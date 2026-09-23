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लखनऊ का धीरेंद्र सिंह हत्याकांड: 4 आरोपी जेल में, लेकिन 24 दिन बाद भी हत्या की वजह बनी अनसुलझी पहेली

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित धीरेन्द्र सिंह हत्याकांड में पुलिस ने चार आरोपियों को जेल भेज दिया है. लेकिन हत्या के 24 दिन बाद भी पुलिस धीरेन्द्र की हत्या की असली वजह का पता नहीं लगा पाई है. धीरेन्द्र की हत्या करने वाले आरोपी रवि, उसकी पत्नी, भाई और साथी से रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ की जा चुकी है. डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि घटना की गहराई से जांच की जा रही है और चार लोगों को जेल भेजा गया है.

अफ़सरों की पोस्टिंग के नाम पर पैसों के लेन-देन का दावा: पुलिस की जांच में वित्तीय लेन-देन यानी पैसों से जुड़े विवाद का एंगल सामने आने की बात कही जा रही है. इसी के साथ उन्नाव की ज़मीन और पैसों के लेन-देन से जुड़े कई सवाल भी लगातार उठ रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, इसलिए पूरी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जा सकती. गिरफ्तार ड्राइवर रवि ने पूछताछ में बताया कि धीरेन्द्र सिंह ने कुछ अफ़सरों की पोस्टिंग कराने के नाम पर उससे पैसे लिए थे.

पैसे वापस न मिलने पर बढ़ा विवाद, कर दी हत्या: रवि का आरोप है कि पैसे लेने के बाद काम नहीं हुआ और काफी समय बीतने के बाद भी रकम नहीं लौटाई गई. जिन लोगों ने पैसे दिए थे, वे लगातार पैसा वापस मांगने का दबाव बना रहे थे. कई बार मांगने पर भी जब रकम नहीं मिली तो विवाद बढ़ गया और उसने धीरेन्द्र की हत्या कर दी. पुलिस अब रवि के इस दावे की सच्चाई की जाँच कर रही है.

उन्नाव की ज़मीन विवाद की भी जांच कर रही पुलिस: अगर रवि का दावा सही निकला तो जांच का दायरा सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भी पता लगाना होगा कि किस अफ़सर की पोस्टिंग के नाम पर कितने पैसे दिए गए थे. दूसरी तरफ उन्नाव के ज़मीन विवाद को भी इस हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है. धीरेंद्र सिंह का उन्नाव से कनेक्शन था और ज़मीन से जुड़े विवाद को लेकर उनकी ओर से दी गई शिकायत की कॉपी भी सामने आई थी.