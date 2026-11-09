ETV Bharat / state

लखनऊ में दीपावली पर आग का तांडव, अगरबत्ती से लगी आग में 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत

कुर्सी रोड, कैसरबाग और त्रिवेणी नगर में भी अग्निशमन विभाग की मुस्तैदी से टले बड़े हादसे ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: दीपावली और जमघट के त्योहार पर राजधानी लखनऊ में आग लगने की कई घटनाएं सामने आईं. ठाकुरगंज, आशियाना, विकास नगर, कुर्सी रोड, कैसरबाग और त्रिवेणी नगर सहित कई इलाकों में आग ने जमकर तबाही मचाई. इन घटनाओं में सबसे दर्दनाक हादसा ठाकुरगंज में हुआ, जहां कमरे में मच्छर भगाने के लिए जलाई गई अगरबत्ती से आग लगने की आशंका है.

इस हादसे में 75 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद अतीक की सोते समय झुलसकर मौत हो गई, जबकि अन्य घटनाओं में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया.

अगरबत्ती की चिंगारी से कमरे में फैली आग. (Video Credit: ETV Bharat) अगरबत्ती की चिंगारी से लगी आग, बुजुर्ग की मौत: ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बाबा हजारा बाग में 75 वर्षीय मोहम्मद अतीक अपने घर में अकेले रहते थे. वह मोहम्मद हनीफ के पुत्र थे. रविवार रात उन्होंने कमरे में मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती जलाई थी. आशंका है कि अगरबत्ती की चिंगारी से बिस्तर या पास रखे सामान में आग लग गई और देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैल गई. कमरे में भर गया धुआं, बाहर निकलने का नहीं मिला मौका: आग इतनी तेजी से फैली कि कमरे में लपटों के साथ जहरीला धुआं भर गया. सो रहे मोहम्मद अतीक को बिस्तर से उठकर बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला और वह आग की चपेट में आ गए. कमरे से धुआं उठता देखकर स्थानीय लोगों ने चैनल का ताला तोड़ा और आग बुझाने की कोशिश की. हालांकि, जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी. इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह अगरबत्ती की चिंगारी मानी जा रही है. पटाखे की चिंगारी से कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग: आशियाना के देवी खेड़ा स्थित एक कबाड़ गोदाम में रविवार रात करीब आठ बजे अचानक आग लग गई. गोदाम से धुआं उठने के साथ ही आग की ऊंची लपटें दिखाई देने लगीं. आशंका जताई जा रही है कि किसी रॉकेट या पटाखे की चिंगारी गोदाम में गिरने से आग लगी. आग की भयावहता को देखते हुए पीजीआई और हजरतगंज सहित कई फायर स्टेशनों से दमकल की छह गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं. ठाकुरगंज से लेकर आशियाना तक कई जगहों पर भीषण अग्निकांड. (Photo Credit: ETV Bharat) छह घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू: गोदाम में बड़ी मात्रा में कबाड़ होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. दमकलकर्मियों को आग बुझाने के दौरान कई बार पानी भरवाना पड़ा. करीब छह घंटे तक लगातार मशक्कत करने के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. राहत की बात रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई.