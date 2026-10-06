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Digital Arrest; पुलवामा हमले और मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताकर बुजुर्ग से ठगे 16 लाख रुपये

लखनऊ में बुजुर्ग से ठगी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : साइबर जालसाजों ने एटीएस अधिकारी बनकर गोमतीनगर विस्तार के 82 वर्षीय बुजुर्ग को वीडियो कॉल पर 23 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. इस दौरान पुलवामा हमले और मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे 16.09 लाख रुपये ठग लिए. साइबर क्राइम थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है.





​​गोमतीनगर विस्तार निवासी पीड़ित विजय प्रकाश गुप्ता (82) के पास 3 सितंबर को एक अनजान नंबर से फोन आया था. कॉल करने वाले ने खुद को गोमतीनगर एक्सटेंशन से एटीएस का अधिकारी बताया. इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए उन्हें अन्य तथाकथित वरिष्ठ जांच अधिकारियों से जोड़ा गया. जालसाजों ने दावा किया कि उनके नाम से जारी आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम कार्ड से 2.56 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन हुआ है. शातिरों ने यह कहकर डराया कि यह एटीएम कार्ड पुलवामा आतंकी हमले से जुड़ी एक छापेमारी के दौरान बरामद हुआ है.