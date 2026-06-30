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"नोटिस के साथ जागरूकता भी कर रहे"; LDA उपाध्यक्ष बोले- गंभीर अनिमितताएं मिलने पर की जा रही है सीलिंग की कार्रवाई

ईटीवी भारत टीम से बातचीत के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि हमारा उद्देश्य व्यवसाय गतिविधियों को प्रभावित करना नहीं है. शासन के निर्देशों के तहत हम सिर्फ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे की कोचिंग, होटल, रेस्टोरेंट में कोई दुर्घटना न होने पाए. इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एलडीए अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की जा रही है.

लखनऊ : राजधानी स्थित अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद आवासीय परिसर में संचालित व्यवसाय गतिविधियों को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने बड़ी संख्या में कार्रवाई की है. जिसके बाद बड़े पैमाने पर कोचिंग सेंटर, होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो गए हैं. ऐसे में अब एलडीए ने यह फैसला लिया है कि सिर्फ उन परिसरों पर कार्रवाई की जाएगी जो असुरक्षित हैं और जहां पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हैं. वहीं जिन परिसरों का नक्शा पास नहीं है, उन्हें एलडीए की ओर से पहले नोटिस दिया जाएगा. जिससे वह अपना नक्शा पास करा सकेंगे.

"जिन संस्थान असुरक्षित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी" : एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि हम सिर्फ उन संस्थाओं को सील करेंगे जिनके पास सुरक्षा के बिल्कुल भी मानक नहीं हैं. सुरक्षा की दृष्टि से जो संस्थान असुरक्षित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं, वह अन्य संस्थान जिनके पास पूरे मानक नहीं हैं जैसे कि उनके पास कमर्शियल नक्शा नहीं है, फायर एनओसी नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध कर रखे हैं, उनको समय दिया जाएगा. जिससे कि वह अपना नक्शा पास कर लें और फायर एनओसी ले लें. उन्होंने बताया कि इसके लिए व्यवसाय संचालकों को एसडीए की ओर से समय दिया जाएगा.

"व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों से बातचीत" : एलडीए वीसी ने कहा कि जो बिल्डिंग अभी सील की गई है, उसके संदर्भ में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों से बातचीत की गई है, उन्हें नियमों के बारे में जानकारी दी गई है. उन्होंने बताया कि उनसे शपथ पत्र लेकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का समय दिया जाएगा जो भी बिल्डिंग के मालिक निर्धारित फॉर्मेट में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए शपथ पत्र उपलब्ध कराएंगे. साथ ही उन्हें समय दिया जाएगा, जिससे समय सीमा के अंदर उन्हें सारे मानकों को पूरा करना होगा.



"एलडीए की वेबसाइट पर पूरी जानकारी..." : एलडीए वीसी ने बताया कि नक्शा पास करने को लेकर व्यवस्था को काफी सरल व सुविधाजनक कर दिया गया है. इस व्यवस्था के बारे में एलडीए की वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है. बिल्डिंग बायलॉज में वर्ष 2025 में अमेंडमेंट किया गया है, जिसके तहत कई बदलाव किए गए हैं, ऐसे में जिन भवनों के सामने निर्धारित रोड है, उन्हें आसानी से नक्शा पास कराया जा सकता है. लिहाजा हम इन नियमों के तहत लगातार व्यवसाय संचालकों के साथ मीटिंग कर उन्हें जागरूक कर रहे हैं और उन्हें अपनी बिल्डिंग का नक्शा पास करने के लिए सहयोग कर रहे हैं.





एलडीए वीसी ने कहा कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी व्यावसायिक संस्थानों को प्रभावित करना नहीं है लेकिन, यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा बनी रहे. लिहाजा, लोगों को समय दिया जाएगा, जिससे वह अपने व्यवसाय के भवनों से संबंधित मानकों को पूरा कर लें और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित एलडीए की कार्यवाही के पीछे सिर्फ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मकसद है. उन्होंने बताया कि हमारी ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि एक सुरक्षित माहौल में व्यवसाय को किया जाए, जिससे कि हादसे न हों.

"नक्शा बनवाकर वेबसाइट पर कर सकते हैं अपलोड" : एलडीए वीसी ने बताया कि कमर्शियल बिल्डिंग के नक्शा पास करने के लिए तमाम नियमों को सरल किया गया है. 2025 के अमेंडमेंट के बाद आसानी से नक्शा पास किया जा सकता है. जिन भवनों के सामने मानकों के अनुसार सड़क है, वह नक्शा बनवाकर वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, जहां से उन्हें आसानी से एलडीए का नक्शा मिल जाएगा. फिलहाल, लोगों की सुविधा के लिए हमने लोगों को जागरूक करते हुए सुरक्षा मानक पूरा करने की अपील की है. जिन कोचिंग, होटल और संस्थानों में सुरक्षा के मानक पूरे होते जाएंगे वह आसानी से व्यवसाय कर सकेंगे.





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