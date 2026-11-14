यूपी में डायबिटीज; मधुमेह के मरीजों के मुकाबले प्री-डायबिटीज के कई गुना ज्यादा मामले
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में डायबिटीज का प्रसार करीब 4.8 प्रतिशत है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 1:07 PM IST
लखनऊ : 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है. इसी दिन बाल दिवस भी होता है. इसलिए बच्चों में होने वाले टाइप-1 मधुमेह के प्रति जागरूकता विशेष महत्व रखती है. टाइप-1 डायबिटीज से जूझ रहे बच्चों को जीवनभर इंसुलिन और नियमित निगरानी की जरूरत होती है. दूसरा पहलू यह है कि उत्तर प्रदेश में डायबिटीज से भी बड़ी चुनौती उन लोगों की है, जो अभी प्री-डायबिटीज की स्थिति में हैं. प्रदेश में डायबिटीज का प्रसार भले ही राष्ट्रीय औसत से कम दर्ज किया गया हो, लेकिन प्री-डायबिटीज के मामले भविष्य के लिए खतरे की घंटी हैं.
रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया (आरएसएसडीआई) के यूपी चैप्टर के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष प्रो. नरसिंह वर्मा ने कहा कि समय रहते बीमारी की पहचान, जीवनशैली में सुधार और उचित उपचार से डायबिटीज की गंभीरता तथा उससे होने वाली जटिलताओं को कम किया जा सकता है. भारत में लगभग 10.6 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और इससे भी बड़ी संख्या प्री-डायबिटीज की स्थिति में है. ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है, ताकि बीमारी को बढ़ने से पहले रोका जा सके. डायबिटीज की रोकथाम के लिए केवल 5 प्रतिशत वजन कम करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है. इससे डायबिटीज होने का जोखिम काफी हद तक घटाया जा सकता है.
यूपी में प्री-डायबिटीज के आंकड़े चिंताजनक : आईसीएमआर-इंडिया डायबिटीज के अध्ययन के मुताबिक देश में मधुमेह का प्रसार 11.4 प्रतिशत और प्री-डायबिटीज का प्रसार 15.3 प्रतिशत है. अध्ययन में उत्तर प्रदेश में मधुमेह का प्रसार 4.8 प्रतिशत दर्ज किया गया है. प्री-डायबिटीज का प्रसार 31.3 प्रतिशत बताया गया है. अध्ययन के मुताबिक डायबिटीज और प्री-डायबिटीज का अनुपात उत्तर प्रदेश में करीब 1:2 से कम रहा. आरएसएसडीआई के गवर्निंग बॉडी सदस्य डॉ. मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि जिन राज्यों में अभी डायबिटीज के मामले अपेक्षाकृत कम हैं. वहां प्री-डायबिटीज की स्थिति गंभीर चुनौती बन सकती है. उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में समय रहते रोकथाम के प्रयास तेज करने की जरूरत है.
बीमारी पता चलने से पहले जटिलताएं : आरएसएसडीआई के संयुक्त सचिव डॉ. अभिषेक अरुण ने बताया कि कई बार जब मरीज में डायबिटीज का पता चलता है, तब तक उससे जुड़ी जटिलताएं शुरू हो चुकी होती हैं. बेहतर उपचार के बावजूद पहले से शुरू हो चुकी जटिलताओं को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इसलिए हर व्यक्ति की जोखिम के अनुसार स्क्रीनिंग और समय पर जांच जरूरी है. शुरुआती पहचान होने पर उपचार और जीवनशैली में बदलाव से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं.
स्क्रीनिंग और इलाज : प्रदेश में मधुमेह की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की स्क्रीनिंग पर जोर दिया जा रहा है. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में ब्लड शुगर की जांच की व्यवस्था है.
केंद्र सरकार की 75/25 पहल के तहत 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में मधुमेह और उच्च रक्तचाप की पहचान कर उन्हें उपचार से जोड़ने का लक्ष्य है, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद मरीजों को नियमित उपचार से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है. ब्लड शुगर की सामान्य जांच के साथ HbA1c जांच महत्वपूर्ण है. इससे पिछले लगभग तीन महीनों के औसत शुगर स्तर का पता चलता है. हालांकि प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसकी उपलब्धता एक समान नहीं है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को यह बताना होगा कि बीते एक वर्ष में कितने लोगों की मधुमेह जांच हुई, कितने नए मरीज चिह्नित हुए और कितने नियमित इलाज से जुड़े. साथ ही कितने जिला अस्पतालों में HbA1c जांच की सुविधा सक्रिय है.
