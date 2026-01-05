ठंड में नवजातों के इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, सीएमओ ने जारी की एडवाइजरी
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनबी सिंह ने चिकित्सा प्रभारियों, स्वास्थ्य एवं आशा कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश.
Published : January 5, 2026 at 2:52 PM IST
लखनऊ : प्रदेश में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. ठंड के मौसम में नवजात शिशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है. नवजात की रोग-प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर होती है. ऐसे वह अपने शरीर का तापमान स्वयं नियंत्रित नहीं कर पाते. इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. एनबी सिंह ने नवजातों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है.
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने सभी चिकित्सा प्रभारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं आशा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को बच्चों और नवजात शिशुओं को ठंड से बचाने के उपायों के प्रति जागरूक करें. अगर किसी नवजात को ठंड लगने, सांस लेने में परेशानी या असामान्य लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लाया जाए. साथ ही कम वजन वाले नवजात शिशुओं के लिए कंगारू मदर केयर (केएमसी) पद्धति अपनाने पर जोर दिया.
कंगारू मदर केयर (केएमसी) सबसे कारगर उपाय : सीएमओ के मुताबिकल मां या पिता की छाती से बच्चे को लगाकर रखने की प्रक्रिया को कंगारू मदर केयर कहा जाता है. यह तरीका नवजात को गर्म रखने के साथ-साथ उसके मानसिक और शारीरिक विकास में भी सहायक होता है. विशेष रूप से कम वजन वाले नवजात शिशुओं के लिए यह अत्यंत लाभकारी है. मां का दूध नवजात के लिए सर्वोत्तम आहार है. यह न केवल ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि ठंड और संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है.
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह के अनुसार नवजात को मौसम के अनुरूप कपड़े पहनाना अत्यंत आवश्यक है. सूती कपड़ों के ऊपर हल्के ऊनी कपड़े पहनाए जाएं. सिर, हाथ और पैर अवश्य ढके रहें. हालांकि जरूरत से ज्यादा कपड़े न पहनाएं. नवजात को ठंडी हवा से बचाना जरूरी है. कमरे में हवा का सीधा प्रवाह न हो. यदि हीटर या ब्लोअर का उपयोग किया जाए तो उसे बच्चे से सुरक्षित दूरी पर रखें. धुएं वाले साधनों का प्रयोग बिल्कुल न करें. ठंड में नवजात को रोजाना नहलाने से बचें. अगर नवजात के हाथ-पैर अत्यधिक ठंडे हो जाएं, वह दूध न पिए, सुस्त दिखाई दे या सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
