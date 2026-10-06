Digital Arrest; पुलवामा हमले और मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताकर बुजुर्ग से ठगे 16 लाख रुपये
साइबर जालसाजों ने गोमतीनगर विस्तार के 82 वर्षीय बुजुर्ग बनाया शिकार. 23 दिनों तक वीडियो काॅल पर डिजिटल अरेस्ट रखा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:40 AM IST
लखनऊ : साइबर जालसाजों ने एटीएस अधिकारी बनकर गोमतीनगर विस्तार के 82 वर्षीय बुजुर्ग को वीडियो कॉल पर 23 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. इस दौरान पुलवामा हमले और मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे 16.09 लाख रुपये ठग लिए. साइबर क्राइम थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है.
गोमतीनगर विस्तार निवासी पीड़ित विजय प्रकाश गुप्ता (82) के पास 3 सितंबर को एक अनजान नंबर से फोन आया था. कॉल करने वाले ने खुद को गोमतीनगर एक्सटेंशन से एटीएस का अधिकारी बताया. इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए उन्हें अन्य तथाकथित वरिष्ठ जांच अधिकारियों से जोड़ा गया. जालसाजों ने दावा किया कि उनके नाम से जारी आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम कार्ड से 2.56 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन हुआ है. शातिरों ने यह कहकर डराया कि यह एटीएम कार्ड पुलवामा आतंकी हमले से जुड़ी एक छापेमारी के दौरान बरामद हुआ है.
बुजुर्ग पर मानसिक दबाव बनाकर जालसाजों ने 23 दिनों तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रखा. इस दौरान जालसाजों ने कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचाने का भरोसा देकर उनके 4 बैंक खातों की पासबुक, चेकबुक और पहचान संबंधी दस्तावेजों की वीडियो और तस्वीरें मंगवाईं. जालसाजों ने कहा कि खातों में मौजूद रकम की जांच होगी. जांच पूरी होने पर पूरा पैसा और क्लीन चिट दे दिया जाएगा. इसके एवज में पीड़ित से 15 सितंबर को 6.85 लाख रुपये, 17 सितंबर को 6.74 लाख रुपये और फिर 25 सितंबर को 2.50 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए जालसाजों ने अपने खातों में ट्रांसफर कर दिए.
आरोप है कि करीब 16.09 लाख रुपये ट्रांसफर होने के बाद जालसाजों ने व्हाट्सऐप से सारे संदेश, नोटिस और तस्वीरें डिलीट कर दीं और अपने सभी नंबर बंद कर लिए. जब कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हुआ, तब बुजुर्ग को ठगी का एहसास हुआ. इसके बाद उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दी.
साइबर क्राइम थाना प्रभारी आलोक राव ने बताया कि अज्ञात साइबर जालसाजों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. जिन बैंक खातों में 16.09 लाख रुपये की रकम ट्रांसफर हुई है, उनकी ट्रांजैक्शन डिटेल निकालकर खातों को होल्ड/फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है. कॉल करने वाले नंबरों की लोकेशन और आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा है।ृ.
अलर्ट मैसेज-डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं : लखनऊ पुलिस और साइबर सेल ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. पुलिस, सीबीआई, एटीएस या कस्टम विभाग कभी भी वीडियो कॉल पर पूछताछ या 'डिजिटल अरेस्ट' नहीं करता. किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर लगातार वीडियो कॉल पर जुड़े रहने से बचें और कैमरा तुरंत बंद करें.
व्हाट्सऐप पर भेजे गए किसी भी फर्जी वारंट या कानूनी नोटिस से भयभीत न हों. किसी भी जांच या सत्यापन के नाम पर सरकारी एजेंसियां कभी अपने खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं कराती हैं. बैंक विवरण, ओटीपी, पिन या पहचान से जुड़े दस्तावेज किसी अनजान कॉलर के साथ साझा न करें. किसी भी संदिग्ध कॉल या ठगी की स्थिति में बिना देर किए साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं.
यह भी पढ़ें: सावधान: डिजिटल अरेस्ट ठगी का नया पैंतरा, ग्राहकों को अनजाने में ई-सिम का शिकार बना रहे जालसाज
यह भी पढ़ें: यूपी में डायबिटीज का खतरा: शहर से गांव तक 'कार्बोहाइड्रेट' का जाल, दाल-चावल-रोटी की थाली बढ़ा रही डायबिटीज, ICMR की स्टडी में बड़ा खुलासा