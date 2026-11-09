लखनऊ में दीपावली पर आग का तांडव, अगरबत्ती से लगी आग में 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत
लखनऊ के ठाकुरगंज में अगरबत्ती से लगी आग में बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि आशियाना और विकास नगर में भी भारी नुकसान हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:36 PM IST
लखनऊ: दीपावली और जमघट के त्योहार पर राजधानी लखनऊ में आग लगने की कई घटनाएं सामने आईं. ठाकुरगंज, आशियाना, विकास नगर, कुर्सी रोड, कैसरबाग और त्रिवेणी नगर सहित कई इलाकों में आग ने जमकर तबाही मचाई. इन घटनाओं में सबसे दर्दनाक हादसा ठाकुरगंज में हुआ, जहां कमरे में मच्छर भगाने के लिए जलाई गई अगरबत्ती से आग लगने की आशंका है.
इस हादसे में 75 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद अतीक की सोते समय झुलसकर मौत हो गई, जबकि अन्य घटनाओं में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया.
अगरबत्ती की चिंगारी से लगी आग, बुजुर्ग की मौत: ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बाबा हजारा बाग में 75 वर्षीय मोहम्मद अतीक अपने घर में अकेले रहते थे. वह मोहम्मद हनीफ के पुत्र थे. रविवार रात उन्होंने कमरे में मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती जलाई थी. आशंका है कि अगरबत्ती की चिंगारी से बिस्तर या पास रखे सामान में आग लग गई और देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैल गई.
कमरे में भर गया धुआं, बाहर निकलने का नहीं मिला मौका: आग इतनी तेजी से फैली कि कमरे में लपटों के साथ जहरीला धुआं भर गया. सो रहे मोहम्मद अतीक को बिस्तर से उठकर बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला और वह आग की चपेट में आ गए. कमरे से धुआं उठता देखकर स्थानीय लोगों ने चैनल का ताला तोड़ा और आग बुझाने की कोशिश की. हालांकि, जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी. इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह अगरबत्ती की चिंगारी मानी जा रही है.
पटाखे की चिंगारी से कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग: आशियाना के देवी खेड़ा स्थित एक कबाड़ गोदाम में रविवार रात करीब आठ बजे अचानक आग लग गई. गोदाम से धुआं उठने के साथ ही आग की ऊंची लपटें दिखाई देने लगीं. आशंका जताई जा रही है कि किसी रॉकेट या पटाखे की चिंगारी गोदाम में गिरने से आग लगी. आग की भयावहता को देखते हुए पीजीआई और हजरतगंज सहित कई फायर स्टेशनों से दमकल की छह गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं.
छह घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू: गोदाम में बड़ी मात्रा में कबाड़ होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. दमकलकर्मियों को आग बुझाने के दौरान कई बार पानी भरवाना पड़ा. करीब छह घंटे तक लगातार मशक्कत करने के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. राहत की बात रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई.
विकास नगर के प्रभु प्लाजा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग: विकास नगर के टेढ़ी पुलिया सब्जी मंडी स्थित तीन मंजिला प्रभु प्लाजा में सोमवार दोपहर करीब तीन बजे आग लग गई. बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा. जमघट के चलते बाजार बंद होने के कारण वहां लोगों की आवाजाही कम थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आग ने ग्राउंड फ्लोर पर स्थित ओम डेकोर नाम की दुकान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया.
चार दमकल गाड़ियों ने डेढ़ घंटे में बुझाई आग: घटना की सूचना मिलते ही दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस घटना में दुकान का लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. सीएफओ अंकुश मित्तल और बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में आग लगने की वजह आंतरिक शॉर्ट सर्किट सामने आ रही है.
कुर्सी रोड और कैसरबाग में भी आग से मचा हड़कंप: लखनऊ के कुर्सी रोड इलाके में सब्जी मंडी के सामने स्थित एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में भी अचानक आग लग गई. आग से आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की दुकानों को इसकी चपेट में आने से बचा लिया गया.
कैसरबाग और त्रिवेणी नगर में भी उठी आग की लपटें: कैसरबाग में बंगाली क्लब के पास स्थित एक स्टोर गोदाम में अचानक आग भड़क उठी. दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पानी की बौछार की और आग को आसपास की घनी आबादी वाली दुकानों तक फैलने से पहले ही बुझा दिया. वहीं, त्रिवेणी नगर में सीतापुर रोड स्थित मूंगफली मंडी के पास कूड़े के बड़े ढेर में आग लगा दी गई. इससे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और राहगीरों के साथ स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई.
दीपावली पर कई इलाकों में आग, दमकल टीमों ने संभाला मोर्चा: दीपावली और जमघट के दौरान राजधानी में आग लगने की इन घटनाओं ने त्योहार की खुशियों के बीच चिंता बढ़ा दी. ठाकुरगंज में एक बुजुर्ग की जान चली गई, जबकि आशियाना और विकास नगर में आग से भारी नुकसान हुआ. इसके अलावा कुर्सी रोड, कैसरबाग और त्रिवेणी नगर में भी दमकल टीमों को आग बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी. हालांकि, दमकलकर्मियों की तत्परता से कई जगह आग को फैलने से रोक लिया गया और बड़े हादसे टल गए.
यह भी पढ़ें- अटल जी ने कहा था- "मेरी सरकार एक वोट से गिरी, अगर श्रीप्रकाश मणि जीते होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता"