ETV Bharat / state

लखनऊ के 50 पार्क बढ़ाएंगे शहर की खूबसूरती; 150 करोड़ खर्च करेगा LDA, बच्चों-युवाओं-बुजुर्गों के लिए होंगे खास इंतजाम

लखनऊ : LDA ने शहर के सभी पुराने पार्कों के कायाकल्प और नए पार्कों के विकास की रणनीति तैयार की है. इसके लिए 150 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की जाएगी. इससे करीब 50 पार्कों की सूरत बदल जाएगी. इस परियोजना का उद्देश्य शहरवासियों को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित मनोरंजन स्थल प्रदान करना है. ताकि लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ बेहतर समय बिता सकें. वहीं उर्मिला वन पार्क पर भी बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है. इसे भीखमपुर बस्ती के पास कुकरैल नदी के किनारे भी पार्क विकसित किया जा रहा है. दूसरी ओर निकट भविष्य में सौमित्र वन फेज टू का निर्माण भी किया जाएगा. इसके लिए खाद डालने का काम किया जा रहा है.

पुराने पार्कों को दिया जाएगा नया रूप : लखनऊ में कई पुराने पार्क हैं, जो उपेक्षा के शिकार हो गए हैं. इनमें से कई पार्कों की स्थिति खराब हो चुकी है. यहां सुविधाओं का अभाव और रख-रखाव की कमी साफ दिखाई देती है. LDA ने इन पार्कों को फिर से जीवंत करने का बीड़ा उठाया है. इस परियोजना के तहत पुराने पार्कों में आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी. इनमें बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक, बैठने के लिए बेंच, रंग-बिरंगे फव्वारे, और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए नए पेड़-पौधे लगाए जाएंगे. इसके अलावा, पार्कों में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी.

पार्कों में कई तरह के इंतजाम किए जाएंगे. (Photo Credit; LDA)

नए पार्कों का निर्माण भी होगा : पुराने पार्कों के कायाकल्प के साथ-साथ शहर में नए पार्कों का निर्माण भी इस परियोजना का हिस्सा है. हाल के वर्षों में लखनऊ में कई नए पार्क विकसित किए गए हैं, जैसे कि जनेश्वर मिश्र पार्क और गोमती रिवरफ्रंट पार्क. ये शहरवासियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. इन पार्कों ने न केवल शहर की खूबसूरती बढ़ाई है. बल्कि लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित भी किया है. LDA की योजना है कि नए पार्कों को शहर के उन इलाकों में विकसित किया जाए, जहां अभी ऐसी सुविधाओं की कमी है. ये नए पार्क आधुनिक डिजाइन और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों के साथ बनाए जाएंगे, ताकि ये लंबे समय तक टिकाऊ रहें.