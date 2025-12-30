ETV Bharat / state

काल बनी रफ्तार; लखनऊ में दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में श्रद्धालु समेत 2 लोगों की मौत

लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में सोमवार रात हुए दो अलग अलग सड़क हादसों दो लोगों की मौत हो गई. पहली दुर्घटना में काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु को अहिमामऊ पुल के पास अज्ञात वाहन ने रौंद दिया. दूसरा हादसा शहीद पथ पर हुआ. यहां एक मॉल से ड्यूटी कर घर लौट रहे युवक की बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया.









काशी से लौटते ही मातम में बदली खुशियां





आलमबाग के पूरननगर निवासी बम बहादुर (50) अपने भाई के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लौटे थे. सोमवा रात वे सुशांत गोल्फ सिटी के पास कार से उतरे और घर जाने के लिए दूसरा साधन ढूंढने पैदल आगे बढ़े. इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. बम बहादुर कैरी बैग बनाने का व्यवसाय करते थे. पीजीआई अपेक्स ट्रॉमा-2 में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.





ड्यूटी से घर लौट रहे युवक को वाहन ने रौंदा



दूसरी दुर्घटना शहीद पथ पर हुई. गोसाईंगंज के मंगाहुआ गांव निवासी सचिन शर्मा (23) एक मॉल के मोमोज आउटलेट में काम करता था. सोमवार रात करीब 11 बजे ड्यूटी खत्म करके सचिन अपनी बाइक से घर लौट रहे थे. शहीद पथ पर किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर लगने से सचिन सड़क पर दूर जा गिरे. पुलिस ने घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मृत्यु हो गई.



