ETV Bharat / state

कोरोना काल के 'रक्षक' अपनी ही नौकरी के लिए मांग रहे भीख!

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर के बाहर हंगामा! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: कोरोना काल में 108 और 102 एंबुलेंस सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों ने शनिवार को अपनी नौकरी वापस देने की मांग को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के सामने प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर के बाहर एंबुलेंस कर्मियों का हल्लाबोल (Photo Credit: ETV Bharat) प्रदर्शन क्यों: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान जब लोग घरों से निकलने से डर रहे थे, तब उन्होंने मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया. कई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी की. उस समय उन्हें कोरोना योद्धा कहा गया, लेकिन बाद में नौकरी से हटा दिया गया. कर्मचारियों का दावा है कि करीब 9 हजार लोग नौकरी जाने के बाद बेरोजगार हो गए. उनका कहना है कि वर्ष 2021 में नौकरी जाने के बाद से वे लगातार रोजगार और नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं. कई बार अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ.