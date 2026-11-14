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यूपी में डायबिटीज; मधुमेह के मरीजों के मुकाबले प्री-डायबिटीज के कई गुना ज्यादा मामले

यूपी में डायबिटीज के बढ़ते मामले. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है. इसी दिन बाल दिवस भी होता है. इसलिए बच्चों में होने वाले टाइप-1 मधुमेह के प्रति जागरूकता विशेष महत्व रखती है. टाइप-1 डायबिटीज से जूझ रहे बच्चों को जीवनभर इंसुलिन और नियमित निगरानी की जरूरत होती है. दूसरा पहलू यह है कि उत्तर प्रदेश में डायबिटीज से भी बड़ी चुनौती उन लोगों की है, जो अभी प्री-डायबिटीज की स्थिति में हैं. प्रदेश में डायबिटीज का प्रसार भले ही राष्ट्रीय औसत से कम दर्ज किया गया हो, लेकिन प्री-डायबिटीज के मामले भविष्य के लिए खतरे की घंटी हैं.

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रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया (आरएसएसडीआई) के यूपी चैप्टर के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष प्रो. नरसिंह वर्मा ने कहा कि समय रहते बीमारी की पहचान, जीवनशैली में सुधार और उचित उपचार से डायबिटीज की गंभीरता तथा उससे होने वाली जटिलताओं को कम किया जा सकता है. भारत में लगभग 10.6 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और इससे भी बड़ी संख्या प्री-डायबिटीज की स्थिति में है. ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है, ताकि बीमारी को बढ़ने से पहले रोका जा सके. डायबिटीज की रोकथाम के लिए केवल 5 प्रतिशत वजन कम करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है. इससे डायबिटीज होने का जोखिम काफी हद तक घटाया जा सकता है.

