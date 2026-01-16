यूपी में डायलिसिस सेवा बीमार; प्रदेश के जिला अस्पतालों में नहीं मिल रही सुविधाएं
बलरामपुर अस्पताल की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा शुरू करने की योजना बनाई गई थी.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जिला अस्पताल (बलरामपुर अस्पताल) में डायलिसिस की सुविधा है. बलरामपुर अस्पताल को नोडल केंद्र बनाया गया है. यहां पीपीपी मॉडल पर डायलिसिस यूनिट स्थापित की गई है. इसी तर्ज पर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिय सुविधा शुरू करने की योजना थी. हालांकि यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी है. ऐसे में मरीजों को निजी अस्पतालों में डायलिसिस के लिए हजारों रुपये लगाने पड़ रहे हैं.
बता दें , प्रदेशभर में पीपीपी मॉडल के तहत तीन साल पहले सरकार ने लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट शुरू की थी. यहां सफल होने के बाद अन्य जिला अस्पतालों में शुरू करने की योजना थी, लेकिन बलरामपुर अस्पताल की कई डायलिसिस यूनिट करीब दो साल से खराब हैं. जिसके चलते मरीजों को डायलिसिस के लिए इंतजार करना पड़ रहा है या निजी अस्पतालों में रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं.
बलरामपुर अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में कुल सात मशीनें लगी हुई हैं. इनमें से दो मशीनें दो साल से खराब हैं. पांच मशीनों पर ही डायलिसिस का पूरा भार है. वेटिंग होने के दशा में मरीजों को इधर-उधर भागना पड़ रहा है. सीतापुर निवासी मो. उस्मान ने बताया कि उनकी मां वार्ड में भर्ती हैं. पहले दो बार डायलिसिस हो चुकी है. हर बार डायलिसिस के लिए लेट लतीफ होती है. इस बार बीते मंगलवार की तारीख दी गई थी. आज तीसरे दिन भी नंबर नहीं आया है. बहराइच निवासी कल्पना भी डायलिसिस की कतार में हैं.
बलरामपुर अस्पताल के सुपर स्पेशयलिटी ब्लॉक (एसएसबी) में पीपीपी मोड पर डायलिसिस 13 मशीनें संचालित हैं. यहां इमरजेंसी मरीजों की डायलिसिस की जाती है. नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉ. एएन उस्मानी ने बताया कि यहां अभी वेटिंग है. नंबर आने में एक महीने से भी ज्यादा का समय लगेगा. बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा कि यूनिट का विस्तार करने के लिए जल्द ही डायलिसिस की पांच नई मशीनें लगवाई जाएंगी. इसके लिए शासन से पत्राचार किया गया है.
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर है. वर्ष 2026 में कई सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा शुरू करने की कवायद चल रही है. इनमें बाराबंकी, अयोध्या रायबरेली, मेरठ और आगरा के जिला अस्पतालों में डायलिसिस यूनिट पहले स्थापित की जाएगी. उम्मीद है कि अप्रैल तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा मरीजों को निशुल्क उपलब्ध होगी.