48.4 प्रतिशत लोगों का स्तर सामान्य से अधिक : 2026 में उत्तर प्रदेश के भीतर हुई कुल HbA1c जांचों की कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. हालांकि, निजी डायग्नोस्टिक कंपनियों की 2026 की राष्ट्रीय रिपोर्ट्स हेल्थीयन्स हेल्थ रिपोर्ट 2026 के अनुसार, जनवरी से जुलाई 2026 के बीच देश भर के 337 शहरों (जिनमें यूपी के प्रमुख शहर भी शामिल हैं) में 1626606 (16.26 लाख) HbA1c जांचों का विश्लेषण किया गया. इनमें से 48.4 प्रतिशत लोगों का स्तर सामान्य सीमा (5.7 प्रतिशत) से अधिक पाया गया.
इंडिया वर्कफोर्स हेल्थ इंडेक्स 2026 की 7088 जांच रिपोर्ट्स के विश्लेषण में 38.7 प्रतिशत लोगों में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक दर्ज किया गया. एलेगेट्स इंश्योरेंस 2026 रिपोर्ट के अनुसार यूपी में डायबिटीज की दर राष्ट्रीय औसत के आसपास है. राज्य के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों (एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के तहत) में मुख्य रूप से रैंडम ब्लड शुगर (आरबीएस) की जांच का रिकॉर्ड रखा जाता है. HbA1c जांचें मुख्यतः बड़े मेडिकल कॉलेजों या निजी लैबों में की जाती हैं. यह सुविधा केजीएमयू, एसजीपीजीआई और डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में मधुमेह के विशेषज्ञ उपचार की सुविधा है.
शुगर से होने वाली समस्याएं : किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग के प्रो. डॉ. अंबुज यादव का कहना है कि आजकल शुगर की बीमारी दो तरीके की होती है, टाइप वन और टाइप टू. टाइप वन में हमें पता है इंसुलिन का ही ज़्यादा रोल है, लेकिन टाइप टू जो डायबिटीज बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है. इसमें शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशन्स भी बहुत ज़्यादा हैं.
यूजुअली डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो हार्ट, लिवर, किडनीज और ब्रेन समेत हर ऑर्गन को डैमेज करती है. शुगर के मरीजों में मोटापा देखने को मिलता है. ऐसे में आजकल की नई ड्रग्स (जीएलपी-1 एनालॉग्स हुई, एसजीएलटी-2) इनहिबिटर्स हो गए हैं. कुछ दवाइयां नई आई हैं जिससे मोटापा कम होता है. ये कार्डियो रीनल प्रोटेक्शन भी करते हैं, मतलब हमारे हार्ट को भी कॉम्प्लिकेशन्स से प्रिवेंट करती हैं. साथ ही लिवर को भी प्रिवेंट करते हैं.
सेंसर और इंसुलिन पंप कारगर : डॉ. अंबुज यादव के मुताबिक मधुमेह की निगरानी में लगातार ग्लूकोज मॉनिटरिंग यानी सीजीएम सेंसर और इंसुलिन पंप जैसी तकनीक उपयोगी साबित हो रही है. यह बेसिकली उन मरीजों में प्रयोग में लाया जाता है, जहां तुरंत शुगर कंट्रोल में करना होता है. जैसे उदाहरण के तौर पर गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान. इसमें सेंसर शरीर पर लगाया जाता है और मोबाइल पर लगातार शुगर का ग्राफ दिखाई देता है. इससे मरीज को शुगर के उतार-चढ़ाव की जानकारी मिलती रहती है. एक सेंसर सामान्यतः 14 दिन तक काम करता है. बाजार में इसकी कीमत करीब 4500 से 5500 रुपये तक हो सकती है.
टाइप-1 डायबिटीज वाले बच्चों की चिंता : केजीएमयू के पीडियाट्रिक विभाग की प्रो. डॉ. अर्पिता के अनुसार बच्चों में होने वाली टाइप-1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स धीरे-धीरे नष्ट हो जाती हैं. इसके प्रमुख लक्षणों में बार-बार प्यास लगना, अधिक पेशाब आना और वजन कम होना शामिल है. ऐसे लक्षण दिखने पर बच्चे की ब्लड शुगर जांच करानी चाहिए. इसका इलाज इंसुलिन देना है. बच्चों को भोजन से पहले शॉर्ट एक्टिंग और 24 घंटे शुगर नियंत्रित रखने के लिए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दी जाती है. ऐसे बच्चों को जीवनभर इंसुलिन लेना पड़ता है. स्कूल में पढ़ाई के दौरान शुगर कम होने या बढ़ने की स्थिति गंभीर हो सकती है. इसलिए स्कूलों और शिक्षकों को ग्लूकोमीटर, इंसुलिन पेन और जरूरी स्नैक्स साथ रखने चाहिए.
