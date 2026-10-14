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लखनऊ डबल मर्डर और सुसाइड केस; मानस के पास कहां से आए असलहे? पुलिस जांच में जुटी

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : गोमतीनगर में हुए पत्नी दिव्या मिश्रा और बहन तुलिका के हत्याकांड व मानस की आत्महत्या की घटना के 54 दिन बीत चुके हैं. मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि मानस बाजपेयी ने हत्या में इस्तेमाल किए गए असलहे कहां से जुटाए गए थे?





एसीपी गोमतीनगर रत्नेश सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि मामले में विवेचना चल रही है. पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि मानस को असलहे कहां से मिले थे. उन्होंने बताया कि पुलिस को मोबाइल फोन के डेटा का इंतजार है. डेटा मिलने के बाद यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि मानस किन-किन लोगों के संपर्क में था?