डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा; नगरीय परिवहन निदेशालय का भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुआ करार

लखनऊ : डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक और नगरीय परिवहन निदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया है. एमओयू के तहत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से कैशलेस, कान्टेक्टलेस, सुरक्षित और आसान भुगतान की सुविधा मिलेगी. नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से नगर विकास विभाग के निदेशक/विशेष सचिव महेन्द्र बहादुर सिंह और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से डीजीएम धीरज कुमार ने एमओयू (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किए.









नगर विकास विभाग के निदेशक/विशेष सचिव महेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 15 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा, मथुरा-वृन्दावन, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, अयोध्या और झांसी में नगरीय परिवहन निदेशालय की तरफ से एसपीवी के माध्यम से इलेक्ट्रिक व सीएनजी नगरीय बसों का संचालन कराया जा रहा है. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड नगरीय परिवहन निदेशालय की तरफ से भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से किया जा रहा है.

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एसपीवी के निर्धारित काउन्टर्स से और बसों में परिचालक निर्गत करेंगे. डिजिटल कार्ड के लिए यात्री रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे. इसके अलावा सम्बन्धित एसपीवी में संचालित काउन्टर्स पर केवाईसी की सुविधा उपलब्ध होगी. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का रिचार्ज ऑनलाईन पोर्टल व बसों पर परिचालक ईटीएम के माध्यम से और एसपीवी के अधीनस्थ संचालित काउन्टर्स से भी किया जा सकेगा. इस कार्ड को पूरी तरह से क्रियाशील होने में लगभग छह माह का समय लग सकता है. इस मौके पर संयुक्त निदेशक जयदीप वर्मा, सहायक निदेशक एके सिंह, सहायक महाप्रबन्धक सुबोध कटियार और भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबन्धक मनुज खन्ना उपस्थित रहे.







नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की विशेषताएं



: कार्ड केवाईसी कराने के बाद ही प्राप्त किया जा सकेगा.

: ये कार्ड मेट्रो, बस, भारतीय रेल और रिटेल व अन्य परिवहन नेटवर्क में भी कार्य करेगा, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से जुड़े हैं.

: यह कार्ड प्रीपेड है. जिससे यात्रियों को तत्काल किराया भुगतान की सुविधा प्राप्त होगी.

: इस कार्ड से एमएसटी के लिए भुगतान भी किया जा सकता है.

: यात्रियों और परिचालक को यात्री किराये के कैशलेस लेन-देन में आसानी होगी.

: कार्ड के माध्यम से टिकट खरीदने में यात्रियों को 10 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त होगा.

: एनसीएमसी कार्ड से देश के सभी शहरों में एनसीएमसी आधारित अन्य सुविधाओं का लाभ भी इस कार्ड से लिया जा सकेगा.