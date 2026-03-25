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लखनऊ में रिटायर्ड JE को 73 दिनों तक 'डिजिटल अरेस्ट' रखा; 1.17 करोड़ की ठगी, CBI अफसर बनकर धमकाया

साइबर थाने के इंस्पेक्टर बृजेश यादव ने बताया, ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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लखनऊ में साइबर क्राइम (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 9:31 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: लखनऊ में साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी का एक खौफनाक कारनामा अंजाम दिया है. अपराधियों ने बिजली विभाग के 71 वर्षीय रिटायर्ड जेई वीरेंद्र सिंह को डरा-धमकाकर एक करोड़ 17 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि ऐंठ ली. चौंकाने वाली बात यह है कि जालसाजों ने बुजुर्ग को एक-दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 73 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा. इस लंबी अवधि के दौरान अपराधियों ने किस्तों में पीड़ित के खाते से बड़ी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली.

CBI केस के नाम पर डराया: ठगी के इस खेल की शुरुआत 15 दिसंबर को एक अज्ञात फोन कॉल से हुई थी. फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को 'ट्राई' (TRAI) का अधिकारी संजय शर्मा बताया और दावा किया कि वीरेंद्र सिंह के नाम पर सीबीआई में मनी लॉन्ड्रिंग के 17 मामले दर्ज हैं. बुजुर्ग को पूरी तरह विश्वास में लेने के लिए आरोपियों ने उन्हें दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन का एक फर्जी नंबर दिया और वहां बात करने को कहा. जब पीड़ित ने उस नंबर पर फोन किया, तो वहां मौजूद अपराधियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उन्हें गंभीर कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया.

1.17 करोड़ रुपये ट्रांसफर कराए: अपराधियों ने बुजुर्ग को सख्त हिदायत दी थी कि यदि उन्होंने यह बात किसी से साझा की, तो उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा. डरे हुए वीरेंद्र सिंह ने 16 जनवरी से 17 फरवरी के बीच चार बार में कुल एक करोड़ 17 लाख रुपये ठगों के बताए खातों में भेज दिए. जब अपराधियों को लगा कि बुजुर्ग अब और पैसा देने की स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने जमानत और केस से बरी करने के नाम पर भी उगाही की कोशिश की. अंततः, काम पूरा होने के बाद जालसाजों ने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद कर दिए.

साइबर थाने में मुकदमा दर्ज: कई दिनों तक परेशान रहने के बाद जब परिजनों ने बुजुर्ग से पूछताछ की, तब इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ. ठगी का अहसास होने पर पीड़ित परिवार ने तत्काल साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. साइबर थाने के इंस्पेक्टर बृजेश यादव ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और बैंक खातों की डिटेल खंगाली जा रही है. पुलिस की टीमें तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं ताकि इस बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जा सके.

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