WhatsApp में दर्ज लखनऊ डबल मर्डर-सुसाइड केस की गुत्थी ? मशहूर यू ट्यूबर और मृतका की बहन ने लगाए कई गंभीर आरोप
मृत बैंक कर्मचारी दिव्या मिश्रा की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर मानस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 11:08 AM IST|
Updated : August 21, 2026 at 11:30 AM IST
लखनऊ: राजधानी में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर और आरोपी के सुसाइड मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. SBI में बैंक मैनेजर रहे मानस बाजपेई ने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या की. इसके बाद घर पहुंचकर अपनी बहन का भी मर्डर किया और फिर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया.
अब इस मामले में घटना से पहले मानस के WhatsApp स्टेटस ने गुत्थी उलझा दी है. मानस ने स्टेटस में पत्नी दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति भरत यादव का भी जिक्र किया है. दावा किया है कि दोनों इस मामले में पूरी जानकारी है.
अब दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा का भी बयान सामने आया है. प्रज्ञा के सोशल मीडिया पोस्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं. पेशे से पत्रकार प्रज्ञा ने मानस पर अपनी बहन दिव्या को लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि, आरोपों पुष्टि होना बाकी है.
क्या मानस साइको था: प्रज्ञा मिश्रा ने मानस के व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि शादी की पहली रात से ही मानस का अलग तरह का व्यवहार सामने आने लगा था.
प्रज्ञा के मुताबिक, शादी के बाद ही मानस ने दिव्या को घर के खर्चों की सूची थमा दी और खर्च का आधा हिस्सा उठाने की बात कही. प्रज्ञा का दावा है कि दिव्या ने शुरुआत में हालात को संभालने की कोशिश की और पति की बात मानते हुए घरेलू खर्च में हिस्सेदारी भी की, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया.
छोटी-छोटी बातों पर प्रताड़ित करने का आरोप: प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि मानस छोटी-छोटी बातों को लेकर दिव्या को परेशान करता था. उन्होंने बताया कि अगर ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म से मंगाई गई कोई चीज खराब निकल जाती, तब मानस, दिव्या को जिम्मेदार ठहराता था.
उसके साथ मारपीट करता था. प्रज्ञा के मुताबिक, दिव्या ने कई बार उन्हें अपने साथ होने वाली ज्यादती के बारे में बताया था. दावा है कि दिव्या पति के व्यवहार से इस कदर परेशान हो चुकी थी, कि वह अलग होना चाहती थी.
फैमिली कोर्ट तक पहुंचा विवाद: प्रज्ञा का कहना है कि पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि दिव्या ने अलग होने के लिए फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किया. इस मामले में काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हुई थी.
प्रज्ञा के अनुसार, काउंसलिंग के दौरान मानस का काउंसलर से विवाद हुआ था. यानी मामला केवल घरेलू विवाद तक सीमित नहीं था, बल्कि दोनों के बीच रिश्ते में तनाव इतना बढ़ चुका था कि वैवाहिक संबंध खत्म करने की स्थिति बन गई थी.
दिव्या ने खर्च देना बंद कर दिया था: प्रज्ञा के मुताबिक, पिछले दिनों विवाद और बढ़ने के बाद दिव्या ने घर का आधा खर्च देना बंद कर दिया था, जिसे वह पहले वहन कर रही थी. इसी दौरान दोनों के बीच दूरी और बढ़ती चली गई.
प्रज्ञा का कहना है कि दिव्या ने उन्हें कई बार बताया था कि मानस का व्यवहार सामान्य नहीं है और वह उससे परेशान है. हालांकि, परिवार को यह अंदाजा नहीं था कि विवाद इतने खौफनाक वारदात में बदल जाएगा.
पीछा करने और तनाव में रहने का आरोप: प्रज्ञा ने मानस पर दिव्या का पीछा करने का भी आरोप लगाया है. उनका कहना है कि इस वजह से दिव्या लगातार तनाव में रहती थी. कुछ दिन पहले इसी तनावपूर्ण स्थिति के बीच दिव्या का एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें उसके एक हाथ और एक पैर में चोट आई थी.
