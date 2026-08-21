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WhatsApp में दर्ज लखनऊ डबल मर्डर-सुसाइड केस की गुत्थी ? मशहूर यू ट्यूबर और मृतका की बहन ने लगाए कई गंभीर आरोप

मृतक पति-पत्नी मानस और दिव्या की फाइल फोटो. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर और आरोपी के सुसाइड मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. SBI में बैंक मैनेजर रहे मानस बाजपेई ने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या की. इसके बाद घर पहुंचकर अपनी बहन का भी मर्डर किया और फिर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया.

अब इस मामले में घटना से पहले मानस के WhatsApp स्टेटस ने गुत्थी उलझा दी है. मानस ने स्टेटस में पत्नी दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति भरत यादव का भी जिक्र किया है. दावा किया है कि दोनों इस मामले में पूरी जानकारी है.

अब दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा का भी बयान सामने आया है. प्रज्ञा के सोशल मीडिया पोस्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं. पेशे से पत्रकार प्रज्ञा ने मानस पर अपनी बहन दिव्या को लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि, आरोपों पुष्टि होना बाकी है.

क्या मानस साइको था: प्रज्ञा मिश्रा ने मानस के व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि शादी की पहली रात से ही मानस का अलग तरह का व्यवहार सामने आने लगा था.

प्रज्ञा के मुताबिक, शादी के बाद ही मानस ने दिव्या को घर के खर्चों की सूची थमा दी और खर्च का आधा हिस्सा उठाने की बात कही. प्रज्ञा का दावा है कि दिव्या ने शुरुआत में हालात को संभालने की कोशिश की और पति की बात मानते हुए घरेलू खर्च में हिस्सेदारी भी की, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया.

दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा. (Photo Credit: ETV Bharat)

छोटी-छोटी बातों पर प्रताड़ित करने का आरोप: प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि मानस छोटी-छोटी बातों को लेकर दिव्या को परेशान करता था. उन्होंने बताया कि अगर ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म से मंगाई गई कोई चीज खराब निकल जाती, तब मानस, दिव्या को जिम्मेदार ठहराता था.

उसके साथ मारपीट करता था. प्रज्ञा के मुताबिक, दिव्या ने कई बार उन्हें अपने साथ होने वाली ज्यादती के बारे में बताया था. दावा है कि दिव्या पति के व्यवहार से इस कदर परेशान हो चुकी थी, कि वह अलग होना चाहती थी.

फैमिली कोर्ट तक पहुंचा विवाद: प्रज्ञा का कहना है कि पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि दिव्या ने अलग होने के लिए फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किया. इस मामले में काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हुई थी.

प्रज्ञा के अनुसार, काउंसलिंग के दौरान मानस का काउंसलर से विवाद हुआ था. यानी मामला केवल घरेलू विवाद तक सीमित नहीं था, बल्कि दोनों के बीच रिश्ते में तनाव इतना बढ़ चुका था कि वैवाहिक संबंध खत्म करने की स्थिति बन गई थी.

दिव्या ने खर्च देना बंद कर दिया था: प्रज्ञा के मुताबिक, पिछले दिनों विवाद और बढ़ने के बाद दिव्या ने घर का आधा खर्च देना बंद कर दिया था, जिसे वह पहले वहन कर रही थी. इसी दौरान दोनों के बीच दूरी और बढ़ती चली गई.

प्रज्ञा का कहना है कि दिव्या ने उन्हें कई बार बताया था कि मानस का व्यवहार सामान्य नहीं है और वह उससे परेशान है. हालांकि, परिवार को यह अंदाजा नहीं था कि विवाद इतने खौफनाक वारदात में बदल जाएगा.

पीछा करने और तनाव में रहने का आरोप: प्रज्ञा ने मानस पर दिव्या का पीछा करने का भी आरोप लगाया है. उनका कहना है कि इस वजह से दिव्या लगातार तनाव में रहती थी. कुछ दिन पहले इसी तनावपूर्ण स्थिति के बीच दिव्या का एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें उसके एक हाथ और एक पैर में चोट आई थी.