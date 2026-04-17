LDA सभी योजनाओं में OTS के लिए कल से लगाएगा कैंप; भरें जाएंगे ऑनलाइन आवेदन फार्म, RWA को हैंडओवर किया अनुभूति अपार्टमेंट
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि बकायेदारों को फोन, मैसेज व ई-मेल के माध्यम से ओटीएस की सूचना भेजी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 10:48 PM IST
लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में 18 अप्रैल (शनिवार) से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू होगी. इसके लिए एलडीए में हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है, जहां तैनात कर्मचारी मौके पर ही लोगों के ऑनलाइन आवेदन फार्म भरेंगे.
'कैंप में जाकर कर सकेंगे आवेदन' : योजना का लाभ प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को मिले, इसके लिए एलडीए अपनी सभी योजनाओं में कैंप भी लगाएगा. बकायेदार आवंटी इन कैंप में जाकर भी आवेदन कर सकेंगे. ओटीएस के आवेदन में निचले स्तर से किसी भी तरह की गैर जरूरी आपत्ति अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई न हो, इसके लिए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अलग से आदेश जारी किये हैं. जिसके तहत बिना उनकी स्वीकृति के ओटीएस के किसी भी आवेदन में आपत्ति अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी.
'बकायेदारों को भेजी गई सूचना' : उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लगभग चार हजार बकायेदार आवंटियों को चिन्हित किया गया है. इनमें आश्रयहीन, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी के अलावा अन्य आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों व मानचित्र के बकायेदार शामिल हैं. उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर एवं आईटी सेल के माध्यम से बकायेदारों को फोन, मैसेज व ई-मेल के माध्यम से ओटीएस की सूचना भेजी गई है.
'18 अप्रैल से 17 जुलाई 2026 चलेगी योजना' : उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल से 17 जुलाई 2026 तक एकमुश्त समाधान योजना चलेगी. इसमें लोगों की सहूलियत के लिए एलडीए कार्यालय स्थित सिंगल विंडो काउंटर पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां ओटीएस के लिए आने वाले सभी आवंटियों को पूरी जानकारी देने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी.
यह योजना प्राधिकरण की सभी प्रकार की आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों, सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों एवं स्कूल भूखंडों, चैरिटेबल संस्थाओं, नीलामी अथवा अन्य पद्धति से आवंटित सम्पत्तियों, सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों व मानचित्रों के लिए खोली गई है. जिन लोगों पर समय से किश्तें जमा न करने की सूरत में दंड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है, वह सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसमें दंड ब्याज से छूट मिलेगी और लोग बकाया धनराशि जमा करके अपनी सम्पत्ति के मालिक बन सकेंगे.
योजना के खास फायदे : आवेदन जमा करने की तिथि से तीन माह के अंदर निस्तारण होगा. इसके अलावा डिफाल्ट अवधि के लिए दंड ब्याज से पूरी राहत मिलेगी. केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, जिसकी गणना सॉफ्टवेयर से होगी. इसके अलावा ओटीएस की पूरी राशि 30 दिन में जमा करने पर 03 प्रतिशत की छूट मिलेगी. ओटीएस की रकम 50 लाख रुपये से अधिक है तो एक तिहाई भुगतान 30 दिन में और बाकी तीन द्विमासिक किस्त में 06 माह में देना होगा. समय से पैसा न देने पर अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ एक माह में जमा करने का मौका मिलेगा.
एलडीए ने आरडब्ल्यूए को हैंडओवर किया अनुभूति अपार्टमेंट : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अलीगंज योजना स्थित अनुभूति अपार्टमेंट नव गठित रेजीडेंट वेलफयर एसोसिएशन (RWA) को हैंडओवर कर दिया. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शुक्रवार को आर.डब्ल्यू.ए के पदाधिकारियों को कार्यालय में आमंत्रित करके उन्हें हैंडओवर पत्र सौंपा. एलडीए के उप सचिव माधवेश कुमार ने बताया कि अलीगंज योजना के सेक्टर- सीएस में सीतापुर रोड पर स्थित अनुभूति अपार्टमेंट का निर्माण वर्ष 2018 में पूर्ण हुआ था. निर्माण पूर्ण होने से लेकर अब तक अपार्टमेंट में अनुरक्षण का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा था। जिसके सम्बंध में उपाध्यक्ष द्वारा अनुरक्षण कार्यों का हैंडओवर आरडब्ल्यूए के पक्ष में करने के निर्देश दिये गये थे. जिसके अनुपालन में अपार्टमेंट में रहने वाले आवंटियों के मध्य चुनाव कराकर अनुभूति अपार्टमेंट रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया.
शुक्रवार को उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष चौधरी अंतिमा देशवाल, सचिव राज कुमार जायसवाल को अपने कार्यालय में आमंत्रित करके हैंडओवर पत्र प्रदान किया. उपाध्यक्ष ने कहा कि आरडब्ल्यूए द्वारा अनुरक्षण कार्यों का हैंडओवर लेने से सोसाइटी में रहने वाले समस्त आवंटियों को बड़ा लाभ होगा. अपार्टमेंट में रहने वाले आवंटी वहां की समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरीके समझते हैं. ऐसे में अनुरक्षण कार्य आवंटियों द्वारा चुनी गई समिति द्वारा किये जाने से समस्याओं का तुरंत व प्रभावशाली तरीके से निराकरण होगा.
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