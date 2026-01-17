ETV Bharat / state

हाईकोर्ट बेंच के पास संविधान और गोमती नगर में बनेगा लोटस पार्क, शहर के चौराहों व मार्गो पर लाइट की होगी व्यवस्था

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने 195 करोड़ रूपये की लागत से शहर में विकास एवं सौंदर्यीकरण की योजना पर काम कर रहा है. इस योजना के तहत 10 करोड़ रुपये की लागत से गोमती बायो-डायवर्सिटी पार्क में बर्ड एवियरी बनाई जाएगी.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर में सहारा ग्रुप से खाली करायी गयी भूमि पर गोमती बायो-डायवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है. इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से यहां 1 इंटरैक्टिव बर्ड एवियरी भी विकसित की जाएगी. जो लगभग 1 एकड़ क्षेत्रफल में फैली होगी. यहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए पेड़-पौधे लगाए जाएंगे.



इसके अलावा हाईकोर्ट बेंच के पास लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से संविधान पार्क बनाया जाएगा, जो आम लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने का काम करेगा. इस पार्क में अशोक स्तम्भ, पैनल वॉल, इंडिया मैप, संसद की आकृति, म्यूरल व लैंडस्केप आदि के आकर्षक कार्य कराये जाएंगे.



गोमती नगर में ग्वारी फ्लाईओवर के पास ग्रीन बेल्ट की भूमि पर 8 करोड़ रुपये की लागत से मिनी स्पोर्ट्स एरिया व 8.5 करोड़ की लागत से लोटस पार्क का विकास होगा. गोमती रिवर फ्रंट पर 6 करोड़ रुपये की लागत से वन्डर पार्क का निर्माण होगा, जो खासतौर से बच्चों के लिए होगा. इसके अलावा अर्जुनगंज में 5 करोड़ रूपये की लागत से पाण्डव पार्क और शहर के प्रमुख चौराहों व मार्गों पर लाइट की व्यवस्था की जाएगी.



कानपुर रोड योजना के तहत ईको-गार्डेन में पीपीपी मोड पर इन्सेक्टोपीडिया पार्क बनाया जाएगा. 13 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस पार्क में जंगल ट्रेल होगी. साथ ही इन्सेक्ट्स की आकृति बड़े स्केल पर दर्शायी जाएगी. इन पार्कों के अतिरिक्त उर्मिला वन के विकास के लिए भी स्थापना निधि से बजट स्वीकृत किया गया है. इसके अलावा अलीगंज के विभिन्न ग्रीन बेल्ट्स में भी हॉर्टीकल्चर आदि के कार्य कराये जाएंगे.



ऐशबाग स्थित 13 एकड़ क्षेत्रफल में फैली सुप्पा झील के संवर्धन व सौंदर्यीकरण के लिए 2.5 करोड़ रूपये स्वीकृत हुये हैं. जिससे बाउन्ड्रीवॉल, पाथ-वे, हॉर्टीकल्चर व साफ-सफाई के कार्य कराये जाएंगे. इसके अलावा फैजुल्लागंज क्षेत्र में सड़क एवं जल निकासी के लिए डेढ़ किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण कराया जाएगा. नाले की लेवलिंग का विशेष ध्यान रखा जाए. साथ ही ड्रेन वॉटर के अंतिम निस्तारण के लिए कनेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा.