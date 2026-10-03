कोरोना काल के 'रक्षक' अपनी ही नौकरी के लिए मांग रहे भीख!
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर के बाहर एंबुलेंस कर्मियों का हल्लाबोल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 4:41 PM IST
लखनऊ: कोरोना काल में 108 और 102 एंबुलेंस सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों ने शनिवार को अपनी नौकरी वापस देने की मांग को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के सामने प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
प्रदर्शन क्यों: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान जब लोग घरों से निकलने से डर रहे थे, तब उन्होंने मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया. कई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी की. उस समय उन्हें कोरोना योद्धा कहा गया, लेकिन बाद में नौकरी से हटा दिया गया. कर्मचारियों का दावा है कि करीब 9 हजार लोग नौकरी जाने के बाद बेरोजगार हो गए. उनका कहना है कि वर्ष 2021 में नौकरी जाने के बाद से वे लगातार रोजगार और नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं. कई बार अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ.
लंबे समय से बेरोजगारी की वजह से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है. सरकार को उनके पुराने अनुभव को देखते हुए दोबारा रोजगार का मौका देना चाहिए.मुश्किल समय में स्वास्थ्य विभाग की सेवा की थी और अब सरकार को उनके परिवारों की स्थिति को भी देखना चाहिए.- राकेश गौतम, प्रदर्शनकारी
हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे कर्मचारी: प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों के हाथों में अपनी मांगों से जुड़ी तख्तियां थीं. उन्होंने नौकरी वापस लेने और सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की. कुछ कर्मचारी प्रदर्शन के दौरान भावुक भी हो गए.
प्रदर्शनकारियों को ईको गार्डन भेज दिया गया है. प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम आवास के सामने पहुंचे थे. उनका कहना था कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द फैसला करे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और उन्हें ईको गार्डन भेज दिया गया है.-अजय, डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर के पीआरओ
इससे पहले भी एंबुलेंस कर्मचारी लखनऊ में प्रदर्शन कर चुके हैं. सितंबर में भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री एवं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकालने की कोशिश की थी. पुलिस ने उन्हें रोक दिया था और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था.
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