आंख, किडनी और पैरों की जांच जरूरी : विशेषज्ञों के मुताबिक मधुमेह का लंबे समय तक अनियंत्रित रहना आंखों के पर्दे, गुर्दे, हृदय और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए मरीजों को नियमित आंखों की जांच, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन और पैरों की जांच करानी चाहिए. जरूरत पड़ने पर मरीजों को नेत्र रोग, गुर्दा रोग और हृदय रोग विशेषज्ञों के पास भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए. जिला अस्पतालों में एनसीडी क्लीनिक, नेत्र विभाग और मेडिसिन विभाग के बीच समन्वय से इन जांचों को प्रभावी बनाया जा सकता है.
गर्भवती महिलाओं की जांचें जरूरी : गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह यानी जेस्टेशनल डायबिटीज मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. इसलिए गर्भवती महिलाओं की नियमित प्रसवपूर्व जांच में रक्त शर्करा की जांच महत्वपूर्ण है. सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की सुविधा और चिह्नित महिलाओं का नियमित फॉलोअप उपलब्ध है.
जीवनशैली में बदलाव से कम होगा खतरा : प्रो. नरसिंह वर्मा के मुताबिक वजन में कमी, संतुलित भोजन और नियमित शारीरिक गतिविधि से डायबिटीज के खतरे को काफी कम किया जा सकता है. प्री-डायबिटीज की स्थिति में पहुंचे लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है. रोजाना 30 से 45 मिनट तेज चलना, भोजन में फाइबर और हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ाना तथा मीठे पेय पदार्थों से बचना जरूरी है. 30 वर्ष की उम्र के बाद नियमित जांच करानी चाहिए. बच्चों में अचानक बहुत अधिक प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, तेजी से वजन घटना और असामान्य थकान जैसे लक्षण दिखें तो तत्काल चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए.
वजन और डाइट का डायबिटीज से गहरा संबंध : बलरामपुर अस्पताल के चीफ फार्मेसिस्ट राजीव कन्नोजिया का कहना है कि वजन और डाइट का डायबिटीज से गहरा संबंध है. खासकर पेट के आसपास बढ़ी चर्बी शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकती है. जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए भोजन में हरी सब्जियां, सलाद, साबुत अनाज, दालें और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें. चीनी, मीठे पेय, मैदा, तली-भुनी चीजों और अत्यधिक कैलोरी वाले भोजन का सेवन सीमित रखें. साथ ही नियमित समय पर संतुलित आहार ही लें.
यूपी के 108 आकांक्षी ब्लॉकों की जांच रिपोर्ट : उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ब्लॉकों में 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की डायबिटीज जांच में सुधार दर्ज किया गया है. आकांक्षी ब्लॉक डैशबोर्ड के अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 108 आकांक्षी ब्लॉकों में डायबिटीज स्क्रीनिंग का औसत 55.49 फीसदी रहा. अगस्त 2026 में यह 42.15 फीसदी था. यानी दो महीने में औसत स्क्रीनिंग में 13.34 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हुई है. ब्लॉकवार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 107 ब्लॉकों में स्क्रीनिंग का प्रतिशत बढ़ा है.
सरकारी अस्पतालों में जांच व इलाज निःशुल्क : स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण का कहना है कि सरकारी अस्पतालों, जिला अस्पतालों, विशेषज्ञ अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में डायबिटीज के इलाज की सुविधाएं हैं. बड़े अस्पतालों में एनसीडी क्लीनिक संचालित हैं. सरकारी अस्पतालों में महंगे इंसुलिन इंजेक्शन सहित सभी प्रकार की एंटी-डायबिटीज दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं.
यह भी पढ़ें : वर्ल्ड डायबिटीज डे: बच्चों को जंक फूड से रखें दूर, मोटा अनाज और ड्राई फ्रूट्स खिलाएं, इन बातों का भी रखें ध्यान
यह भी पढ़ें : मधुमेह रोगियों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर, जानें आज का दिन क्यों है खास