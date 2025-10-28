ETV Bharat / state

लखनऊ के जॉगर्स पार्क में पहला ‘ग्लो गार्डेन’ बनेगा; ओपन जिम और योगा हट हो रहा तैयार

लखनऊ: हरदोई रोड पर स्थित जॉगर्स पार्क में लखनऊ का पहला ‘ग्लो गार्डेन’ बनेगा. यहां एक तरफ गोबो इफेक्ट के माध्यम से तरह-तरह की चमकदार आकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी. वहीं, दूसरी तरफ पेड़, पक्षी, फूल और जानवरों के मॉडल लगाए जाएंगे, जो खास तरह की लाइटों से लैस होंगे. रात के अंधेरे में रंग-बिरंगी रोशनी में नहाये यह मॉडल आकर्षण का केंद्र बनेंगे.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार ने बसंतकुंज योजना स्थित जॉगर्स पार्क का निरीक्षण किया. वहां ग्लो गार्डेन विकसित करने के निर्देश दिए हैं. इसी के साथ पार्क में सिविल, हॉर्टिकल्चर और सौंदर्यीकरण के काम भी कराए जाएंगे. इससे यह पार्क नई थीम के साथ उभरकर सामने आएगा.

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि बसंतकुंज योजना स्थित जॉगर्स पार्क लगभग 17.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है. इस पूरे क्षेत्र में यह पार्क काफी लोकप्रिय है और बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने, खेलने और मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए पार्क को खास तरह की थीम पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है.

इसमें लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से पार्क में विकास कार्य कराए जाएंगे. पार्क में ग्लो गार्डन विकसित किया जाएगा, जो कि शहर में अपनी तरह का पहला गार्डन होगा. इसमें पशु-पक्षियों, फूल-पौधों आदि के लाइटिंग मॉडल लगाए जाएंगे. इसके अलावा कटआउट पैनल से लाइटिंग के माध्यम से गोबो इफेक्ट वाली आकर्षक आकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी. साथ ही आकर्षक डिजाइन वाली बोलार्ड लाइट्स लगाई जाएगी.