस्ट डॉ. दीक्षा शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की टीमें घटना की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं. पुलिस ने मानस और दिव्या से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है.

उनके सहकर्मियों, परिचितों और अन्य संबंधित लोगों से घटना से पहले के हालात के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस खास तौर पर यह पता कर रही है कि वारदात से ठीक पहले मानस कहां था, किससे बात कर रहा था और उसे दिव्या की लोकेशन की जानकारी कैसे मिली.

20 लोगों से बातचीत वाले नंबरों की पड़ताल: जांच में सामने आए कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने पुलिस के सामने नई तस्वीर रखी है. वारदात से पहले मानस ने करीब 20 लोगों से बातचीत की. इन नंबरों को एक-एक कर खंगाला जा रहा है.

पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इन लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति था, जो मानस को हथियारों के इंतजाम, दिव्या की गतिविधियों या घटना की योजना से जुड़ी कोई जानकारी दे रहा था. फिलहाल, किसी व्यक्ति की भूमिका को लेकर पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया है. यही वजह है कि जांच में कॉल डिटेल, सीसीटीवी, मोबाइल डेटा और हथियारों की फॉरेंसिक जांच को बेहद अहम माना जा रहा है.

तीन पिस्टल ने बढ़ाया रहस्य: घटनास्थल से पुलिस को तीन हथियार मिले हैं. यही तीन हथियार अब इस पूरे केस की सबसे बड़ी पहेली बने हुए हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मानस के पास तीनों हथियार कैसे पहुंचे. इनकी खरीद और मानस के संपर्क में रहे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है.

रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इन हथियारों में से किससे फायरिंग हुई. सवाल सिर्फ यह नहीं है कि मानस ने गोली क्यों चलाई, बल्कि यह भी है कि उसने तीन हथियारों का इंतजाम क्यों किया और यह हथियार उसे किसने उपलब्ध कराए थे.

लॉक iPhone में छिपे हैं कई जवाब: जांच में अहम कड़ी मानस का iPhone भी बना हुआ है. फोन लॉक है और पुलिस उसके भीतर मौजूद डिजिटल जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इस फोन से चैट, कॉल, संपर्कों और घटना से पहले की गतिविधियों से जुड़े कई सुराग मिल सकते हैं.

पुलिस ने मानस के दो दोस्तों से भी पूछताछ की है. माना जा रहा है कि डिजिटल डेटा सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि घटना से पहले मानस की मानसिक स्थिति क्या थी और वह किन लोगों से लगातार संपर्क में था.

बैंक के बाहर क्या हुआ था: 20 अगस्त की दोपहर गोमती नगर के मिठाई वाला चौराहा इलाके में स्थित आईसीआईसीआई बैंक के बाहर दिव्या पहुंचीं. पुलिस के मुताबिक, मानस वहां पहले से मौजूद था.

सीसीटीवी के आधार पर सामने आया कि दिव्या के पहुंचने के बाद मानस ने उन्हें रोका और दोनों के बीच विवाद हुआ. इसके बाद उसने पिस्टल की बट से दिव्या के सिर पर कई वार किए और गोली मार दी.

घटना में दिव्या गंभीर रूप से घायल हुईं और बाद में उनकी मौत हो गई. पुलिस की शुरुआती जांच और सामने आए सीसीटीवी के मुताबिक मानस इसके बाद वहां से निकल गया.

पोस्टमार्टम ने भी खड़े किए सवाल: दिव्या के पोस्टमार्टम में सिर पर 6 चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है. रिपोर्टों के मुताबिक, सिर की हड्डी में चोट भी मिली. सिर में गोली फंसी होने की बात भी सामने आई है. इससे यह संकेत मिलता है कि गोली चलने से पहले उनके साथ हिंसक संघर्ष हुआ था.

यहीं चोटें अब जांच का अहम हिस्सा हैं. पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि बैंक के बाहर दोनों के बीच वास्तव में क्या हुआ था और विवाद किस बात पर इतना बढ़ा कि मानस ने गोली चला दी.

गोली चलाने के बाद ऑटो से घर पहुंचा: दिव्या को गोली मारने के बाद मानस एक ऑटो से अपने घर की तरफ गया. पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. ऑटो चालक के बयान के मुताबिक, वह मानस का पुराना परिचित था और मानस पहले भी उससे ऑटो बुक करा चुका था.

घटना वाले दिन भी ऑटो कथित तौर पर पहले से बुक किया गया था. रिपोर्टों में तीन दिन के लिए ऑटो बुक कराने की बात सामने आई है. ऑटो चालक ने पुलिस को बताया कि दिव्या पर गोली चलने के बाद उसने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मानस ने उस पर भी पिस्टल तान दी.

इसके बाद वह उसे गन पॉइंट पर घर तक ले गया. ऑटो चालक की भूमिका को लेकर पुलिस अभी भी उसके बयान और कॉल डिटेल का मिलान कर रही है. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने उसे फिलहाल क्लीन चिट नहीं दी है.

दिव्या को गोली मारने के बाद मानस घर पहुंचा. यहां उसने अपनी बहन शीबा को गोली मार दी और इसके बाद खुद को भी गोली मारकर जान दे दी. जांच में यह दावा भी सामने आया है कि मानस ने घटना से पहले दिव्या की गतिविधियों पर नजर रखी थी.

कथित तौर पर दो दिन तक रेकी की थी. यही वजह है कि पुलिस अब सिर्फ घटना के दिन की गतिविधियों की जांच नहीं कर रही, बल्कि यह पता लगाने में लगी है कि मानस ने वारदात से पहले क्या तैयारी की थी.

इन सवालों का जवाब तलाश रही पुलिस

  • मानस के पास तीन असलहे कहां से आए?
  • वारदात से पहले करीब 20 लोगों से उसकी बातचीत क्यों हुई और इनमें से कौन उसके सबसे ज्यादा संपर्क में था?
  • दिव्या की लोकेशन मानस को कैसे मिली या उसे कैसे पता चला की दिव्या बैंक पहुंच रही है?
  • ऑटो चालक को वास्तव में कब और किस परिस्थिति में मानस की योजना की जानकारी हुई?
  • मानस के लॉक iPhone में ऐसा क्या है, जो पूरी कहानी बता सकता है?

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