करीब डेढ़ से दो महीने तक दिव्या घर पर रही. हाल ही में उसने दोबारा ऑफिस जाना शुरू किया था. प्रज्ञा का दावा है कि घटना वाले दिन भी दिव्या चोट की स्थिति में ही घर से ऑफिस के लिए निकली थी और चलते समय लंगड़ा रही थी.
हाथ पर बना था मानस का टैटू: पूरे घटनाक्रम के बीच प्रज्ञा ने एक भावनात्मक पहलू भी सामने रखा. उनके मुताबिक, तमाम विवादों और परेशानियों के बावजूद दिव्या के मन में कहीं न कहीं यह उम्मीद बनी हुई थी कि हालात सुधर सकते हैं.
इसी वजह से उसने हाथ पर बने मानस के नाम या उससे जुड़े टैटू को नहीं हटवाया था. प्रज्ञा का कहना है कि दिव्या आने वाले दिनों में तीज का व्रत रखने वाली थी और उसके मन में अब भी यह उम्मीद थी कि शायद उनका रिश्ता फिर सामान्य हो जाए.
बीमार मां की मौत को लेकर गंभीर आरोप: प्रज्ञा ने मानस और उसकी बहन पर अपनी बीमार मां के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है. दावा है कि दोनों ने मां के साथ इस कदर मारपीट की थी कि उनकी मौत हो गई.
हालांकि, यह आरोप बेहद गंभीर है और इसकी पुष्टि पुलिस जांच, मेडिकल रिकॉर्ड तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकती है. पुलिस के लिए यह भी जांच का विषय होगा कि परिवार में पहले कभी इस तरह की हिंसा की शिकायत हुई थी या नहीं.
मानस ने आत्महत्या से पहले क्यों लगाए आरोप: इस मामले में सबसे बड़ा सवाल मानस की आत्महत्या से पहले लगाए गए आरोपों को लेकर है. मानस ने स्टेटस पर प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति भरत यादव का जिक्र करते हुए संकेत दिया था कि दोनों घटना से जुड़ी बातों को जानते हैं.
अब पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही होगी कि मानस ने आखिर किन परिस्थितियों में यह संदेश लिखा. इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था और क्या किसी व्यक्ति या घटना को लेकर वह लंबे समय से मानसिक दबाव में था.
दूसरी ओर प्रज्ञा मिश्रा का बयान मामले को एक अलग दिशा देता है. उनके मुताबिक, मानस की कथित प्रताड़ना से दिव्या पहले से परेशान थी और वैवाहिक संबंध खत्म करने की कोशिश कर रही थी.
मर्डर के बाद पुलिस के सामने कई अहम सवाल
- मानस और दिव्या के बीच विवाद कब और कैसे शुरू हुआ?
- क्या पहले भी दोनों के बीच मारपीट या हिंसा की घटनाएं हुई थीं?
- फैमिली कोर्ट में दायर मुकदमे की स्थिति क्या थी?
- काउंसलिंग के दौरान वास्तव में क्या हुआ?
- दिव्या के एक्सीडेंट और कथित पीछा किए जाने के बीच कोई संबंध था या नहीं?
- मानस ने घटना से पहले किन लोगों से संपर्क किया और सोशल मीडिया पर लगाए गए संदेशों का वास्तविक संदर्भ क्या था?
इन सवालों की जवाब जांच के दौरान सामने आने वाले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, कॉल डिटेल, चैट, सोशल मीडिया पोस्ट, परिवार के सदस्यों के बयान और अन्य साक्ष्यों से मिलने की उम्मीद है.
फिलहाल प्रज्ञा मिश्रा के आरोपों ने इस सनसनीखेज मामले में घरेलू विवाद, कथित मानसिक प्रताड़ना और मानस की आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.
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