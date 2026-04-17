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LDA सभी योजनाओं में OTS के लिए कल से लगाएगा कैंप; भरें जाएंगे ऑनलाइन आवेदन फार्म, RWA को हैंडओवर किया अनुभूति अपार्टमेंट

लखनऊ विकास प्राधिकरण ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में 18 अप्रैल (शनिवार) से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू होगी. इसके लिए एलडीए में हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है, जहां तैनात कर्मचारी मौके पर ही लोगों के ऑनलाइन आवेदन फार्म भरेंगे.





'कैंप में जाकर कर सकेंगे आवेदन' : योजना का लाभ प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को मिले, इसके लिए एलडीए अपनी सभी योजनाओं में कैंप भी लगाएगा. बकायेदार आवंटी इन कैंप में जाकर भी आवेदन कर सकेंगे. ओटीएस के आवेदन में निचले स्तर से किसी भी तरह की गैर जरूरी आपत्ति अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई न हो, इसके लिए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अलग से आदेश जारी किये हैं. जिसके तहत बिना उनकी स्वीकृति के ओटीएस के किसी भी आवेदन में आपत्ति अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी.



'बकायेदारों को भेजी गई सूचना' : उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लगभग चार हजार बकायेदार आवंटियों को चिन्हित किया गया है. इनमें आश्रयहीन, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी के अलावा अन्य आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों व मानचित्र के बकायेदार शामिल हैं. उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर एवं आईटी सेल के माध्यम से बकायेदारों को फोन, मैसेज व ई-मेल के माध्यम से ओटीएस की सूचना भेजी गई है. '18 अप्रैल से 17 जुलाई 2026 चलेगी योजना' : उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल से 17 जुलाई 2026 तक एकमुश्त समाधान योजना चलेगी. इसमें लोगों की सहूलियत के लिए एलडीए कार्यालय स्थित सिंगल विंडो काउंटर पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां ओटीएस के लिए आने वाले सभी आवंटियों को पूरी जानकारी देने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी.





यह योजना प्राधिकरण की सभी प्रकार की आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों, सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों एवं स्कूल भूखंडों, चैरिटेबल संस्थाओं, नीलामी अथवा अन्य पद्धति से आवंटित सम्पत्तियों, सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों व मानचित्रों के लिए खोली गई है. जिन लोगों पर समय से किश्तें जमा न करने की सूरत में दंड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है, वह सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसमें दंड ब्याज से छूट मिलेगी और लोग बकाया धनराशि जमा करके अपनी सम्पत्ति के मालिक बन सकेंगे.

