लखनऊ डबल मर्डर और सुसाइड केस; मानस के पास कहां से आए असलहे? पुलिस जांच में जुटी
एसीपी गोमतीनगर रत्नेश सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि मामले में विवेचना चल रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 11:07 PM IST
लखनऊ : गोमतीनगर में हुए पत्नी दिव्या मिश्रा और बहन तुलिका के हत्याकांड व मानस की आत्महत्या की घटना के 54 दिन बीत चुके हैं. मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि मानस बाजपेयी ने हत्या में इस्तेमाल किए गए असलहे कहां से जुटाए गए थे?
एसीपी गोमतीनगर रत्नेश सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि मामले में विवेचना चल रही है. पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि मानस को असलहे कहां से मिले थे. उन्होंने बताया कि पुलिस को मोबाइल फोन के डेटा का इंतजार है. डेटा मिलने के बाद यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि मानस किन-किन लोगों के संपर्क में था?
घटना के बाद मौके से दो पिस्टल और एक तमंचा बरामद हुआ था. दूसरी तरफ, पुलिस को अभी तक मानस के आईफोन का डेटा भी नहीं मिल पाया है. पुलिस को मोबाइल का डेटा मिलने का इंतजार है. इसके बाद ही पता चल सकेगा कि घटना से पहले मानस किन लोगों के संपर्क में था और क्या किसी ने उसे असलहे दिलाने में मदद की थी.
गोमतीनगर में 20 अगस्त को मानस बाजपेयी ने पहले अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को मिठाई वाले चौराहे के पास बैंक के बाहर गोली मारी थी. इसके बाद वह विरामखंड स्थित अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन तुलिका की भी गोली मारकर हत्या कर दी. बाद में मानस ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी.
घटना के बाद पुलिस ने मौके से दो पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया था. सवाल यह है कि आखिर मानस के पास ये हथियार कहां से आए थे? क्या उसने खुद इनका इंतजाम किया था या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे हथियार दिए थे. पुलिस इन सवालों का जवाब तलाशने में जुटी हुई है. पुलिस इस मामले में मानस बाजपेयी के आईफोन का डेटा मिलने का इंतजार कर रही है.
मोबाइल का डेटा मिलने के बाद यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि घटना से पहले मानस बाजपेयी किन लोगों से बातचीत कर रहा था? हालांकि, अभी तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) से मानस के मोबाइल का डेटा पुलिस को नहीं मिल पाया है. इसकी वजह से पुलिस को उसकी बातचीत और संपर्कों से जुड़ी जानकारी नहीं मिल सकी है.
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