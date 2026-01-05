ETV Bharat / state

ठंड में नवजातों के इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, सीएमओ ने जारी की एडवाइजरी

लखनऊ : प्रदेश में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. ठंड के मौसम में नवजात शिशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है. नवजात की रोग-प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर होती है. ऐसे वह अपने शरीर का तापमान स्वयं नियंत्रित नहीं कर पाते. इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. एनबी सिंह ने नवजातों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है.







सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने सभी चिकित्सा प्रभारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं आशा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को बच्चों और नवजात शिशुओं को ठंड से बचाने के उपायों के प्रति जागरूक करें. अगर किसी नवजात को ठंड लगने, सांस लेने में परेशानी या असामान्य लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लाया जाए. साथ ही कम वजन वाले नवजात शिशुओं के लिए कंगारू मदर केयर (केएमसी) पद्धति अपनाने पर जोर दिया.

कंगारू मदर केयर (केएमसी) सबसे कारगर उपाय : सीएमओ के मुताबिकल मां या पिता की छाती से बच्चे को लगाकर रखने की प्रक्रिया को कंगारू मदर केयर कहा जाता है. यह तरीका नवजात को गर्म रखने के साथ-साथ उसके मानसिक और शारीरिक विकास में भी सहायक होता है. विशेष रूप से कम वजन वाले नवजात शिशुओं के लिए यह अत्यंत लाभकारी है. मां का दूध नवजात के लिए सर्वोत्तम आहार है. यह न केवल ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि ठंड और संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है.