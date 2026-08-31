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धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड; ड्रॉइवर समेत दो गिरफ्तार, उन्नाव में 50 करोड़ की जमीन की शिकायत बनी मौत की वजह

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के मुताबिक धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या में उन्नाव की करीब 50 करोड़ रुपये की जमीन का विवाद सामने आया है. धीरेंद्र ने इस जमीन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा था. पत्र में उन्होंने जमीन की निष्पक्ष जांच कराने और सरकारी व तालाब की जमीन को कब्जामुक्त कराने की मांग की थी. मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में धीरेंद्र की मांग थी कि मंडलायुक्त की निगरानी में निष्पक्ष टीम गठित कर जमीन की पैमाश कराई जाए. साथ ही सरकारी और तालाब की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर सुरक्षित करने और मामले में शामिल भू-माफिया व भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. आरोप था कि उन्नाव के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र में सरकारी, तालाब और शहरी सीमा से जुड़ी जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं. धीरेंद्र की शिकायत पर कार्रवाई होती, इससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई.

शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस टीम ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. साथ ही सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से धीरेंद्र का शव दुबग्गा थाना क्षेत्र के अमेठिया सलेमपुर में नहर के किनारे से बरामद किया गया. इस मामले में ड्रॉइवर रवि तिवारी से पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य और कई अन्य लोगों की भूमिका सामने आई है. घटना में संलिप्त आरोपियों और संदिग्धों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि मूलरूप से उन्नाव निवासी धीरेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में रहते थे. धीरेंद्र महाराणा प्रताप चैरिटेबल फाउंडेशन की जिम्मेदारी में संभाल रहे थे. बीते 29 अगस्त को धीरेंद्र घर से निकलने के बाद संदिग्ध हालात में लापता हो गए थे. पत्नी ममता सिंह ने ड्रॉइवर रवि तिवारी और उसके साथियों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी.

लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र से लापता धीरेंद्र प्रताप सिंह (35) की हत्या में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि उन्नाव की करीब 50 करोड़ की जमीन विवाद में ड्रॉइवर रवि तिवारी ने ही साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया है. इस मामले में पुलिस ने ड्रॉइवर समेत दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है और कई संदिग्धों की तलाश कर रही है.

हत्याकांड का घटनाक्रम : धीरेंद्र का शव बीते रविवार को दुबग्गा थाना क्षेत्र में अमेठिया सलेमपुर के पास नहर किनारे से बरामद हुआ था. धीरेंद्र के सिर और सीने में गोली मारी गई थी. उनकी फॉर्च्यूनर कार सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अवध विहार के पास सड़क किनारे खड़ी मिली थी. कार से कारतूस का खोखा भी बरामद होने की बात सामने आई है.



29 अगस्त की शाम घर से निकले थे, फिर नहीं लौटे : धीरेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ममता सिंह के मुताबिक धीरेंद्र 29 अगस्त की शाम करीब तीन बजे अपने ड्राइवर रवि तिवारी के साथ बिना किसी सुरक्षा के फॉर्च्यूनर कार से निकले थे. इस बीच धीरेंद्र डॉ. राखी मिश्रा के पास गए थे. इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला. पत्नी ममता ने धीरेंद्र को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा. मैसेज का भी कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने ड्राइवर रवि तिवारी से धीरेंद्र के बारे में पूछा.

रवि ने बताया कि धीरेंद्र पलासियो मॉल में बैठे हैं. ममता ने रवि से दवा लाने के लिए कहा. बताया जा रहा है कि रवि ने रात करीब 12 बजे दवा लाकर दी. उस समय उसने बताया कि उन्नाव से धीरेंद्र के कुछ परिचित आए थे वह वहीं गए हैं. ड्राइवर रवि ने यह भी बताया कि उसने धीरेंद्र को करीब 6:15 बजे छोड़ दिया था. दूसरी तरफ, पत्नी को वह रात करीब 10 बजे तक यही बताता रहा कि धीरेंद्र पलासियो मॉल में हैं. लगातार बदलते बयानों और धीरेंद्र से संपर्क नहीं होने पर ममता को शक हुआ. इसके बाद उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर ड्राइवर रवि तिवारी पर कुछ लोगों के साथ मिलकर धीरेंद्र का अपहरण कराने की आशंका जताई.





छह टीमों की जांच में खुला हत्या का राज : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की छह टीमें गठित की गईं. सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस को कई सुराग मिले. 30 अगस्त को दुबग्गा क्षेत्र के अमेठिया सलेमपुर में नहर किनारे से धीरेंद्र का शव बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने हत्याकांड की कड़ियां जोड़नी शुरू की.





बांगरमऊ की जमीन को लेकर शिकायत का दावा : सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय के मुताबिक पुलिस की जांच में उन्नाव के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र में जमीन से जुड़ा विवाद सामने आया है. आरोप है कि सरकारी जमीन, तालाब की जमीन और शहरी क्षेत्र की जमीन पर अवैध कब्जे किए गए थे. नियमों के विपरीत धारा 80 के तहत जमीन की रजिस्ट्री कराकर वहां सड़क और प्लाटिंग किए जाने की शिकायत धीरेंद्र ने कई अधिकारियों से की थी.





पत्नी ममता के अनुसार धीरेंद्र ने अपनी शिकायत में भू-माफिया के साथ संबंधित तहसील के कुछ अधिकारियों पर भी सवाल उठाए थे. इसमें एसडीएम, तहसीलदार, सब-रजिस्ट्रार और पिछले करीब 10 वर्षों से एक ही क्षेत्र में तैनात लेखपालों और भूमाफिया के गठजोड़ के आरोप लगाए गए थे. शिकायत के बावजूद तहसील स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी.





दो गिरफ्तार, जांच के घेरे में कई और नाम : संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि धीरेंद्र हत्याकांड में ड्रeइवर रवि तिवारी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में कई अहम जानकारियां और कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं. उनकी भूमिका की जांच की जा रही है. आरोपियों और संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं. हत्याकांड की साजिश किसने रची, हत्या में कितने लोग शामिल थे, शिकायत में लगाए गए आरोपों का हत्याकांड से क्या संबंध है. ऐसे तमाम सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है.

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